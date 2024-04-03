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Россия вошла в топ-10 любителей импортного алкоголя - РИА Новости, 03.04.2024
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02:06 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/alkogol-1937467973.html
Россия вошла в топ-10 любителей импортного алкоголя
Россия вошла в топ-10 любителей импортного алкоголя - РИА Новости, 03.04.2024
Россия вошла в топ-10 любителей импортного алкоголя
США по итогам прошлого года были крупнейшим покупателем зарубежного алкоголя, а Россия поднялась на девятое место, при этом главным импортным напитком было... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T02:06
2024-04-03T02:06
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. США по итогам прошлого года были крупнейшим покупателем зарубежного алкоголя, а Россия поднялась на девятое место, при этом главным импортным напитком было вино, следует из расчетов РИА Новости по данным национальных статслужб. США в прошлом году потратили на зарубежный алкоголь на 8% меньше, чем годом ранее - около 26 миллиардов долларов. Это составляет 29% от всего "горячительного" импорта в мире. В основном за рубежом закупался крепкий алкоголь (11,3 миллиарда долларов), пиво (7 миллиардов долларов) и вино (7 миллиардов долларов). Британия сохранила второе место, нарастив импорт на 2% - до 7,2 миллиарда долларов, при этом страна главным образом закупала вино (5,1 миллиарда долларов). Тройку лидеров замыкает Германия, снизившая импорт на 3% - до 5,3 миллиарда долларов, из которых чуть более половины приходится на вино, а треть - на крепкий алкоголь. Китай увеличил ввоз зарубежного алкоголя на 3% - до 4,7 миллиарда долларов, при этом главным образом покупался крепкий алкоголь (2,8 миллиарда долларов). На пятую строчку поднялась Франция, нарастившая закупки на 5% - до 3,9 миллиарда долларов, из которых 1,6 миллиарда было потрачено на крепкое спиртное, а еще 1,2 миллиарда - на пиво. Россия в прошлом году поднялась на девятое место с одиннадцатого, увеличив ввоз зарубежного алкоголя почти на 19% - до 2,2 миллиарда долларов. Главным импортным горячительным напитком было вино (1,1 миллиарда долларов), затем идут крепкое спиртное (730 миллионов), пиво (301 миллион), вермуты (69 миллионов) и слабоалкогольные напитки (24 миллиона). Основными поставщиками алкоголя в Россию были страны ЕС (85%) и Грузия (11%). В топ-10 также вошли Нидерланды (3,5 миллиарда долларов), Канада (3,4 миллиарда), Япония (2,7 миллиарда) и Испания (2 миллиарда). Согласно опубликованным на текущий момент данным, страны в основном покупали за рубежом вино (34,3 миллиарда долларов), а также крепкое спиртное (34,1 миллиарда). На иностранное пиво было потрачено 15,7 миллиарда долларов. Меньше всего покупали вермуты (1,4 миллиарда) и слабоалкогольные напитки (769 миллионов).
https://ria.ru/20240310/vino-1932106238.html
https://ria.ru/20240322/roskachestvo-1934835999.html
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россия, сша, германия, евросоюз, экономика
Россия, США, Германия, Евросоюз, Экономика
Россия вошла в топ-10 любителей импортного алкоголя

Россия вошла в топ-10 любителей импортного алкоголя, рейтинг возглавили США

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПокупатель выбирает алкоголь магазине
Покупатель выбирает алкоголь магазине - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Покупатель выбирает алкоголь магазине. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. США по итогам прошлого года были крупнейшим покупателем зарубежного алкоголя, а Россия поднялась на девятое место, при этом главным импортным напитком было вино, следует из расчетов РИА Новости по данным национальных статслужб.
США в прошлом году потратили на зарубежный алкоголь на 8% меньше, чем годом ранее - около 26 миллиардов долларов. Это составляет 29% от всего "горячительного" импорта в мире. В основном за рубежом закупался крепкий алкоголь (11,3 миллиарда долларов), пиво (7 миллиардов долларов) и вино (7 миллиардов долларов).
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Британия сохранила второе место, нарастив импорт на 2% - до 7,2 миллиарда долларов, при этом страна главным образом закупала вино (5,1 миллиарда долларов). Тройку лидеров замыкает Германия, снизившая импорт на 3% - до 5,3 миллиарда долларов, из которых чуть более половины приходится на вино, а треть - на крепкий алкоголь.
Китай увеличил ввоз зарубежного алкоголя на 3% - до 4,7 миллиарда долларов, при этом главным образом покупался крепкий алкоголь (2,8 миллиарда долларов). На пятую строчку поднялась Франция, нарастившая закупки на 5% - до 3,9 миллиарда долларов, из которых 1,6 миллиарда было потрачено на крепкое спиртное, а еще 1,2 миллиарда - на пиво.
Россия в прошлом году поднялась на девятое место с одиннадцатого, увеличив ввоз зарубежного алкоголя почти на 19% - до 2,2 миллиарда долларов. Главным импортным горячительным напитком было вино (1,1 миллиарда долларов), затем идут крепкое спиртное (730 миллионов), пиво (301 миллион), вермуты (69 миллионов) и слабоалкогольные напитки (24 миллиона). Основными поставщиками алкоголя в Россию были страны ЕС (85%) и Грузия (11%).
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В топ-10 также вошли Нидерланды (3,5 миллиарда долларов), Канада (3,4 миллиарда), Япония (2,7 миллиарда) и Испания (2 миллиарда).
Согласно опубликованным на текущий момент данным, страны в основном покупали за рубежом вино (34,3 миллиарда долларов), а также крепкое спиртное (34,1 миллиарда). На иностранное пиво было потрачено 15,7 миллиарда долларов. Меньше всего покупали вермуты (1,4 миллиарда) и слабоалкогольные напитки (769 миллионов).
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