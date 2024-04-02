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"Легко уничтожают". Назван главный враг танков Leopard и Abrams на Украине
"Легко уничтожают". Назван главный враг танков Leopard и Abrams на Украине - РИА Новости, 02.04.2024
"Легко уничтожают". Назван главный враг танков Leopard и Abrams на Украине
Западные танки Abrams и Leopard застревают в грязи на Украине из-за тяжелой брони, пишет Asia Times. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T11:26
2024-04-02T11:26
2024-04-02T11:40
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Западные танки Abrams и Leopard застревают в грязи на Украине из-за тяжелой брони, пишет Asia Times."Ключевая проблема для танков Leopard и Abrams на Украине – увязание в грязи, где их достаточно легко могут уничтожать", — говорится в материале.Обозреватель указал, что украинцы крепят на свою западную бронетехнику динамическую защиту, которая делает многотонные танки еще тяжелее, а также ухудшают их подвижность на поле боя.В конце марта источник сообщил РИА Новости, что военнослужащие группировки "Центр" подбили очередной Abrams ВСУ на Авдеевском направлении. До этого Минобороны сообщало об уничтожении пяти танков Abrams в зоне проведения спецоперации.В марте министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии ведомства. По его словам, с начала года ВСУ потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза превысили показатели аналогичного периода прошлого года, отметил Шойгу. Министр добавил, что российская армия продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.
https://ria.ru/20240402/front-1937265348.html
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в мире, украина, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, политика, m1 abrams, leopard 2
В мире, Украина, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Политика, M1 Abrams, Leopard 2
"Легко уничтожают". Назван главный враг танков Leopard и Abrams на Украине
AT: танки Abrams и Leopard застревают в грязи на Украине из-за тяжелой брони