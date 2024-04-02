ВСУ с января потеряли более 80 тысяч военных, заявил Шойгу
Шойгу: ВСУ с января потеряли более 80 тысяч военных, 1200 танков и бронемашин
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Потери ВСУ с начала года превысили 80 тысяч человек, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил.
"С января Вооруженные силы Украины потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин", — сказал глава Минобороны.
Он констатировал, что после провала летнего контрнаступления противник безуспешно пытается закрепиться на отдельных рубежах. Российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.
Только за март в ДНР освободили Невельское, Орловку, Тоненькое, Красное, а также поселок Мирное в Запорожской области.
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"Всего с начала года под наш контроль перешли 403 квадратных километра территории новых регионов Российской Федерации. Продолжаем снижать боевой потенциал противника", — подчеркнул Шойгу.
Для того чтобы убедить Запад в способности противостоять российской армии, Киев пытается перенести боевые действия на территорию России, устраивает теракты, обстреливает мирное население, продолжил министр.
Он подчеркнул, что российские Вооруженные силы дают асимметричный ответ. Так, в марте высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами нанесены 190 групповых и два массированных удара по Украине. Поражены объекты военной и энергетической инфраструктуры.