https://ria.ru/20240402/zavtrak-1937229877.html

Диетолог перечислила продукты, которые нельзя есть на завтрак

Диетолог перечислила продукты, которые нельзя есть на завтрак - РИА Новости, 02.04.2024

Диетолог перечислила продукты, которые нельзя есть на завтрак

Рафинированные, жареные, копченые, острые продукты не рекомендуется есть на завтрак, а чай и кофе нужно пить через полчаса после приема пищи, сообщила РИА... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T03:24

2024-04-02T03:24

2024-04-02T05:32

маргарита королева

общество

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Рафинированные, жареные, копченые, острые продукты не рекомендуется есть на завтрак, а чай и кофе нужно пить через полчаса после приема пищи, сообщила РИА Новости врач-диетолог Маргарита Королева."Утром не следует злоупотреблять консервированными продуктами с добавлением уксуса, избытком соли. Жареные, копченые, острые продукты тоже не подходят для завтрака. Ну и, безусловно, я никому не рекомендую в большом объеме есть рафинированные продукты, пресыщенные солью и сахаром в сочетании с жиром", — рассказала Королева.По ее словам, чай и кофе уместны для завтрака, однако пить их сразу после приема пищи нежелательно. А вот алкоголь и газированные напитки стоит вовсе исключить из утреннего меню."Если мы запиваем завтрак чаем, белок из состава омлета, например, не будет усваиваться так активно желудком. Нужно пить как минимум через полчаса после завтрака", — уточнила диетолог.Врач отметила, что для завтрака вполне приемлемы яичницы и омлеты, но без колбасы. При этом если человек делает колбасу собственными руками дома и, соответственно, знает, из чего она приготовлена, то в небольшом объеме для придания вкуса такой продукт можно добавить."Но правильнее будет просто яйцо с добавлением небольшого количества овощей, зелени, может, кедровых орехов. Да, разнообразить омлет можно, так как именно благодаря этому мы получим большое количество разных питательных компонентов", — пояснила специалист.Диетолог также рассказала, что лучше всего для завтрака подойдут зерновые, кисломолочные продукты, термически обработанные источники полноценного белка, овощи."На завтрак должно приходиться примерно 25% от общей калорийности на целый день. Высокий обмен веществ позволит организму не только воспринять и переварить, но включить метаболические цепочки, дабы начало дня было достаточно продуктивным", — пояснила Королева.

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https://ria.ru/20240223/mikrovolnovka-1929094223.html

https://ria.ru/20240202/ozhirenie-1924855737.html

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маргарита королева, общество