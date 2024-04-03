Рейтинг@Mail.ru
Резко менять правила ЕГЭ очень опасно, заявил Мишустин - РИА Новости, 03.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:58 03.04.2024 (обновлено: 17:02 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/ege-1937653052.html
Резко менять правила ЕГЭ очень опасно, заявил Мишустин
Резко менять правила ЕГЭ очень опасно, заявил Мишустин - РИА Новости, 03.04.2024
Резко менять правила ЕГЭ очень опасно, заявил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что резко менять правила ЕГЭ очень опасно. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T16:58
2024-04-03T17:02
россия
михаил мишустин
госдума рф
отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
единый государственный экзамен (егэ)
общество
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937564269_0:43:2942:1698_1920x0_80_0_0_1e437e98c0441e5b96542bd72bf878a6.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что резко менять правила ЕГЭ очень опасно. В среду в Госдуме проходит отчет о работе правительства РФ в 2023 году, на пленарном заседании выступил с докладом председатель кабмина Михаил Мишустин. "Резко менять правила ЕГЭ, экзамены, делать по-другому программы очень опасно", - сказал Мишустин. Он отметил, что абсолютно поддерживает направления, которые связаны с развитием профессионального образования в области технологий, промышленности, медицины, важны все направления, и сделано уже очень много."Надеюсь, что нам вместе удастся не просто реформировать систему высшего образования и специального профессионалитета, а создадим ту самую систему образования, которой гордились и выпускниками которой большинство из нас в зале является", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20240403/peresdacha-1937628618.html
https://ria.ru/20231225/ege-1917840916.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937564269_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_6fd8b71514b67da1a50f42c87f6460e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году, единый государственный экзамен (егэ), общество, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Резко менять правила ЕГЭ очень опасно, заявил Мишустин

Мишустин: резко менять правила ЕГЭ, делать по-другому программы очень опасно

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что резко менять правила ЕГЭ очень опасно.
В среду в Госдуме проходит отчет о работе правительства РФ в 2023 году, на пленарном заседании выступил с докладом председатель кабмина Михаил Мишустин.
Перед началом единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Мишустин назвал даты для пересдачи одного предмета ЕГЭ
Вчера, 16:14
"Резко менять правила ЕГЭ, экзамены, делать по-другому программы очень опасно", - сказал Мишустин.
Он отметил, что абсолютно поддерживает направления, которые связаны с развитием профессионального образования в области технологий, промышленности, медицины, важны все направления, и сделано уже очень много.
"Надеюсь, что нам вместе удастся не просто реформировать систему высшего образования и специального профессионалитета, а создадим ту самую систему образования, которой гордились и выпускниками которой большинство из нас в зале является", - сказал Мишустин.
Музаев: изменений в ЕГЭ в связи с переходом на новую систему высшего образования не будет - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
Глава Рособрнадзора заявил, что ЕГЭ не планируют менять в ближайшие годы
25 декабря 2023, 07:47
 
РоссияМихаил МишустинГосдума РФОтчет Мишустина о работе правительства в 2023 годуЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)ОбществоСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала