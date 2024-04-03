https://ria.ru/20240403/bezopasnost-1937487006.html

В Минобороны рассказали, почему россияне решают служить в армии

В Минобороны рассказали, почему россияне решают служить в армии - РИА Новости, 03.04.2024

В Минобороны рассказали, почему россияне решают служить в армии

Теракт в "Крокус сити холле" сподвиг многих россиян пойти служить в Вооружённые силы по контракту, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T08:48

2024-04-03T08:48

2024-04-03T08:48

сергей шойгу

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

теракт в "крокус сити холле"

безопасность

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Теракт в "Крокус сити холле" сподвиг многих россиян пойти служить в Вооружённые силы по контракту, сообщили в Минобороны России. "В ходе собеседований, проведенных за последнюю неделю в пунктах отбора в городах России, большинство кандидатов в качестве основного мотива заключить контракт указывали желание отомстить за погибших в трагедии, произошедшей 22 марта 2024 года в Подмосковье", - говорится в сообщении. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что до конца 2024 года в Вооруженных силах России планируется сформировать две общевойсковые армии и тридцать соединений, в том числе четырнадцать дивизий и шестнадцать бригад. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека.

https://ria.ru/20240403/bezopasnost-1937485221.html

https://ria.ru/20240403/terakt-1937463879.html

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей шойгу, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность