https://ria.ru/20240403/bezopasnost-1937487006.html
В Минобороны рассказали, почему россияне решают служить в армии
В Минобороны рассказали, почему россияне решают служить в армии - РИА Новости, 03.04.2024
В Минобороны рассказали, почему россияне решают служить в армии
Теракт в "Крокус сити холле" сподвиг многих россиян пойти служить в Вооружённые силы по контракту, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T08:48
2024-04-03T08:48
2024-04-03T08:48
сергей шойгу
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
теракт в "крокус сити холле"
безопасность
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Теракт в "Крокус сити холле" сподвиг многих россиян пойти служить в Вооружённые силы по контракту, сообщили в Минобороны России. "В ходе собеседований, проведенных за последнюю неделю в пунктах отбора в городах России, большинство кандидатов в качестве основного мотива заключить контракт указывали желание отомстить за погибших в трагедии, произошедшей 22 марта 2024 года в Подмосковье", - говорится в сообщении. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что до конца 2024 года в Вооруженных силах России планируется сформировать две общевойсковые армии и тридцать соединений, в том числе четырнадцать дивизий и шестнадцать бригад. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека.
https://ria.ru/20240403/bezopasnost-1937485221.html
https://ria.ru/20240403/terakt-1937463879.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей шойгу, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Сергей Шойгу, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Теракт в "Крокус Сити Холле", Безопасность
В Минобороны рассказали, почему россияне решают служить в армии
Минобороны: теракт в "Крокусе" сподвиг россиян заключить контракт с ВС