Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны рассказали, почему россияне решают служить в армии - РИА Новости, 03.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
08:48 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/bezopasnost-1937487006.html
В Минобороны рассказали, почему россияне решают служить в армии
В Минобороны рассказали, почему россияне решают служить в армии - РИА Новости, 03.04.2024
В Минобороны рассказали, почему россияне решают служить в армии
Теракт в "Крокус сити холле" сподвиг многих россиян пойти служить в Вооружённые силы по контракту, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T08:48
2024-04-03T08:48
сергей шойгу
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
теракт в "крокус сити холле"
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153160/71/1531607163_0:45:2966:1713_1920x0_80_0_0_4e0488073187dfa7885023853ccaf992.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Теракт в "Крокус сити холле" сподвиг многих россиян пойти служить в Вооружённые силы по контракту, сообщили в Минобороны России. "В ходе собеседований, проведенных за последнюю неделю в пунктах отбора в городах России, большинство кандидатов в качестве основного мотива заключить контракт указывали желание отомстить за погибших в трагедии, произошедшей 22 марта 2024 года в Подмосковье", - говорится в сообщении. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что до конца 2024 года в Вооруженных силах России планируется сформировать две общевойсковые армии и тридцать соединений, в том числе четырнадцать дивизий и шестнадцать бригад. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека.
https://ria.ru/20240403/bezopasnost-1937485221.html
https://ria.ru/20240403/terakt-1937463879.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153160/71/1531607163_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_6a5b426390c64e6639b02c5a70d0a08e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей шойгу, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Сергей Шойгу, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Теракт в "Крокус Сити Холле", Безопасность
В Минобороны рассказали, почему россияне решают служить в армии

Минобороны: теракт в "Крокусе" сподвиг россиян заключить контракт с ВС

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкВоеннослужащие во время информационно-агитационной акции
Военнослужащие во время информационно-агитационной акции - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Военнослужащие во время информационно-агитационной акции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Теракт в "Крокус сити холле" сподвиг многих россиян пойти служить в Вооружённые силы по контракту, сообщили в Минобороны России.
"В ходе собеседований, проведенных за последнюю неделю в пунктах отбора в городах России, большинство кандидатов в качестве основного мотива заключить контракт указывали желание отомстить за погибших в трагедии, произошедшей 22 марта 2024 года в Подмосковье", - говорится в сообщении.
Паспорт РФ, военный билет и информационные буклеты на мобильном пункте отбора на военную службу по контракту в Симферополе - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Минобороны назвало число поступивших на службу по контракту в 2024 году
08:18
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что до конца 2024 года в Вооруженных силах России планируется сформировать две общевойсковые армии и тридцать соединений, в том числе четырнадцать дивизий и шестнадцать бригад.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека.
Пожарные тушат горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
WP: США заранее предупредили Россию об угрозе теракта в "Крокусе"
00:23
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"Сергей ШойгуМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала