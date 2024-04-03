Эксперты оценили вероятность отставки Эрдогана
Эксперты: Эрдоган вряд ли уйдет в отставку из-за отсутствия преемника
© Фото : Presidency of the Republic of TürkiyeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с супругой Эмине во время выступления в Анкаре
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с супругой Эмине во время выступления в Анкаре. Архивное фото
АНКАРА, 3 апр - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вряд ли готов перестать принимать участие в дальнейших выборах в стране, поскольку тем самым он бы оставил свою Партию справедливости и развития (ПСР) без лидера и ухудшил ее будущие электоральные перспективы, заявили РИА Новости эксперты.
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"Маловероятно, что это будет последняя предвыборная борьба Эрдогана. Естественного преемника у Эрдогана нет. В последние годы ПСР переживала упадок, и маловероятно, что партия победит на следующих выборах в его отсутствие", - заявил профессор международной политической экономии в стамбульском университете Коча Зия Онис.
Тридцать первого марта 2024 года в Турции состоялись выборы в местные органы самоуправления. Оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) впервые за 20 лет обошла правящую ПСР. Оппозиционные мэры крупных городов - Анкары, Стамбула и Измира - сохранили посты. Эрдоган ранее заявил о муниципальных выборах 31 марта как последних в своей политической карьере. Позже официальный представитель ПСР Омер Челик отметил, что заявление Эрдогана о "последних выборах" не означает его уход из политики.
Профессор политических наук в университете штата Калифорния в Сан-Диего Ахмет Куру предположил, что Эрдоган будет продолжать участвовать в выборах до тех пор, пока он достаточно здоров для этого, и что ПСР будет трудно его заменить.
Доцент политических наук в университете Канзаса Майкл Вутрич заметил, что если Эрдоган действительно захочет уйти, ему придется найти способ сделать это, не вызывая возможных последствий или возмездия в отношении себя.
Зарубежный старший научный сотрудник Объединенного центра исследований Шелкового пути и Турецкого центра в институте политики безопасности и развития в Стокгольме Гарет Дженкинс предположил, что Эрдогану приходится выбирать между поиском способа баллотироваться на четвертый срок, что сейчас невозможно, и выбором преемника из своего ближайшего окружения, как например его зять, председатель правления турецкого разработчика беспилотников Baykar Сельчук Байрактар. Дженкинс добавил, что постоянные слухи о здоровье Эрдогана в настоящее время делают Байрактара наиболее вероятным кандидатом.
Кроме того, эксперты рассказали, что в результате выборов мэр Стамбула Экрем Имамоглу укрепил свои позиции одного из наиболее перспективных оппозиционных политиков страны и возможного соперника Эрдогана. Как отметил Вутрич, многие в Турции многие видят мэра крупнейшего города Турции в качестве серьезного претендента на президентское кресло в будущем, когда появится возможность. Эксперт считает, что Имамоглу будет иметь больший импульс, чем другой возможный кандидат от оппозиции мэр Анкары Мансур Яваш, если сможет участвовать в президентской гонке.
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