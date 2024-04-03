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Названы страны Европы, наиболее популярные среди российских туристов - РИА Новости, 03.04.2024
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07:17 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/evropa-1937481194.html
Названы страны Европы, наиболее популярные среди российских туристов
Названы страны Европы, наиболее популярные среди российских туристов - РИА Новости, 03.04.2024
Названы страны Европы, наиболее популярные среди российских туристов
Россияне стали чаще интересоваться путешествиями в Европу, в основном туристы выбирают экскурсионные туры и отдельные поездки в Италию, Францию, Черногорию и на РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T07:17
2024-04-03T07:17
европа
франция
италия
артур мурадян
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Россияне стали чаще интересоваться путешествиями в Европу, в основном туристы выбирают экскурсионные туры и отдельные поездки в Италию, Францию, Черногорию и на Кипр, рассказали РИА Новости опрошенные представители отрасли. "Мы фиксируем возвращение интереса к Европе. Заявки на туры туда приходят ежедневно, но это все равно не тот уровень, который был у нас до пандемии. Все-таки Европа теперь - это не массовое направление выезда, как та же Турция, но спрос на туры на Кипр или в Черногорию стабильный. В топе по популярности также Италия, комбинированные туры с захватом нескольких стран, например Италия плюс Франция", - рассказали в туроператоре "Интурист". В туроператоре PAC Group отмечают всплеск бронирования путевок в Европу. "Спрос на экскурсионные туры сейчас значительно вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В прошлом году туристы занимали выжидательную позицию, а сейчас привыкли к новым обстоятельствам - рейсам со стыковками, более длительным срокам изготовления виз, повышению курса евро", - рассказали в пресс-службе компании. О росте интереса рассказал агентству и гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян. "Рост интереса есть... С учетом того, что у нас появилось еще две страны (Болгария и Румыния - ред.), которые будут выдавать шенген, стало больше предложения и больше возможностей добраться стыковочными рейсами в Европу, как через страны СНГ, так и со стороны Ближнего Востока", - рассказал он. В прошлом году в связи с неопределенностью с выдачей виз и отсутствием прямой перевозки туры в Европу большинство туроператоров, включая "Интурист", в продажу не ставили. "Сейчас у нас в ассортименте уже более 35 вариантов экскурсионных туров по Европе и туры на Сицилию, Сардинию, города Италии и в Грецию. Планируем добавлять в ассортимент больше курортных и городских отелей и вернуть в продажу туры в Венгрию, Францию, Испанию", - отметили в "Интуристе". Руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова сообщила РИА Новости, что в начале мая из всех европейских направлений лидирует Франция: доля бронирований туда составляет 37% от всех европейских государств. "Следом идут Италия, на которую приходится 19,3% бронирований, и Испания, куда оформлено 17% заказов. В пятерку также вошли Кипр (7,8%) и Германия (5,8%)", - отметила она. Финляндия вносит корректировкиПо мнению гендиректора Space Travel, большого роста турпоездок в Европу из России, несмотря на возросший интерес, в этом году ждать не стоит. "Сомневаюсь, что объемы поездок в Европу будут высокими. У нас существенно снизится трафик за счет того, что закрыта Финляндия. Когда она была открыта, через нее порядка 600 тысяч граждан России пересекали границу, по данным финских властей. А сейчас эта цифра будет приближаться к нулю", - пояснил гендиректор Space Travel. Он пояснил, что в этом году рост турпоездок будет наблюдаться в первую очередь в популярные у россиян Италию, Францию, Грецию, но и он будет ограничиваться выдачей виз. "В среднем ожидание визы занимает от 2,5 недель до месяца. Все зависит от того, какую услугу клиент выберет при подаче и есть ли свободные слоты. Но, объективно, надо готовиться к месячному сроку, потому что проблемы с записью присутствуют", - указал Мурадян. В PAC Group, в свою очередь, отметили, что российские туристы в основном добираются до стран Европы на стыковочных рейсах через Стамбул, Белград, Дубай, Баку, Ереван, Тбилиси.
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353
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европа, франция, италия, артур мурадян
Европа, Франция, Италия, Артур Мурадян
Названы страны Европы, наиболее популярные среди российских туристов

В туротрасли отметили возвращения интереса россиян к путешествиям в Европу

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВид на собор Святого Петра в Ватикане с одной из улиц в Риме
Вид на собор Святого Петра в Ватикане с одной из улиц в Риме - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Вид на собор Святого Петра в Ватикане с одной из улиц в Риме. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Россияне стали чаще интересоваться путешествиями в Европу, в основном туристы выбирают экскурсионные туры и отдельные поездки в Италию, Францию, Черногорию и на Кипр, рассказали РИА Новости опрошенные представители отрасли.
"Мы фиксируем возвращение интереса к Европе. Заявки на туры туда приходят ежедневно, но это все равно не тот уровень, который был у нас до пандемии. Все-таки Европа теперь - это не массовое направление выезда, как та же Турция, но спрос на туры на Кипр или в Черногорию стабильный. В топе по популярности также Италия, комбинированные туры с захватом нескольких стран, например Италия плюс Франция", - рассказали в туроператоре "Интурист".
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В туроператоре PAC Group отмечают всплеск бронирования путевок в Европу. "Спрос на экскурсионные туры сейчас значительно вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В прошлом году туристы занимали выжидательную позицию, а сейчас привыкли к новым обстоятельствам - рейсам со стыковками, более длительным срокам изготовления виз, повышению курса евро", - рассказали в пресс-службе компании.
О росте интереса рассказал агентству и гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян. "Рост интереса есть... С учетом того, что у нас появилось еще две страны (Болгария и Румыния - ред.), которые будут выдавать шенген, стало больше предложения и больше возможностей добраться стыковочными рейсами в Европу, как через страны СНГ, так и со стороны Ближнего Востока", - рассказал он.
В прошлом году в связи с неопределенностью с выдачей виз и отсутствием прямой перевозки туры в Европу большинство туроператоров, включая "Интурист", в продажу не ставили. "Сейчас у нас в ассортименте уже более 35 вариантов экскурсионных туров по Европе и туры на Сицилию, Сардинию, города Италии и в Грецию. Планируем добавлять в ассортимент больше курортных и городских отелей и вернуть в продажу туры в Венгрию, Францию, Испанию", - отметили в "Интуристе".
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Руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова сообщила РИА Новости, что в начале мая из всех европейских направлений лидирует Франция: доля бронирований туда составляет 37% от всех европейских государств. "Следом идут Италия, на которую приходится 19,3% бронирований, и Испания, куда оформлено 17% заказов. В пятерку также вошли Кипр (7,8%) и Германия (5,8%)", - отметила она.

Финляндия вносит корректировки

По мнению гендиректора Space Travel, большого роста турпоездок в Европу из России, несмотря на возросший интерес, в этом году ждать не стоит. "Сомневаюсь, что объемы поездок в Европу будут высокими. У нас существенно снизится трафик за счет того, что закрыта Финляндия. Когда она была открыта, через нее порядка 600 тысяч граждан России пересекали границу, по данным финских властей. А сейчас эта цифра будет приближаться к нулю", - пояснил гендиректор Space Travel.
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Он пояснил, что в этом году рост турпоездок будет наблюдаться в первую очередь в популярные у россиян Италию, Францию, Грецию, но и он будет ограничиваться выдачей виз. "В среднем ожидание визы занимает от 2,5 недель до месяца. Все зависит от того, какую услугу клиент выберет при подаче и есть ли свободные слоты. Но, объективно, надо готовиться к месячному сроку, потому что проблемы с записью присутствуют", - указал Мурадян.
В PAC Group, в свою очередь, отметили, что российские туристы в основном добираются до стран Европы на стыковочных рейсах через Стамбул, Белград, Дубай, Баку, Ереван, Тбилиси.
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ЕвропаФранцияИталияАртур Мурадян
 
 
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