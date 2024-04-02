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Зюганов призвал к жестким мерам защиты регионов от беспилотников - РИА Новости, 02.04.2024
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14:44 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/zyuganov-1937352050.html
Зюганов призвал к жестким мерам защиты регионов от беспилотников
Зюганов призвал к жестким мерам защиты регионов от беспилотников - РИА Новости, 02.04.2024
Зюганов призвал к жестким мерам защиты регионов от беспилотников
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов после атаки беспилотников на инфраструктуру в Татарстане выступил за более жесткие меры по защите российских регионов от... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T14:44
2024-04-02T14:44
технологии
елабуга
нижнекамск
москва
геннадий зюганов
кпрф
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов после атаки беспилотников на инфраструктуру в Татарстане выступил за более жесткие меры по защите российских регионов от беспилотников, но при этом не объяснил, что конкретно он предлагает предпринять. Власти Татарстана сообщали, что во вторник на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен, при атаке пострадали 12 человек. &quot;На войне действуют свои законы, и если ты не упредил события, то обязательно будут неприятности. Нам надо вести войну настоящим образом… В годы Великой Отечественной войны, когда фашисты стояли в 30 километрах от столицы, то в Москве не было ни одного теракта… Сейчас надо принимать меры, которые позволяют парализовать такую возможность… Надо принимать более жесткие, энергичные и своевременные меры&quot;, - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, как БПЛА смогли долететь до Татарстана, не предложив конкретных шагов.
https://ria.ru/20240402/ii-1937273929.html
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елабуга
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москва
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технологии, елабуга, нижнекамск, москва, геннадий зюганов, кпрф
Технологии, Елабуга, Нижнекамск, Москва, Геннадий Зюганов, КПРФ
Зюганов призвал к жестким мерам защиты регионов от беспилотников

Зюганов выступил за более жесткие меры по защите регионов от БПЛА

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГеннадий Зюганов
Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Геннадий Зюганов. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов после атаки беспилотников на инфраструктуру в Татарстане выступил за более жесткие меры по защите российских регионов от беспилотников, но при этом не объяснил, что конкретно он предлагает предпринять.
Власти Татарстана сообщали, что во вторник на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен, при атаке пострадали 12 человек.
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Вчера, 10:21
«

"На войне действуют свои законы, и если ты не упредил события, то обязательно будут неприятности. Нам надо вести войну настоящим образом… В годы Великой Отечественной войны, когда фашисты стояли в 30 километрах от столицы, то в Москве не было ни одного теракта… Сейчас надо принимать меры, которые позволяют парализовать такую возможность… Надо принимать более жесткие, энергичные и своевременные меры", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, как БПЛА смогли долететь до Татарстана, не предложив конкретных шагов.

Атака беспилотника по общежитию Алабуги в Татарстане. 2 апреля 2024
В Елабуге и Нижнекамске беспилотники атаковали предприятия
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ТехнологииЕлабугаНижнекамскМоскваГеннадий ЗюгановКПРФ
 
 
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