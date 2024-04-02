В Петербурге почтили память военкора Татарского
В Петербурге почтили память погибшего при взрыве военкора Татарского
© РИА НовостиЦветы у кафе в Петербурге, где в результате теракта год назад погиб Владлен Татарский
© РИА Новости
Цветы у кафе в Петербурге, где в результате теракта год назад погиб Владлен Татарский
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр - РИА Новости. Возле кафе на Университетской набережной в Петербурге, где год назад произошел теракт, почтили память погибшего при взрыве военкора Владлена Татарского (настоящее имя - Максим Фомин), передает корреспондент РИА Новости.
На входе в кафе, стеклянную облицовку которого восстановили после теракта, расположена фотография Татарского. К ней несут красные и белые гвоздики. Среди пришедших - гости творческого вечера Татарского год назад.
Военкор Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в подаренную ему статуэтку. Он умер мгновенно от множественных ранений, еще более 50 человек пострадали. В январе 2024 года Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге приговорил к 27 годам колонии за теракт в петербургском кафе Дарью Трепову, подарившую Татарскому статуэтку.