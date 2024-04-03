https://ria.ru/20240403/blokada-1937565486.html

России удалось избежать блокады внешней торговли Западом, заявил Мишустин

России удалось избежать блокады внешней торговли Западом, заявил Мишустин - РИА Новости, 03.04.2024

России удалось избежать блокады внешней торговли Западом, заявил Мишустин

Властям удалось пресечь попытки Запада организовать блокаду российской внешней торговли, товарооборот с дружественными странами не просто вырос, он сопоставим с РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T13:13

2024-04-03T13:13

2024-04-03T13:35

в мире

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Властям удалось пресечь попытки Запада организовать блокаду российской внешней торговли, товарооборот с дружественными странами не просто вырос, он сопоставим с объемом торговли страны со всем миром, который был 4 года назад, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.Выступая в среду в Госдуме с отчетом о работе правительства по итогам 2023 года, он отметил, что расширение внешнеэкономического взаимодействия с перспективными партнерами из дружественных стран является приоритетной задачей правительства."В первую очередь отмечу, что удалось пресечь попытки Запада организовать блокаду российской внешней торговли. Товарооборот с дружественными странами не просто вырос, а сегодня сопоставим с объемом торговли России со всем миром, который был четыре года назад", - сказал премьер."Снижение товарооборота с Евросоюзом, конечно, в значительной степени компенсировано за счет увеличения торговли с Китаем, Индией, Турцией, Белоруссией, Казахстаном, Объединенными Арабскими Эмиратами, Африкой, Латинской Америкой. И доля дружественных стран выросла до 77%", - добавил он.Премьер также рассказал, что власти в новых условиях перестроили систему поддержки несырьевого неэнергетического экспорта промышленных и сельскохозяйственных товаров; помогают предпринимателям переориентировать грузопотоки."Конечно, в связи с этим необходимо решать задачи развития между­народных коридоров к дружественным странам - это и "Север – Юг" и "Запад – Восток". А также создавать инфраструктуру, включая портовую, на Азово-Черноморском, Северо-Западном, Восточном направлениях... В соответствии с поручениями президента продолжали расширение Восточного полигона железных дорог. Его пропускная способность достигла 173 миллионов тонн", - отметил Мишустин."Особое внимание уделяли увеличению возможностей Северного морского пути – самого короткого маршрута между Европой и Азией. По акватории Арктического региона перевезли за год свыше 36 миллионов тонн. Это лучший показатель за всю историю", - заключил он.

https://ria.ru/20240403/kadry-1937563315.html

https://ria.ru/20240402/sanktsii-1937303005.html

https://ria.ru/20240319/ekonomika-1934352304.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, михаил мишустин, россия