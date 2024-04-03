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В Дагестане арестовали директора филиала "Россети Северный Кавказ" - РИА Новости, 03.04.2024
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20:11 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/arest-1937699457.html
В Дагестане арестовали директора филиала "Россети Северный Кавказ"
В Дагестане арестовали директора филиала "Россети Северный Кавказ" - РИА Новости, 03.04.2024
В Дагестане арестовали директора филиала "Россети Северный Кавказ"
Директор филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" Магомедхабиб Мухумаев, задержанный после обыска в компании, арестован на два месяца, сообщила РИА... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T20:11
2024-04-03T20:11
махачкала
фск еэс
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 3 апр - РИА Новости. Директор филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" Магомедхабиб Мухумаев, задержанный после обыска в компании, арестован на два месяца, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева. "Суд в Махачкале постановил избрать в отношении Магомедхабиба Мухумаева меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", – сказала Мамаева. Мухумаева назначили директором "Дагэнерго" в ноябре 2023 года. До этого он руководил в компании службой логистики и материально-технического обеспечения, управлением капитального строительства, был советником гендиректора "Россети Северный Кавказ" по электросетевому комплексу Дагестана. В 2017-2022 годах руководил производственными процессами филиалов "ФСК ЕЭС" – Каспийское ПМЭС" и "МЭС Юга".
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махачкала, фск еэс, республика дагестан
Махачкала, ФСК ЕЭС, Республика Дагестан
В Дагестане арестовали директора филиала "Россети Северный Кавказ"

Директора филиала "Россети Северный Кавказ" Мухумаева арестовали на два месяца

© ПАО "Россети Северный Кавказ" Мухумаев Магомедхабиб Магомедович
Мухумаев Магомедхабиб Магомедович
© ПАО "Россети Северный Кавказ"
Мухумаев Магомедхабиб Магомедович . Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 3 апр - РИА Новости. Директор филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" Магомедхабиб Мухумаев, задержанный после обыска в компании, арестован на два месяца, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева.
«
"Суд в Махачкале постановил избрать в отношении Магомедхабиба Мухумаева меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", – сказала Мамаева.
Мухумаева назначили директором "Дагэнерго" в ноябре 2023 года. До этого он руководил в компании службой логистики и материально-технического обеспечения, управлением капитального строительства, был советником гендиректора "Россети Северный Кавказ" по электросетевому комплексу Дагестана. В 2017-2022 годах руководил производственными процессами филиалов "ФСК ЕЭС" – Каспийское ПМЭС" и "МЭС Юга".
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