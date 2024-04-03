https://ria.ru/20240403/dron-1937509549.html

При атаке дронов на общежитие в Татарстане пострадали граждане девяти стран

При атаке дронов на общежитие в Татарстане пострадали граждане девяти стран - РИА Новости, 03.04.2024

При атаке дронов на общежитие в Татарстане пострадали граждане девяти стран

Граждане девяти стран пострадали при атаке дронов на общежитие учебного заведения "Алабуга Политех" в Татарстане, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T10:09

2024-04-03T10:09

2024-04-03T10:32

происшествия

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 3 апр – РИА Новости. Граждане девяти стран пострадали при атаке дронов на общежитие учебного заведения "Алабуга Политех" в Татарстане, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики."Пострадали 14 человек. В их числе граждане России, Киргизии, Шри-Ланки, Зимбабве, Руанды, Конго, Кении, Нигерии, Южного Судана", - сказал собеседник агентства.Он напомнил, что в стационаре остаются шестеро пострадавших. Остальные отпущены домой.Ранее власти Татарстана сообщили, что во вторник утром на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге удар пришелся по общежитию учебного заведения "Алабуга Политех", пострадали студенты, в том числе двое несовершеннолетних.

https://ria.ru/20240331/pvo-1936903986.html

https://ria.ru/20240403/drony-1937489472.html

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, республика татарстан (татарстан)