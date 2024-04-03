В Дагестане арестовали директора филиала "Россети Северный Кавказ"
Директора филиала "Россети Северный Кавказ" Мухумаева арестовали на два месяца
© ПАО "Россети Северный Кавказ" Мухумаев Магомедхабиб Магомедович
© ПАО "Россети Северный Кавказ"
Мухумаев Магомедхабиб Магомедович . Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 3 апр - РИА Новости. Директор филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" Магомедхабиб Мухумаев, задержанный после обыска в компании, арестован на два месяца, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева.
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"Суд в Махачкале постановил избрать в отношении Магомедхабиба Мухумаева меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", – сказала Мамаева.
Мухумаева назначили директором "Дагэнерго" в ноябре 2023 года. До этого он руководил в компании службой логистики и материально-технического обеспечения, управлением капитального строительства, был советником гендиректора "Россети Северный Кавказ" по электросетевому комплексу Дагестана. В 2017-2022 годах руководил производственными процессами филиалов "ФСК ЕЭС" – Каспийское ПМЭС" и "МЭС Юга".
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