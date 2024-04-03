Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области спасли истощенных детенышей тюленя и нерпы - РИА Новости, 03.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
21:29 03.04.2024 (обновлено: 21:38 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/detenyshi-1937710738.html
В Ленинградской области спасли истощенных детенышей тюленя и нерпы
В Ленинградской области спасли истощенных детенышей тюленя и нерпы - РИА Новости, 03.04.2024
В Ленинградской области спасли истощенных детенышей тюленя и нерпы
Истощенных детенышей серого тюленя и ладожской нерпы спасли в Ленинградской области и направили на реабилитацию, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T21:29
2024-04-03T21:38
хорошие новости
общество
ленинградская область
россия
санкт-петербург
фонд друзей балтийской нерпы
гуп «водоканал санкт-петербурга
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937711380_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_d8aba8b5d27dea6ef1cc729e6aa69b28.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Истощенных детенышей серого тюленя и ладожской нерпы спасли в Ленинградской области и направили на реабилитацию, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы. "У нас двое новичков. Одна очень тощенькая самочка серого тюленя была найдена в деревне Саркюля всего в нескольких километрах от эстонской границы. Малышка совершенно правильно решила вылезти на нашем берегу, так как в соседней стране никто бы ей помочь не смог", - сообщил фонд на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Также была спасена истощенная и поклеванная птицами ладожская нерпа. "Многочисленные ранки нерпы сильно воспалились и состояние ее очень тяжелое", - отмечают в фонде. Открытие первого в России проекта по сохранению редких видов морских млекопитающих - Фонда друзей балтийской нерпы, включающего карантинный и адаптационный блоки и уличные бассейны, - состоялось в 2014 году в Петербурге. Благодаря работе центра спасены и возвращены в дикую природу более 130 нерп и тюленей. ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" участвует в работе по спасению морских млекопитающих балтийского региона с 2013 года. Самый известный подопечный центра - самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации Крошика дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед - самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже "предпочел" естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.
https://ria.ru/20240328/spasenie-1936404594.html
https://ria.ru/20240201/lebed-1924755681.html
ленинградская область
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937711380_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_66c3715dddc1ae770f0ebb67cd1c627e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ленинградская область, россия, санкт-петербург, фонд друзей балтийской нерпы, гуп «водоканал санкт-петербурга
Хорошие новости, Общество, Ленинградская область, Россия, Санкт-Петербург, Фонд друзей балтийской нерпы, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга
В Ленинградской области спасли истощенных детенышей тюленя и нерпы

В Ленобласти спасли истощенных детенышей серого тюленя и ладожской нерпы

© Фото : Фонд друзей балтийской нерпыСпасенная в деревне Саркюля нерпа
Спасенная в деревне Саркюля нерпа - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© Фото : Фонд друзей балтийской нерпы
Спасенная в деревне Саркюля нерпа
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Истощенных детенышей серого тюленя и ладожской нерпы спасли в Ленинградской области и направили на реабилитацию, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы.
«
"У нас двое новичков. Одна очень тощенькая самочка серого тюленя была найдена в деревне Саркюля всего в нескольких километрах от эстонской границы. Малышка совершенно правильно решила вылезти на нашем берегу, так как в соседней стране никто бы ей помочь не смог", - сообщил фонд на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Спасение бычка, упавшего в канал им. Октябрьской революции
В Дагестане спасли упавшего в канал быка
28 марта, 15:53
Также была спасена истощенная и поклеванная птицами ладожская нерпа. "Многочисленные ранки нерпы сильно воспалились и состояние ее очень тяжелое", - отмечают в фонде.
Открытие первого в России проекта по сохранению редких видов морских млекопитающих - Фонда друзей балтийской нерпы, включающего карантинный и адаптационный блоки и уличные бассейны, - состоялось в 2014 году в Петербурге. Благодаря работе центра спасены и возвращены в дикую природу более 130 нерп и тюленей. ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" участвует в работе по спасению морских млекопитающих балтийского региона с 2013 года.
Самый известный подопечный центра - самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации Крошика дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед - самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже "предпочел" естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.
Сотрудники транспортной полиции спасли в Петербурге замерзающего на льду лебедя - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
В Петербурге полицейские спасли замерзающего на льду лебедя
1 февраля, 11:31
 
Хорошие новостиОбществоЛенинградская областьРоссияСанкт-ПетербургФонд друзей балтийской нерпыГУП «Водоканал Санкт-Петербурга
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала