https://ria.ru/20240402/voenkor-1937313987.html

В Петербурге почтили память военкора Татарского

В Петербурге почтили память военкора Татарского - РИА Новости, 02.04.2024

В Петербурге почтили память военкора Татарского

Возле кафе на Университетской набережной в Петербурге, где год назад произошел теракт, почтили память погибшего при взрыве военкора Владлена Татарского... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T12:35

2024-04-02T12:35

2024-04-02T12:35

санкт-петербург

владлен татарский

дарья трепова

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр - РИА Новости. Возле кафе на Университетской набережной в Петербурге, где год назад произошел теракт, почтили память погибшего при взрыве военкора Владлена Татарского (настоящее имя - Максим Фомин), передает корреспондент РИА Новости. На входе в кафе, стеклянную облицовку которого восстановили после теракта, расположена фотография Татарского. К ней несут красные и белые гвоздики. Среди пришедших - гости творческого вечера Татарского год назад. Военкор Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в подаренную ему статуэтку. Он умер мгновенно от множественных ранений, еще более 50 человек пострадали. В январе 2024 года Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге приговорил к 27 годам колонии за теракт в петербургском кафе Дарью Трепову, подарившую Татарскому статуэтку.

https://ria.ru/20240402/terakty-1937180661.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

санкт-петербург, владлен татарский, дарья трепова, происшествия