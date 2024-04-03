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Второго сотрудника Ростехнадзора арестовали после ЧП на шахте "Пионер" - РИА Новости, 03.04.2024
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06:27 03.04.2024 (обновлено: 09:57 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/arest-1937478778.html
Второго сотрудника Ростехнадзора арестовали после ЧП на шахте "Пионер"
Второго сотрудника Ростехнадзора арестовали после ЧП на шахте "Пионер" - РИА Новости, 03.04.2024
Второго сотрудника Ростехнадзора арестовали после ЧП на шахте "Пионер"
Благовещенский городской суд отправил под стражу до 25 мая замначальника и старшего инспектора отдела по надзору за опасными производственными объектами по... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T06:27
2024-04-03T09:57
происшествия
амурская область
россия
благовещенский городской суд
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
покровский рудник
чп на руднике "пионер" в амурской области
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 апр – РИА Новости. Благовещенский городской суд отправил под стражу до 25 мая замначальника и старшего инспектора отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора, обвиняемых в халатности после ЧП на руднике "Пионер", передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Благовещенский городской суд рассмотрел ходатайство СУСК России по Амурской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (замначальника отдела Вере Николаевне — ред.) Вайтехович, обвиняемой в халатности, сроком на 1 месяц 24 суток — до 25 мая", — зачитала решение судья. Чуть ранее под арест на тот же срок отправили инспектора отдела Павла Смирнова.Сторона защиты просила в суде посадить их подопечных под домашний арест. Свою вину обвиняемые не признают. Прокуратура региона поддержала ходатайства следствия.Заместителя начальника и старшего инспектора отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора задержали в понедельник. В тот же день им предъявили обвинение по статье "халатность". Следствие полагает, что фигуранты в 2022 и 2023 годах в ходе проверок объекта "Рудник "Пионер" не выявили имевшиеся грубые нарушения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов, из-за чего не был решен вопрос о приостановлении работы рудника.Восемнадцатого марта в горной выработке подземного рудника "Пионер" произошло обрушение породы, в результате чего 13 горняков оказались заблокированы в шахте. Двадцать пятого марта был задержан управляющий директор рудника "Пионер", 27 марта ему предъявили обвинение в нарушении требований безопасности при ведении работ. Благовещенский городской суд заключил его под стражу до 19 мая.Эксперты 1 апреля приняли решение прекратить спасательную операцию на руднике. Результаты бурения разведывательных скважин показали, что выработки, где могли находиться горняки, заполнены горной массой, льдом и водой. Также решение о прекращении было принято из-за риска повторного обвала горной массы и затопления.Семьи горняков рудника "Пионер" получат единовременную выплату годового заработка и далее будут получать ежемесячную выплату на детей до достижения ими совершеннолетия, сообщало АО "Покровский рудник".
https://ria.ru/20240325/sk-1935586342.html
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происшествия, амурская область, россия, благовещенский городской суд, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), покровский рудник, чп на руднике "пионер" в амурской области
Происшествия, Амурская область, Россия, Благовещенский городской суд, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Покровский рудник, ЧП на руднике "Пионер" в Амурской области
Второго сотрудника Ростехнадзора арестовали после ЧП на шахте "Пионер"

После обрушения на руднике "Пионер" арестовали старшего инспектора по надзору

© Фото : Следственное управление СК России по Амурской области/TelegramЗаместитель начальника отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора, в отношении которого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу
Заместитель начальника отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора, в отношении которого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© Фото : Следственное управление СК России по Амурской области/Telegram
Заместитель начальника отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора, в отношении которого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 апр – РИА Новости. Благовещенский городской суд отправил под стражу до 25 мая замначальника и старшего инспектора отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора, обвиняемых в халатности после ЧП на руднике "Пионер", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Благовещенский городской суд рассмотрел ходатайство СУСК России по Амурской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (замначальника отдела Вере Николаевне — ред.) Вайтехович, обвиняемой в халатности, сроком на 1 месяц 24 суток — до 25 мая", — зачитала решение судья.
Спасательная операция на аварийном участке рудника Пионер
В Приамурье задержали управляющего директора рудника "Пионер"
25 марта, 09:57
Чуть ранее под арест на тот же срок отправили инспектора отдела Павла Смирнова.
Сторона защиты просила в суде посадить их подопечных под домашний арест. Свою вину обвиняемые не признают. Прокуратура региона поддержала ходатайства следствия.
Заместителя начальника и старшего инспектора отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора задержали в понедельник. В тот же день им предъявили обвинение по статье "халатность". Следствие полагает, что фигуранты в 2022 и 2023 годах в ходе проверок объекта "Рудник "Пионер" не выявили имевшиеся грубые нарушения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов, из-за чего не был решен вопрос о приостановлении работы рудника.
Аварийно-спасательные работы на руднике Пионер в Амурской области
Бастрыкин снова запросил доклад о ходе дела о ЧП на руднике "Пионер"
1 апреля, 21:59
Восемнадцатого марта в горной выработке подземного рудника "Пионер" произошло обрушение породы, в результате чего 13 горняков оказались заблокированы в шахте. Двадцать пятого марта был задержан управляющий директор рудника "Пионер", 27 марта ему предъявили обвинение в нарушении требований безопасности при ведении работ. Благовещенский городской суд заключил его под стражу до 19 мая.
Эксперты 1 апреля приняли решение прекратить спасательную операцию на руднике. Результаты бурения разведывательных скважин показали, что выработки, где могли находиться горняки, заполнены горной массой, льдом и водой. Также решение о прекращении было принято из-за риска повторного обвала горной массы и затопления.
Семьи горняков рудника "Пионер" получат единовременную выплату годового заработка и далее будут получать ежемесячную выплату на детей до достижения ими совершеннолетия, сообщало АО "Покровский рудник".
Спасательная операция на аварийном участке рудника Пионер
В Амурской области задержали главного инженера рудника "Пионер"
1 апреля, 20:09
 
ПроисшествияАмурская областьРоссияБлаговещенский городской судФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)Покровский рудникЧП на руднике "Пионер" в Амурской области
 
 
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