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В Дагестане арестовали директора филиала "Россети Северный Кавказ"

В Дагестане арестовали директора филиала "Россети Северный Кавказ" - РИА Новости, 03.04.2024

В Дагестане арестовали директора филиала "Россети Северный Кавказ"

Директор филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" Магомедхабиб Мухумаев, задержанный после обыска в компании, арестован на два месяца, сообщила РИА... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T20:11

2024-04-03T20:11

2024-04-03T20:11

махачкала

фск еэс

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 3 апр - РИА Новости. Директор филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" Магомедхабиб Мухумаев, задержанный после обыска в компании, арестован на два месяца, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева. "Суд в Махачкале постановил избрать в отношении Магомедхабиба Мухумаева меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", – сказала Мамаева. Мухумаева назначили директором "Дагэнерго" в ноябре 2023 года. До этого он руководил в компании службой логистики и материально-технического обеспечения, управлением капитального строительства, был советником гендиректора "Россети Северный Кавказ" по электросетевому комплексу Дагестана. В 2017-2022 годах руководил производственными процессами филиалов "ФСК ЕЭС" – Каспийское ПМЭС" и "МЭС Юга".

https://ria.ru/20231010/mer-1901650243.html

махачкала

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

махачкала, фск еэс, республика дагестан