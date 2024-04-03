https://ria.ru/20240403/bokeriya-1937666268.html
Бокерия рассказал о своем рекорде проведенных за день операций
Бокерия рассказал о своем рекорде проведенных за день операций - РИА Новости, 03.04.2024
Бокерия рассказал о своем рекорде проведенных за день операций
Президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, профессор хирургии Лео Бокерия рассказал, что его... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T17:53
2024-04-03T17:53
2024-04-03T17:53
общество
лео бокерия
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, профессор хирургии Лео Бокерия рассказал, что его рекорд – семь проведенных за день операций. "У меня было семь операций. Когда я собирался уже уходить в 2 часа ночи, мне сказали, что сейчас привезут еще ребенка. И я остался. Его привезли, и в 5 утра мы начали операцию", - сказал Бокерия в ходе "Разговоров о важном" в лектории общества "Знание".
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, лео бокерия
Бокерия рассказал о своем рекорде проведенных за день операций
Лео Бокерия рассказал, как провел семь операций за день
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, профессор хирургии Лео Бокерия рассказал, что его рекорд – семь проведенных за день операций.
"У меня было семь операций. Когда я собирался уже уходить в 2 часа ночи, мне сказали, что сейчас привезут еще ребенка. И я остался. Его привезли, и в 5 утра мы начали операцию", - сказал Бокерия в ходе "Разговоров о важном" в лектории общества "Знание".