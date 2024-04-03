https://ria.ru/20240403/blokada-1937565486.html
России удалось избежать блокады внешней торговли Западом, заявил Мишустин
России удалось избежать блокады внешней торговли Западом, заявил Мишустин - РИА Новости, 03.04.2024
России удалось избежать блокады внешней торговли Западом, заявил Мишустин
Властям удалось пресечь попытки Запада организовать блокаду российской внешней торговли, товарооборот с дружественными странами не просто вырос, он сопоставим с РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T13:13
2024-04-03T13:13
2024-04-03T13:35
в мире
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Властям удалось пресечь попытки Запада организовать блокаду российской внешней торговли, товарооборот с дружественными странами не просто вырос, он сопоставим с объемом торговли страны со всем миром, который был 4 года назад, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.Выступая в среду в Госдуме с отчетом о работе правительства по итогам 2023 года, он отметил, что расширение внешнеэкономического взаимодействия с перспективными партнерами из дружественных стран является приоритетной задачей правительства."В первую очередь отмечу, что удалось пресечь попытки Запада организовать блокаду российской внешней торговли. Товарооборот с дружественными странами не просто вырос, а сегодня сопоставим с объемом торговли России со всем миром, который был четыре года назад", - сказал премьер."Снижение товарооборота с Евросоюзом, конечно, в значительной степени компенсировано за счет увеличения торговли с Китаем, Индией, Турцией, Белоруссией, Казахстаном, Объединенными Арабскими Эмиратами, Африкой, Латинской Америкой. И доля дружественных стран выросла до 77%", - добавил он.Премьер также рассказал, что власти в новых условиях перестроили систему поддержки несырьевого неэнергетического экспорта промышленных и сельскохозяйственных товаров; помогают предпринимателям переориентировать грузопотоки."Конечно, в связи с этим необходимо решать задачи развития международных коридоров к дружественным странам - это и "Север – Юг" и "Запад – Восток". А также создавать инфраструктуру, включая портовую, на Азово-Черноморском, Северо-Западном, Восточном направлениях... В соответствии с поручениями президента продолжали расширение Восточного полигона железных дорог. Его пропускная способность достигла 173 миллионов тонн", - отметил Мишустин."Особое внимание уделяли увеличению возможностей Северного морского пути – самого короткого маршрута между Европой и Азией. По акватории Арктического региона перевезли за год свыше 36 миллионов тонн. Это лучший показатель за всю историю", - заключил он.
https://ria.ru/20240403/kadry-1937563315.html
https://ria.ru/20240402/sanktsii-1937303005.html
https://ria.ru/20240319/ekonomika-1934352304.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, михаил мишустин, россия
В мире, Михаил Мишустин, Россия
России удалось избежать блокады внешней торговли Западом, заявил Мишустин
Мишустин: России удалось пресечь попытки Запада заблокировать внешнюю торговлю
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Властям удалось пресечь попытки Запада организовать блокаду российской внешней торговли, товарооборот с дружественными странами не просто вырос, он сопоставим с объемом торговли страны со всем миром, который был 4 года назад, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Выступая в среду в Госдуме
с отчетом о работе правительства по итогам 2023 года, он отметил, что расширение внешнеэкономического взаимодействия с перспективными партнерами из дружественных стран является приоритетной задачей правительства.
"В первую очередь отмечу, что удалось пресечь попытки Запада организовать блокаду российской внешней торговли. Товарооборот с дружественными странами не просто вырос, а сегодня сопоставим с объемом торговли России со всем миром, который был четыре года назад", - сказал премьер.
"Снижение товарооборота с Евросоюзом, конечно, в значительной степени компенсировано за счет увеличения торговли с Китаем
, Индией
, Турцией
, Белоруссией
, Казахстаном
, Объединенными Арабскими Эмиратами, Африкой
, Латинской Америкой
. И доля дружественных стран выросла до 77%", - добавил он.
Премьер также рассказал, что власти в новых условиях перестроили систему поддержки несырьевого неэнергетического экспорта промышленных и сельскохозяйственных товаров; помогают предпринимателям переориентировать грузопотоки.
"Конечно, в связи с этим необходимо решать задачи развития международных коридоров к дружественным странам - это и "Север – Юг" и "Запад – Восток". А также создавать инфраструктуру, включая портовую, на Азово-Черноморском, Северо-Западном, Восточном направлениях... В соответствии с поручениями президента продолжали расширение Восточного полигона железных дорог. Его пропускная способность достигла 173 миллионов тонн", - отметил Мишустин.
"Особое внимание уделяли увеличению возможностей Северного морского пути – самого короткого маршрута между Европой и Азией. По акватории Арктического региона перевезли за год свыше 36 миллионов тонн. Это лучший показатель за всю историю", - заключил он.