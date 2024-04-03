https://ria.ru/20240403/draka-1937622133.html

Полиция Волгограда начала проверку после драки школьниц в ТЦ

Полиция Волгограда начала проверку после драки школьниц в ТЦ - РИА Новости, 03.04.2024

Полиция Волгограда начала проверку после драки школьниц в ТЦ

Полиция начала проверку после драки школьниц в туалете торгового центра в Волгограде, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Волгоградской области. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T15:51

2024-04-03T15:51

2024-04-03T15:51

происшествия

волгоград

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 3 апр – РИА Новости. Полиция начала проверку после драки школьниц в туалете торгового центра в Волгограде, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Волгоградской области. "Участницы инцидента опрошены. Проводится проверка, материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения и принятия решения", - сообщили в полиции.Как сообщили РИА Новости в ГУМВД, заявление в полицию поступило 29 марта от матери 11-летней школьницы, а сама драка произошла 25 февраля. Ранее в соцсетях появилось видео драки девочек-подростков, как утверждает автор сообщения, произошло это в женском туалете ТЦ "Космос" в Волгограде. На кадрах видно, как две школьницы дерутся, валят друг друга на пол, пинаются ногами, еще несколько девочек стоят и снимают драку на телефон, среди них есть и взрослая девушка, но вместо того, чтобы разнять дерущихся, она наоборот их подначивает.

https://ria.ru/20231001/draka-1899747933.html

волгоград

волгоградская область

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происшествия, волгоград, волгоградская область