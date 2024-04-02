https://ria.ru/20240402/viza-1937350168.html

В Черногории россиянина заподозрили в подделке визы Канады

В Черногории россиянина заподозрили в подделке визы Канады - РИА Новости, 02.04.2024

В Черногории россиянина заподозрили в подделке визы Канады

Пограничная полиция Черногории задержала гражданина РФ при попытке покинуть страну с поддельной визой Канады, заявило МВД республики. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T14:40

2024-04-02T14:40

2024-04-02T14:40

в мире

черногория

канада

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_5d32258eb04fd6d9d0bd00c10ce09cba.jpg

БЕЛГРАД, 2 апр – РИА Новости. Пограничная полиция Черногории задержала гражданина РФ при попытке покинуть страну с поддельной визой Канады, заявило МВД республики. "Сотрудники сектора пограничной полиции в ходе проверки пассажиров на выезде из Черногории, когда паспортный контроль проходил Р.И. 36-ти лет, гражданин РФ, в его паспорте обнаружили визу Канады. Детальной проверкой на другой линии паспортного контроля установлено, что речь идет о полной копии указанной визы", - заявило МВД. Основная прокуратура в Подгорице постановила задержать россиянина по подозрению в подделке документов. Полиция Черногории 12 февраля задержала гражданина России по подозрению в фальсификации документов для пребывания в стране восьми иностранным гражданам. Предполагается, что он 6 февраля для восьми иностранных граждан на одном из пограничных КПП подделал въезд и выезд (визаран – ред.) из Черногории, чтобы обеспечить им продление пребывания в Черногории. Документы иностранных граждан изъяты, ведется следствие.

https://ria.ru/20231222/arest-1917542851.html

черногория

канада

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, черногория, канада, россия