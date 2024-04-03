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При атаке дронов на общежитие в Татарстане пострадали граждане девяти стран - РИА Новости, 03.04.2024
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10:09 03.04.2024 (обновлено: 10:32 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/dron-1937509549.html
При атаке дронов на общежитие в Татарстане пострадали граждане девяти стран
При атаке дронов на общежитие в Татарстане пострадали граждане девяти стран - РИА Новости, 03.04.2024
При атаке дронов на общежитие в Татарстане пострадали граждане девяти стран
Граждане девяти стран пострадали при атаке дронов на общежитие учебного заведения "Алабуга Политех" в Татарстане, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T10:09
2024-04-03T10:32
происшествия
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 3 апр – РИА Новости. Граждане девяти стран пострадали при атаке дронов на общежитие учебного заведения "Алабуга Политех" в Татарстане, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики."Пострадали 14 человек. В их числе граждане России, Киргизии, Шри-Ланки, Зимбабве, Руанды, Конго, Кении, Нигерии, Южного Судана", - сказал собеседник агентства.Он напомнил, что в стационаре остаются шестеро пострадавших. Остальные отпущены домой.Ранее власти Татарстана сообщили, что во вторник утром на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге удар пришелся по общежитию учебного заведения "Алабуга Политех", пострадали студенты, в том числе двое несовершеннолетних.
https://ria.ru/20240331/pvo-1936903986.html
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происшествия, республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Республика Татарстан (Татарстан)
При атаке дронов на общежитие в Татарстане пострадали граждане девяти стран

При атаке дронов на общежитие "Алабуга Политех" пострадали граждане девяти стран

© Кадр видео из соцсетейАтака беспилотника по общежитию "Алабуги" в Татарстане
Атака беспилотника по общежитию Алабуги в Татарстане
© Кадр видео из соцсетей
Атака беспилотника по общежитию "Алабуги" в Татарстане
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КАЗАНЬ, 3 апр – РИА Новости. Граждане девяти стран пострадали при атаке дронов на общежитие учебного заведения "Алабуга Политех" в Татарстане, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики.
"Пострадали 14 человек. В их числе граждане России, Киргизии, Шри-Ланки, Зимбабве, Руанды, Конго, Кении, Нигерии, Южного Судана", - сказал собеседник агентства.
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Он напомнил, что в стационаре остаются шестеро пострадавших. Остальные отпущены домой.
Ранее власти Татарстана сообщили, что во вторник утром на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге удар пришелся по общежитию учебного заведения "Алабуга Политех", пострадали студенты, в том числе двое несовершеннолетних.
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ПроисшествияРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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