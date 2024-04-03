https://ria.ru/20240403/ege-1937653052.html

Резко менять правила ЕГЭ очень опасно, заявил Мишустин

Резко менять правила ЕГЭ очень опасно, заявил Мишустин - РИА Новости, 03.04.2024

Резко менять правила ЕГЭ очень опасно, заявил Мишустин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что резко менять правила ЕГЭ очень опасно. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T16:58

2024-04-03T16:58

2024-04-03T17:02

россия

михаил мишустин

госдума рф

отчет мишустина о работе правительства в 2023 году

единый государственный экзамен (егэ)

общество

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что резко менять правила ЕГЭ очень опасно. В среду в Госдуме проходит отчет о работе правительства РФ в 2023 году, на пленарном заседании выступил с докладом председатель кабмина Михаил Мишустин. "Резко менять правила ЕГЭ, экзамены, делать по-другому программы очень опасно", - сказал Мишустин. Он отметил, что абсолютно поддерживает направления, которые связаны с развитием профессионального образования в области технологий, промышленности, медицины, важны все направления, и сделано уже очень много."Надеюсь, что нам вместе удастся не просто реформировать систему высшего образования и специального профессионалитета, а создадим ту самую систему образования, которой гордились и выпускниками которой большинство из нас в зале является", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20240403/peresdacha-1937628618.html

https://ria.ru/20231225/ege-1917840916.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году, единый государственный экзамен (егэ), общество, социальный навигатор, сн_образование