https://ria.ru/20240403/estoniya-1937587288.html

В Эстонии отказались принять идеи Всемирного русского народного собора

В Эстонии отказались принять идеи Всемирного русского народного собора - РИА Новости, 03.04.2024

В Эстонии отказались принять идеи Всемирного русского народного собора

Синод Эстонской православной церкви (ЭПЦ) заявил, что решения Всемирного русского народного собора (ВРНС) не имеют к ней отношения, назвал итоговый документ... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T14:18

2024-04-03T14:18

2024-04-03T14:19

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Синод Эстонской православной церкви (ЭПЦ) заявил, что решения Всемирного русского народного собора (ВРНС) не имеют к ней отношения, назвал итоговый документ прошедшего в марте съезда ВРНС "не соответствующим Евангельскому духу" и заявил о невозможности его принять. В зале церковных соборов московского храма Христа Спасителя 27 марта под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла прошел внеочередной съезд ВРНС. В документе, обнародованном по итогам съезда, говорится, что после завершения СВО вся территория современной Украины должна войти в зону исключительного влияния России. В нем также говорится, что специальная военная операция на Украине – это священная война с духовной точки зрения. "Русский народный собор – общественная организация другого государства, решения которого, несмотря на участие в нем представителей Русской православной церкви, не имеют отношения к Эстонской православной церкви Московского патриархата. Неоднократно в заявлениях Синода мы указывали на самоуправляемость нашей Церкви в "вопросах церковно-хозяйственных, церковно-административных, школьно-просветительских и церковно-гражданских" (Томос 1920)", - говорится в послании Синода ЭПЦ, опубликованном ее сайтом. Послание подписано, в числе прочих архиереев, главой ЭПЦ митрополитом Таллинским и всея Эстонии Евгением (Решетниковым). "Мы не принимаем итоговый документ этого Собора, как не соответствующий, по нашему мнению, духу Евангельского учения. Прихожане ЭПЦ МП, являясь гражданами и жителями Эстонии, с глубоким уважением и любовью относятся к культуре, обычаям и традициям своей страны и осознают себя частью эстонского общества. Идея Русского мира подменяет Евангельское учение, и мы как христиане не можем ее принять", – сказано в послании. Сайт ЭПЦ также опубликовал заявление о том, что митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений "на протяжении по меньшей мере последних шести лет не принимал участие в съездах ВРНС, в том числе и в съезде 27 марта этого года, и не числится в составе ВРНС". ЭПЦ получила право самоуправления в 1920 году, что было подтверждено соответствующим томосом (грамотой) патриарха Московского и всея Руси Алексия II в 1993 году. Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии ранее уведомил митрополита Евгения (Решетникова) о том, что ему отказано в продлении временного вида на жительство. Митрополит, который возглавлял ЭПЦ с 2018 года, был вынужден покинуть страну. Ранее сайт Отдела внешних церковных связей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) также заявил об "отмежевании" от документа ВРНС.

https://ria.ru/20240327/ukraina-1936225195.html

https://ria.ru/20240206/glava-1925627744.html

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эстония, украина, россия, врнс, русская православная церковь, московский патриархат