https://ria.ru/20240403/bokeriya-1937666268.html

Бокерия рассказал о своем рекорде проведенных за день операций

Бокерия рассказал о своем рекорде проведенных за день операций - РИА Новости, 03.04.2024

Бокерия рассказал о своем рекорде проведенных за день операций

Президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, профессор хирургии Лео Бокерия рассказал, что его... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T17:53

2024-04-03T17:53

2024-04-03T17:53

общество

лео бокерия

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, профессор хирургии Лео Бокерия рассказал, что его рекорд – семь проведенных за день операций. "У меня было семь операций. Когда я собирался уже уходить в 2 часа ночи, мне сказали, что сейчас привезут еще ребенка. И я остался. Его привезли, и в 5 утра мы начали операцию", - сказал Бокерия в ходе "Разговоров о важном" в лектории общества "Знание".

https://ria.ru/20231228/spasli-1918709331.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, лео бокерия