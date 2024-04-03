https://ria.ru/20240403/arest-1937717837.html

В Дагестане арестовали восьмого фигуранта дела директора "Дагэнерго"

В Дагестане арестовали восьмого фигуранта дела директора "Дагэнерго" - РИА Новости, 03.04.2024

В Дагестане арестовали восьмого фигуранта дела директора "Дагэнерго"

Число арестованных в Дагестане по уголовному делу о хищении около 2,8 миллиарда рублей, в котором фигурирует директор филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" -... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T22:49

2024-04-03T22:49

2024-04-03T22:56

происшествия

республика дагестан

махачкала

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МАХАЧКАЛА, 3 апр - РИА Новости. Число арестованных в Дагестане по уголовному делу о хищении около 2,8 миллиарда рублей, в котором фигурирует директор филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" Магомедхабиб Мухумаев, выросло до восьми человек, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева.Ранее сообщалось об аресте семи человек, в том числе Мухумаева на два месяца."Советский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мухумаева и еще семи фигурантов данного уголовного дела", – сообщила Мамаева.

https://ria.ru/20240301/arest-1930399064.html

махачкала

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, республика дагестан, махачкала