https://ria.ru/20240403/ege-1937653052.html
Резко менять правила ЕГЭ очень опасно, заявил Мишустин
Резко менять правила ЕГЭ очень опасно, заявил Мишустин - РИА Новости, 03.04.2024
Резко менять правила ЕГЭ очень опасно, заявил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что резко менять правила ЕГЭ очень опасно. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T16:58
2024-04-03T16:58
2024-04-03T17:02
россия
михаил мишустин
госдума рф
отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
единый государственный экзамен (егэ)
общество
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что резко менять правила ЕГЭ очень опасно. В среду в Госдуме проходит отчет о работе правительства РФ в 2023 году, на пленарном заседании выступил с докладом председатель кабмина Михаил Мишустин. "Резко менять правила ЕГЭ, экзамены, делать по-другому программы очень опасно", - сказал Мишустин. Он отметил, что абсолютно поддерживает направления, которые связаны с развитием профессионального образования в области технологий, промышленности, медицины, важны все направления, и сделано уже очень много."Надеюсь, что нам вместе удастся не просто реформировать систему высшего образования и специального профессионалитета, а создадим ту самую систему образования, которой гордились и выпускниками которой большинство из нас в зале является", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20240403/peresdacha-1937628618.html
https://ria.ru/20231225/ege-1917840916.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году, единый государственный экзамен (егэ), общество, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Резко менять правила ЕГЭ очень опасно, заявил Мишустин
Мишустин: резко менять правила ЕГЭ, делать по-другому программы очень опасно
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что резко менять правила ЕГЭ очень опасно.
В среду в Госдуме
проходит отчет о работе правительства РФ в 2023 году, на пленарном заседании выступил с докладом председатель кабмина Михаил Мишустин
.
"Резко менять правила ЕГЭ, экзамены, делать по-другому программы очень опасно", - сказал Мишустин.
Он отметил, что абсолютно поддерживает направления, которые связаны с развитием профессионального образования в области технологий, промышленности, медицины, важны все направления, и сделано уже очень много.
"Надеюсь, что нам вместе удастся не просто реформировать систему высшего образования и специального профессионалитета, а создадим ту самую систему образования, которой гордились и выпускниками которой большинство из нас в зале является", - сказал Мишустин.