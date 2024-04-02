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ВСУ с января потеряли более 80 тысяч военных, заявил Шойгу - РИА Новости, 02.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:59 02.04.2024 (обновлено: 15:19 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/vsu-1937319503.html
ВСУ с января потеряли более 80 тысяч военных, заявил Шойгу
ВСУ с января потеряли более 80 тысяч военных, заявил Шойгу - РИА Новости, 02.04.2024
ВСУ с января потеряли более 80 тысяч военных, заявил Шойгу
Потери ВСУ с начала года превысили 80 тысяч человек, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T12:59
2024-04-02T15:19
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Потери ВСУ с начала года превысили 80 тысяч человек, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил. "С января Вооруженные силы Украины потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин", — сказал глава Минобороны.Он констатировал, что после провала летнего контрнаступления противник безуспешно пытается закрепиться на отдельных рубежах. Российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении. Только за март в ДНР освободили Невельское, Орловку, Тоненькое, Красное, а также поселок Мирное в Запорожской области.&quot;Всего с начала года под наш контроль перешли 403 квадратных километра территории новых регионов Российской Федерации. Продолжаем снижать боевой потенциал противника&quot;, — подчеркнул Шойгу.Для того чтобы убедить Запад в способности противостоять российской армии, Киев пытается перенести боевые действия на территорию России, устраивает теракты, обстреливает мирное население, продолжил министр.Он подчеркнул, что российские Вооруженные силы дают асимметричный ответ. Так, в марте высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами нанесены 190 групповых и два массированных удара по Украине. Поражены объекты военной и энергетической инфраструктуры.
https://ria.ru/20240402/vrag-1937293645.html
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безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
ВСУ с января потеряли более 80 тысяч военных, заявил Шойгу

Шойгу: ВСУ с января потеряли более 80 тысяч военных, 1200 танков и бронемашин

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Потери ВСУ с начала года превысили 80 тысяч человек, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил.
"С января Вооруженные силы Украины потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин", — сказал глава Минобороны.
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Он констатировал, что после провала летнего контрнаступления противник безуспешно пытается закрепиться на отдельных рубежах. Российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.
Только за март в ДНР освободили Невельское, Орловку, Тоненькое, Красное, а также поселок Мирное в Запорожской области.
«

"Всего с начала года под наш контроль перешли 403 квадратных километра территории новых регионов Российской Федерации. Продолжаем снижать боевой потенциал противника", — подчеркнул Шойгу.

Для того чтобы убедить Запад в способности противостоять российской армии, Киев пытается перенести боевые действия на территорию России, устраивает теракты, обстреливает мирное население, продолжил министр.
Он подчеркнул, что российские Вооруженные силы дают асимметричный ответ. Так, в марте высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами нанесены 190 групповых и два массированных удара по Украине. Поражены объекты военной и энергетической инфраструктуры.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСергей ШойгуВооруженные силы Украины
 
 
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