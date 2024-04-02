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В Черногории россиянина заподозрили в подделке визы Канады
В Черногории россиянина заподозрили в подделке визы Канады - РИА Новости, 02.04.2024
В Черногории россиянина заподозрили в подделке визы Канады
Пограничная полиция Черногории задержала гражданина РФ при попытке покинуть страну с поддельной визой Канады, заявило МВД республики. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T14:40
2024-04-02T14:40
2024-04-02T14:40
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БЕЛГРАД, 2 апр – РИА Новости. Пограничная полиция Черногории задержала гражданина РФ при попытке покинуть страну с поддельной визой Канады, заявило МВД республики. "Сотрудники сектора пограничной полиции в ходе проверки пассажиров на выезде из Черногории, когда паспортный контроль проходил Р.И. 36-ти лет, гражданин РФ, в его паспорте обнаружили визу Канады. Детальной проверкой на другой линии паспортного контроля установлено, что речь идет о полной копии указанной визы", - заявило МВД. Основная прокуратура в Подгорице постановила задержать россиянина по подозрению в подделке документов. Полиция Черногории 12 февраля задержала гражданина России по подозрению в фальсификации документов для пребывания в стране восьми иностранным гражданам. Предполагается, что он 6 февраля для восьми иностранных граждан на одном из пограничных КПП подделал въезд и выезд (визаран – ред.) из Черногории, чтобы обеспечить им продление пребывания в Черногории. Документы иностранных граждан изъяты, ведется следствие.
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в мире, черногория, канада, россия
В мире, Черногория, Канада, Россия
В Черногории россиянина заподозрили в подделке визы Канады
Полиция Черногории задержала россиянина по подозрению в подделке визы Канады