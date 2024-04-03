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Эксперты оценили вероятность отставки Эрдогана - РИА Новости, 03.04.2024
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16:27 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/erdogan-1937632187.html
Эксперты оценили вероятность отставки Эрдогана
Эксперты оценили вероятность отставки Эрдогана - РИА Новости, 03.04.2024
Эксперты оценили вероятность отставки Эрдогана
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вряд ли готов перестать принимать участие в дальнейших выборах в стране, поскольку тем самым он бы оставил свою Партию... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T16:27
2024-04-03T16:27
в мире
турция
анкара (провинция)
стамбул
омер челик
реджеп тайип эрдоган
пср
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АНКАРА, 3 апр - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вряд ли готов перестать принимать участие в дальнейших выборах в стране, поскольку тем самым он бы оставил свою Партию справедливости и развития (ПСР) без лидера и ухудшил ее будущие электоральные перспективы, заявили РИА Новости эксперты. "Маловероятно, что это будет последняя предвыборная борьба Эрдогана. Естественного преемника у Эрдогана нет. В последние годы ПСР переживала упадок, и маловероятно, что партия победит на следующих выборах в его отсутствие", - заявил профессор международной политической экономии в стамбульском университете Коча Зия Онис. Тридцать первого марта 2024 года в Турции состоялись выборы в местные органы самоуправления. Оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) впервые за 20 лет обошла правящую ПСР. Оппозиционные мэры крупных городов - Анкары, Стамбула и Измира - сохранили посты. Эрдоган ранее заявил о муниципальных выборах 31 марта как последних в своей политической карьере. Позже официальный представитель ПСР Омер Челик отметил, что заявление Эрдогана о "последних выборах" не означает его уход из политики. Профессор политических наук в университете штата Калифорния в Сан-Диего Ахмет Куру предположил, что Эрдоган будет продолжать участвовать в выборах до тех пор, пока он достаточно здоров для этого, и что ПСР будет трудно его заменить. Доцент политических наук в университете Канзаса Майкл Вутрич заметил, что если Эрдоган действительно захочет уйти, ему придется найти способ сделать это, не вызывая возможных последствий или возмездия в отношении себя. Зарубежный старший научный сотрудник Объединенного центра исследований Шелкового пути и Турецкого центра в институте политики безопасности и развития в Стокгольме Гарет Дженкинс предположил, что Эрдогану приходится выбирать между поиском способа баллотироваться на четвертый срок, что сейчас невозможно, и выбором преемника из своего ближайшего окружения, как например его зять, председатель правления турецкого разработчика беспилотников Baykar Сельчук Байрактар. Дженкинс добавил, что постоянные слухи о здоровье Эрдогана в настоящее время делают Байрактара наиболее вероятным кандидатом. Кроме того, эксперты рассказали, что в результате выборов мэр Стамбула Экрем Имамоглу укрепил свои позиции одного из наиболее перспективных оппозиционных политиков страны и возможного соперника Эрдогана. Как отметил Вутрич, многие в Турции многие видят мэра крупнейшего города Турции в качестве серьезного претендента на президентское кресло в будущем, когда появится возможность. Эксперт считает, что Имамоглу будет иметь больший импульс, чем другой возможный кандидат от оппозиции мэр Анкары Мансур Яваш, если сможет участвовать в президентской гонке.
https://ria.ru/20240310/erdogan-1932142314.html
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в мире, турция, анкара (провинция), стамбул, омер челик, реджеп тайип эрдоган, пср
В мире, Турция, Анкара (провинция), Стамбул, Омер Челик, Реджеп Тайип Эрдоган, ПСР
Эксперты оценили вероятность отставки Эрдогана

Эксперты: Эрдоган вряд ли уйдет в отставку из-за отсутствия преемника

© Фото : Presidency of the Republic of TürkiyeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с супругой Эмине во время выступления в Анкаре
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с супругой Эмине во время выступления в Анкаре - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© Фото : Presidency of the Republic of Türkiye
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с супругой Эмине во время выступления в Анкаре. Архивное фото
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АНКАРА, 3 апр - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вряд ли готов перестать принимать участие в дальнейших выборах в стране, поскольку тем самым он бы оставил свою Партию справедливости и развития (ПСР) без лидера и ухудшил ее будущие электоральные перспективы, заявили РИА Новости эксперты.
«
"Маловероятно, что это будет последняя предвыборная борьба Эрдогана. Естественного преемника у Эрдогана нет. В последние годы ПСР переживала упадок, и маловероятно, что партия победит на следующих выборах в его отсутствие", - заявил профессор международной политической экономии в стамбульском университете Коча Зия Онис.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
Турецкие СМИ прокомментировали слова Эрдогана о "финале карьеры"
10 марта, 14:16
Тридцать первого марта 2024 года в Турции состоялись выборы в местные органы самоуправления. Оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) впервые за 20 лет обошла правящую ПСР. Оппозиционные мэры крупных городов - Анкары, Стамбула и Измира - сохранили посты. Эрдоган ранее заявил о муниципальных выборах 31 марта как последних в своей политической карьере. Позже официальный представитель ПСР Омер Челик отметил, что заявление Эрдогана о "последних выборах" не означает его уход из политики.
Профессор политических наук в университете штата Калифорния в Сан-Диего Ахмет Куру предположил, что Эрдоган будет продолжать участвовать в выборах до тех пор, пока он достаточно здоров для этого, и что ПСР будет трудно его заменить.
Доцент политических наук в университете Канзаса Майкл Вутрич заметил, что если Эрдоган действительно захочет уйти, ему придется найти способ сделать это, не вызывая возможных последствий или возмездия в отношении себя.
Сторонники Народно-республиканской партии собираются у мэрии Анкары после выборов в местные органы самоуправления - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Эксперт назвал результаты выборов в Турции политическим землетрясением
1 апреля, 01:04
Зарубежный старший научный сотрудник Объединенного центра исследований Шелкового пути и Турецкого центра в институте политики безопасности и развития в Стокгольме Гарет Дженкинс предположил, что Эрдогану приходится выбирать между поиском способа баллотироваться на четвертый срок, что сейчас невозможно, и выбором преемника из своего ближайшего окружения, как например его зять, председатель правления турецкого разработчика беспилотников Baykar Сельчук Байрактар. Дженкинс добавил, что постоянные слухи о здоровье Эрдогана в настоящее время делают Байрактара наиболее вероятным кандидатом.
Кроме того, эксперты рассказали, что в результате выборов мэр Стамбула Экрем Имамоглу укрепил свои позиции одного из наиболее перспективных оппозиционных политиков страны и возможного соперника Эрдогана. Как отметил Вутрич, многие в Турции многие видят мэра крупнейшего города Турции в качестве серьезного претендента на президентское кресло в будущем, когда появится возможность. Эксперт считает, что Имамоглу будет иметь больший импульс, чем другой возможный кандидат от оппозиции мэр Анкары Мансур Яваш, если сможет участвовать в президентской гонке.
Баннер с портретом действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
"Система так не сможет". В Турции решили судьбу Эрдогана
2 апреля, 08:00
 
В миреТурцияАнкара (провинция)СтамбулОмер ЧеликРеджеп Тайип ЭрдоганПСР
 
 
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