https://ria.ru/20240403/arest-1937717837.html
В Дагестане арестовали восьмого фигуранта дела директора "Дагэнерго"
В Дагестане арестовали восьмого фигуранта дела директора "Дагэнерго" - РИА Новости, 03.04.2024
В Дагестане арестовали восьмого фигуранта дела директора "Дагэнерго"
Число арестованных в Дагестане по уголовному делу о хищении около 2,8 миллиарда рублей, в котором фигурирует директор филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" -... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T22:49
2024-04-03T22:49
2024-04-03T22:56
происшествия
республика дагестан
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 3 апр - РИА Новости. Число арестованных в Дагестане по уголовному делу о хищении около 2,8 миллиарда рублей, в котором фигурирует директор филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" Магомедхабиб Мухумаев, выросло до восьми человек, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева.Ранее сообщалось об аресте семи человек, в том числе Мухумаева на два месяца."Советский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мухумаева и еще семи фигурантов данного уголовного дела", – сообщила Мамаева.
https://ria.ru/20240301/arest-1930399064.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика дагестан, махачкала
Происшествия, Республика Дагестан, Махачкала
В Дагестане арестовали восьмого фигуранта дела директора "Дагэнерго"
Число арестованных по делу директора "Дагэнерго" о хищении выросло до 8 человек