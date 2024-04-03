https://ria.ru/20240403/deti-1937705270.html

В Вологодскую область прибыли 300 детей из Белгородской области

В Вологодскую область прибыли 300 детей из Белгородской области - РИА Новости, 03.04.2024

В Вологодскую область прибыли 300 детей из Белгородской области

Триста детей из Белгородской области прибыли в среду в Вологду на профильные смены, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T20:52

2024-04-03T20:52

2024-04-03T20:52

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вологодская область

белгородская область

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георгий филимонов

вячеслав гладков

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ВОЛОГДА, 3 апр — РИА Новости. Триста детей из Белгородской области прибыли в среду в Вологду на профильные смены, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области. "Сейчас необходимо поддержать белгородских детей, окружить их заботой и вниманием, организовать не только учебный процесс, но и подарить положительные эмоции и яркие впечатления. Подготовили для гостей насыщенную культурную, образовательную и оздоровительную программу с учреждениями дополнительного образования региона", - приводятся в сообщении слова врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова. Профильные смены включают в себя 3 блока: образовательный, экскурсионный и досуговый. Для школьников созданы комфортные условия для проживания, питания и отдыха. Для них также подготовлены дополнительные общеобразовательные программы, направленные на формирование лидерских качеств, научно-техническое творчество, продвижение в СМИ, будут проводиться занятия по спортивному туризму, физической подготовке и патриотическому воспитанию. Перед белгородскими школьниками выступят педагоги учреждений дополнительного образования и вузов Вологодской области, деятели науки, искусства и спорта. В рамках смен также организованы мастер-классы по актерскому мастерству, живописи, прикладному творчеству, музыке и шахматам. Кроме того, дети посетят экскурсии, которые позволят познакомиться с историей и культурными традициями Вологодской области. В пресс-службе напомнили, что 25 марта глава региона Георгий Филимонов принял совместное с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым решение о направлении детей из приграничных районов Белгородской области на профильные смены в Вологодскую область.

https://ria.ru/20240402/deti-1937246025.html

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Алёна Пава

вологодская область, белгородская область, вологда, георгий филимонов, вячеслав гладков, дети, детский отдых