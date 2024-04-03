В Ленинградской области спасли истощенных детенышей тюленя и нерпы
В Ленобласти спасли истощенных детенышей серого тюленя и ладожской нерпы
© Фото : Фонд друзей балтийской нерпыСпасенная в деревне Саркюля нерпа
© Фото : Фонд друзей балтийской нерпы
Спасенная в деревне Саркюля нерпа
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Истощенных детенышей серого тюленя и ладожской нерпы спасли в Ленинградской области и направили на реабилитацию, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы.
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"У нас двое новичков. Одна очень тощенькая самочка серого тюленя была найдена в деревне Саркюля всего в нескольких километрах от эстонской границы. Малышка совершенно правильно решила вылезти на нашем берегу, так как в соседней стране никто бы ей помочь не смог", - сообщил фонд на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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Также была спасена истощенная и поклеванная птицами ладожская нерпа. "Многочисленные ранки нерпы сильно воспалились и состояние ее очень тяжелое", - отмечают в фонде.
Открытие первого в России проекта по сохранению редких видов морских млекопитающих - Фонда друзей балтийской нерпы, включающего карантинный и адаптационный блоки и уличные бассейны, - состоялось в 2014 году в Петербурге. Благодаря работе центра спасены и возвращены в дикую природу более 130 нерп и тюленей. ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" участвует в работе по спасению морских млекопитающих балтийского региона с 2013 года.
Самый известный подопечный центра - самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации Крошика дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед - самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже "предпочел" естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.
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