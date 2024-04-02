https://ria.ru/20240402/vsu-1937319503.html

ВСУ с января потеряли более 80 тысяч военных, заявил Шойгу

ВСУ с января потеряли более 80 тысяч военных, заявил Шойгу - РИА Новости, 02.04.2024

ВСУ с января потеряли более 80 тысяч военных, заявил Шойгу

Потери ВСУ с начала года превысили 80 тысяч человек, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T12:59

2024-04-02T12:59

2024-04-02T15:19

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сергей шойгу

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Потери ВСУ с начала года превысили 80 тысяч человек, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил. "С января Вооруженные силы Украины потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин", — сказал глава Минобороны.Он констатировал, что после провала летнего контрнаступления противник безуспешно пытается закрепиться на отдельных рубежах. Российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении. Только за март в ДНР освободили Невельское, Орловку, Тоненькое, Красное, а также поселок Мирное в Запорожской области."Всего с начала года под наш контроль перешли 403 квадратных километра территории новых регионов Российской Федерации. Продолжаем снижать боевой потенциал противника", — подчеркнул Шойгу.Для того чтобы убедить Запад в способности противостоять российской армии, Киев пытается перенести боевые действия на территорию России, устраивает теракты, обстреливает мирное население, продолжил министр.Он подчеркнул, что российские Вооруженные силы дают асимметричный ответ. Так, в марте высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами нанесены 190 групповых и два массированных удара по Украине. Поражены объекты военной и энергетической инфраструктуры.

https://ria.ru/20240402/vrag-1937293645.html

https://ria.ru/20240401/kharkov-1937069643.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины