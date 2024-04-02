https://ria.ru/20240402/zyuganov-1937352050.html
Зюганов призвал к жестким мерам защиты регионов от беспилотников
Зюганов призвал к жестким мерам защиты регионов от беспилотников - РИА Новости, 02.04.2024
Зюганов призвал к жестким мерам защиты регионов от беспилотников
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов после атаки беспилотников на инфраструктуру в Татарстане выступил за более жесткие меры по защите российских регионов от... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T14:44
2024-04-02T14:44
2024-04-02T14:44
технологии
елабуга
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москва
геннадий зюганов
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов после атаки беспилотников на инфраструктуру в Татарстане выступил за более жесткие меры по защите российских регионов от беспилотников, но при этом не объяснил, что конкретно он предлагает предпринять. Власти Татарстана сообщали, что во вторник на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен, при атаке пострадали 12 человек. "На войне действуют свои законы, и если ты не упредил события, то обязательно будут неприятности. Нам надо вести войну настоящим образом… В годы Великой Отечественной войны, когда фашисты стояли в 30 километрах от столицы, то в Москве не было ни одного теракта… Сейчас надо принимать меры, которые позволяют парализовать такую возможность… Надо принимать более жесткие, энергичные и своевременные меры", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, как БПЛА смогли долететь до Татарстана, не предложив конкретных шагов.
https://ria.ru/20240402/ii-1937273929.html
https://ria.ru/20240402/bespilotniki-1937241907.html
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Технологии, Елабуга, Нижнекамск, Москва, Геннадий Зюганов, КПРФ
Зюганов призвал к жестким мерам защиты регионов от беспилотников
Зюганов выступил за более жесткие меры по защите регионов от БПЛА