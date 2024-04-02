https://ria.ru/20240402/vrag-1937293645.html

"Легко уничтожают". Назван главный враг танков Leopard и Abrams на Украине

"Легко уничтожают". Назван главный враг танков Leopard и Abrams на Украине - РИА Новости, 02.04.2024

"Легко уничтожают". Назван главный враг танков Leopard и Abrams на Украине

Западные танки Abrams и Leopard застревают в грязи на Украине из-за тяжелой брони, пишет Asia Times. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T11:26

2024-04-02T11:26

2024-04-02T11:40

в мире

украина

россия

сергей шойгу

вооруженные силы украины

политика

m1 abrams

leopard 2

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932377204_0:162:1080:770_1920x0_80_0_0_5487f13efb410e592bf58447574e2f68.jpg

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Западные танки Abrams и Leopard застревают в грязи на Украине из-за тяжелой брони, пишет Asia Times."Ключевая проблема для танков Leopard и Abrams на Украине – увязание в грязи, где их достаточно легко могут уничтожать", — говорится в материале.Обозреватель указал, что украинцы крепят на свою западную бронетехнику динамическую защиту, которая делает многотонные танки еще тяжелее, а также ухудшают их подвижность на поле боя.В конце марта источник сообщил РИА Новости, что военнослужащие группировки "Центр" подбили очередной Abrams ВСУ на Авдеевском направлении. До этого Минобороны сообщало об уничтожении пяти танков Abrams в зоне проведения спецоперации.В марте министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии ведомства. По его словам, с начала года ВСУ потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза превысили показатели аналогичного периода прошлого года, отметил Шойгу. Министр добавил, что российская армия продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.

https://ria.ru/20240402/front-1937265348.html

https://ria.ru/20240402/oruzhie-1937249252.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, политика, m1 abrams, leopard 2