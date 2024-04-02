В Донецке прошел вечер памяти журналиста Владлена Татарского
В ДНР прошел вечер памяти военкора Владлена Татарского в годовщину его гибели
© РИА НовостиВечер памяти Владлена Татарского на набережной Донецка. 2 апреля 2024
© РИА Новости
Вечер памяти Владлена Татарского на набережной Донецка. 2 апреля 2024
ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Вечер памяти военного корреспондента Владлена Татарского состоялся в годовщину его гибели на набережной реки Кальмиус в Донецке, передает корреспондент РИА Новости
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"2 апреля 2024 года годовщина со дня смерти близкого друга, брата, товарища, соратника Владлена Татарского, и в этот день мы вышли на набережную Донецка, чтобы почтить память и дать сигнал нашему противнику о том, что никто не забыт, ничто не забыто, – всё помним и за каждым из них придем," - сказал РИА Новости Апачев.
На набережной собрались друзья и соратники Татарского, молодежь Донецка и обычные граждане. Также на мероприятии присутствовал музыкант, друг Владлена Татарского Аким Апачев, он исполнил свою песню "Они ушли".
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"У терроризма нет национальности, у терроризма нет религии," - добавил Аким Апачев.
Военкор Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в подаренную ему статуэтку. Он умер мгновенно от множественных ранений, еще более 50 человек пострадали. В январе 2024 года Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге приговорил к 27 годам колонии за теракт в петербургском кафе Дарью Трепову, подарившую Татарскому статуэтку.
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19 января, 14:31