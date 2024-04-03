https://ria.ru/20240403/arest-1937478778.html

Второго сотрудника Ростехнадзора арестовали после ЧП на шахте "Пионер"

Второго сотрудника Ростехнадзора арестовали после ЧП на шахте "Пионер" - РИА Новости, 03.04.2024

Второго сотрудника Ростехнадзора арестовали после ЧП на шахте "Пионер"

Благовещенский городской суд отправил под стражу до 25 мая замначальника и старшего инспектора отдела по надзору за опасными производственными объектами по... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T06:27

2024-04-03T06:27

2024-04-03T09:57

происшествия

амурская область

россия

благовещенский городской суд

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

покровский рудник

чп на руднике "пионер" в амурской области

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 апр – РИА Новости. Благовещенский городской суд отправил под стражу до 25 мая замначальника и старшего инспектора отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора, обвиняемых в халатности после ЧП на руднике "Пионер", передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Благовещенский городской суд рассмотрел ходатайство СУСК России по Амурской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (замначальника отдела Вере Николаевне — ред.) Вайтехович, обвиняемой в халатности, сроком на 1 месяц 24 суток — до 25 мая", — зачитала решение судья. Чуть ранее под арест на тот же срок отправили инспектора отдела Павла Смирнова.Сторона защиты просила в суде посадить их подопечных под домашний арест. Свою вину обвиняемые не признают. Прокуратура региона поддержала ходатайства следствия.Заместителя начальника и старшего инспектора отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора задержали в понедельник. В тот же день им предъявили обвинение по статье "халатность". Следствие полагает, что фигуранты в 2022 и 2023 годах в ходе проверок объекта "Рудник "Пионер" не выявили имевшиеся грубые нарушения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов, из-за чего не был решен вопрос о приостановлении работы рудника.Восемнадцатого марта в горной выработке подземного рудника "Пионер" произошло обрушение породы, в результате чего 13 горняков оказались заблокированы в шахте. Двадцать пятого марта был задержан управляющий директор рудника "Пионер", 27 марта ему предъявили обвинение в нарушении требований безопасности при ведении работ. Благовещенский городской суд заключил его под стражу до 19 мая.Эксперты 1 апреля приняли решение прекратить спасательную операцию на руднике. Результаты бурения разведывательных скважин показали, что выработки, где могли находиться горняки, заполнены горной массой, льдом и водой. Также решение о прекращении было принято из-за риска повторного обвала горной массы и затопления.Семьи горняков рудника "Пионер" получат единовременную выплату годового заработка и далее будут получать ежемесячную выплату на детей до достижения ими совершеннолетия, сообщало АО "Покровский рудник".

https://ria.ru/20240325/sk-1935586342.html

https://ria.ru/20240401/rudnik-1937211091.html

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происшествия, амурская область, россия, благовещенский городской суд, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), покровский рудник, чп на руднике "пионер" в амурской области