https://ria.ru/20240403/dron-1937509549.html
При атаке дронов на общежитие в Татарстане пострадали граждане девяти стран
При атаке дронов на общежитие в Татарстане пострадали граждане девяти стран - РИА Новости, 03.04.2024
При атаке дронов на общежитие в Татарстане пострадали граждане девяти стран
Граждане девяти стран пострадали при атаке дронов на общежитие учебного заведения "Алабуга Политех" в Татарстане, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T10:09
2024-04-03T10:09
2024-04-03T10:32
происшествия
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 3 апр – РИА Новости. Граждане девяти стран пострадали при атаке дронов на общежитие учебного заведения "Алабуга Политех" в Татарстане, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики."Пострадали 14 человек. В их числе граждане России, Киргизии, Шри-Ланки, Зимбабве, Руанды, Конго, Кении, Нигерии, Южного Судана", - сказал собеседник агентства.Он напомнил, что в стационаре остаются шестеро пострадавших. Остальные отпущены домой.Ранее власти Татарстана сообщили, что во вторник утром на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге удар пришелся по общежитию учебного заведения "Алабуга Политех", пострадали студенты, в том числе двое несовершеннолетних.
https://ria.ru/20240331/pvo-1936903986.html
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республика татарстан (татарстан)
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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происшествия, республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Республика Татарстан (Татарстан)
При атаке дронов на общежитие в Татарстане пострадали граждане девяти стран
При атаке дронов на общежитие "Алабуга Политех" пострадали граждане девяти стран