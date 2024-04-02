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Советник Пушилина обозначил сроки свержения Зеленского - РИА Новости, 02.04.2024
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07:21 02.04.2024 (обновлено: 07:54 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/zelenskiy-1937239032.html
Советник Пушилина обозначил сроки свержения Зеленского
Советник Пушилина обозначил сроки свержения Зеленского - РИА Новости, 02.04.2024
Советник Пушилина обозначил сроки свержения Зеленского
Владимиру Зеленскому начиная с конца весны можно ожидать государственного переворота со стороны силовиков, которых поддерживает Запад, заявил РИА Новости... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T07:21
2024-04-02T07:54
украина
донецкая народная республика
россия
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
дмитрий песков
еврокомиссия
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Владимиру Зеленскому начиная с конца весны можно ожидать государственного переворота со стороны силовиков, которых поддерживает Запад, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства прошла бы в мае. Однако выборы были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле будут анализировать ситуацию в связи с истечением в мае срока полномочий Зеленского, чтобы заявить о своей позиции. "Зеленский вместе с окончанием весны в любой момент может ожидать государственного переворота со стороны силовиков, которых поддерживает Запад. На Украине управляет несколько партий со стороны Запада, и у каждой свои лидеры общественного мнения, свои спецслужбы, свои силовики. Эти интересанты смогут после мая фактически свергнуть, проведя военный переворот, переворот с помощью спецслужб - в данном случае я рассматриваю усиливающийся авторитет главы военной разведки минобороны Украины Кирилла Буданова, который поставил своего человека фактически на службу внешней разведки Украины", - сказал Кимаковский. Он отметил, что Запад, подводя Зеленского к этой ситуации, вел игру, в которой одни выступали за выборы, другие - против. В качестве примеров он привел американского сенатора Линдси Грэма*, настаивавшего на выборах, и председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, говорившую, что это внутреннее дело Украины. "Запад, особенно Соединенные Штаты Америки и англосаксов, устраивает положение Зеленского в данной ситуации. Почему? Потому что, с одной стороны, он легитимный, вроде как по закону президент, с другой стороны, ему можно говорить, что ты не провел выборы, твой рейтинг низкий, если пойдешь на выборы, проиграешь, ты не пользуешься уже никаким авторитетом. И Зеленский по большому счету достаточно серьезно раздражает некоторые круги в Штатах и Европе", - уточнил советник Пушилина. По мнению Кимаковского, ключевой аспект оценки позиций Зеленского в том, что его авторитет очень серьезно пошатнулся в украинском обществе, и никакого веса в спецслужбах и армии он не приобрел. "Мы вспоминаем его первую инаугурацию - тогда некоторые силовики отдали воинское приветствие, но даже руку не пожали. Эта серьезная конфронтация с силовиками даже с учетом всех перестановок все равно сохраняется. Армия недовольна потерями, снабжением, крайне недовольна тем, что Запад не поставляет вооружение. По соображениям военных, эти вопросы должен решать президент Украины, соответственно, Зеленский", - пояснил советник Пушилина.* Внесен в перечень террористов и экстремистов
https://ria.ru/20240402/chistki-1937237195.html
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украина, донецкая народная республика, россия, в мире, владимир зеленский, денис пушилин, дмитрий песков, еврокомиссия
Украина, Донецкая Народная Республика, Россия, В мире, Владимир Зеленский, Денис Пушилин, Дмитрий Песков, Еврокомиссия
Советник Пушилина обозначил сроки свержения Зеленского

Кимаковский: Зеленского к концу весны могут свергнуть украинские силовики

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Владимиру Зеленскому начиная с конца весны можно ожидать государственного переворота со стороны силовиков, которых поддерживает Запад, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.
Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства прошла бы в мае. Однако выборы были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле будут анализировать ситуацию в связи с истечением в мае срока полномочий Зеленского, чтобы заявить о своей позиции.
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"Зеленский вместе с окончанием весны в любой момент может ожидать государственного переворота со стороны силовиков, которых поддерживает Запад. На Украине управляет несколько партий со стороны Запада, и у каждой свои лидеры общественного мнения, свои спецслужбы, свои силовики. Эти интересанты смогут после мая фактически свергнуть, проведя военный переворот, переворот с помощью спецслужб - в данном случае я рассматриваю усиливающийся авторитет главы военной разведки минобороны Украины Кирилла Буданова, который поставил своего человека фактически на службу внешней разведки Украины", - сказал Кимаковский.
Он отметил, что Запад, подводя Зеленского к этой ситуации, вел игру, в которой одни выступали за выборы, другие - против. В качестве примеров он привел американского сенатора Линдси Грэма*, настаивавшего на выборах, и председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, говорившую, что это внутреннее дело Украины.
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"Запад, особенно Соединенные Штаты Америки и англосаксов, устраивает положение Зеленского в данной ситуации. Почему? Потому что, с одной стороны, он легитимный, вроде как по закону президент, с другой стороны, ему можно говорить, что ты не провел выборы, твой рейтинг низкий, если пойдешь на выборы, проиграешь, ты не пользуешься уже никаким авторитетом. И Зеленский по большому счету достаточно серьезно раздражает некоторые круги в Штатах и Европе", - уточнил советник Пушилина.
По мнению Кимаковского, ключевой аспект оценки позиций Зеленского в том, что его авторитет очень серьезно пошатнулся в украинском обществе, и никакого веса в спецслужбах и армии он не приобрел.
"Мы вспоминаем его первую инаугурацию - тогда некоторые силовики отдали воинское приветствие, но даже руку не пожали. Эта серьезная конфронтация с силовиками даже с учетом всех перестановок все равно сохраняется. Армия недовольна потерями, снабжением, крайне недовольна тем, что Запад не поставляет вооружение. По соображениям военных, эти вопросы должен решать президент Украины, соответственно, Зеленский", - пояснил советник Пушилина.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов
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УкраинаДонецкая Народная РеспубликаРоссияВ миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинДмитрий ПесковЕврокомиссия
 
 
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