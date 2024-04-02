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В Петербурге почтили память военкора Татарского - РИА Новости, 02.04.2024
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12:35 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/voenkor-1937313987.html
В Петербурге почтили память военкора Татарского
В Петербурге почтили память военкора Татарского - РИА Новости, 02.04.2024
В Петербурге почтили память военкора Татарского
Возле кафе на Университетской набережной в Петербурге, где год назад произошел теракт, почтили память погибшего при взрыве военкора Владлена Татарского... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T12:35
2024-04-02T12:35
санкт-петербург
владлен татарский
дарья трепова
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр - РИА Новости. Возле кафе на Университетской набережной в Петербурге, где год назад произошел теракт, почтили память погибшего при взрыве военкора Владлена Татарского (настоящее имя - Максим Фомин), передает корреспондент РИА Новости. На входе в кафе, стеклянную облицовку которого восстановили после теракта, расположена фотография Татарского. К ней несут красные и белые гвоздики. Среди пришедших - гости творческого вечера Татарского год назад. Военкор Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в подаренную ему статуэтку. Он умер мгновенно от множественных ранений, еще более 50 человек пострадали. В январе 2024 года Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге приговорил к 27 годам колонии за теракт в петербургском кафе Дарью Трепову, подарившую Татарскому статуэтку.
https://ria.ru/20240402/terakty-1937180661.html
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санкт-петербург, владлен татарский, дарья трепова, происшествия
Санкт-Петербург, Владлен Татарский, Дарья Трепова, Происшествия
В Петербурге почтили память военкора Татарского

В Петербурге почтили память погибшего при взрыве военкора Татарского

© РИА НовостиЦветы у кафе в Петербурге, где в результате теракта год назад погиб Владлен Татарский
Цветы у кафе в Петербурге, где в результате теракта год назад погиб Владлен Татарский
© РИА Новости
Цветы у кафе в Петербурге, где в результате теракта год назад погиб Владлен Татарский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр - РИА Новости. Возле кафе на Университетской набережной в Петербурге, где год назад произошел теракт, почтили память погибшего при взрыве военкора Владлена Татарского (настоящее имя - Максим Фомин), передает корреспондент РИА Новости.
На входе в кафе, стеклянную облицовку которого восстановили после теракта, расположена фотография Татарского. К ней несут красные и белые гвоздики. Среди пришедших - гости творческого вечера Татарского год назад.
Военкор Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в подаренную ему статуэтку. Он умер мгновенно от множественных ранений, еще более 50 человек пострадали. В январе 2024 года Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге приговорил к 27 годам колонии за теракт в петербургском кафе Дарью Трепову, подарившую Татарскому статуэтку.
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