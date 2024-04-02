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В Донецке прошел вечер памяти журналиста Владлена Татарского - РИА Новости, 02.04.2024
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20:21 02.04.2024 (обновлено: 21:02 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/vecher-1937437953.html
В Донецке прошел вечер памяти журналиста Владлена Татарского
В Донецке прошел вечер памяти журналиста Владлена Татарского - РИА Новости, 02.04.2024
В Донецке прошел вечер памяти журналиста Владлена Татарского
Вечер памяти военного корреспондента Владлена Татарского состоялся в годовщину его гибели на набережной реки Кальмиус в Донецке, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T20:21
2024-04-02T21:02
общество
донецк
санкт-петербург
владлен татарский
аким апачев
дарья трепова
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ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Вечер памяти военного корреспондента Владлена Татарского состоялся в годовщину его гибели на набережной реки Кальмиус в Донецке, передает корреспондент РИА Новости "2 апреля 2024 года годовщина со дня смерти близкого друга, брата, товарища, соратника Владлена Татарского, и в этот день мы вышли на набережную Донецка, чтобы почтить память и дать сигнал нашему противнику о том, что никто не забыт, ничто не забыто, – всё помним и за каждым из них придем," - сказал РИА Новости Апачев. На набережной собрались друзья и соратники Татарского, молодежь Донецка и обычные граждане. Также на мероприятии присутствовал музыкант, друг Владлена Татарского Аким Апачев, он исполнил свою песню "Они ушли". "У терроризма нет национальности, у терроризма нет религии," - добавил Аким Апачев. Военкор Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в подаренную ему статуэтку. Он умер мгновенно от множественных ранений, еще более 50 человек пострадали. В январе 2024 года Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге приговорил к 27 годам колонии за теракт в петербургском кафе Дарью Трепову, подарившую Татарскому статуэтку.
https://ria.ru/20240401/ukraina-1937159484.html
https://ria.ru/20240119/trepova-1922346458.html
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общество, донецк, санкт-петербург, владлен татарский, аким апачев, дарья трепова
Общество, Донецк, Санкт-Петербург, Владлен Татарский, Аким Апачев, Дарья Трепова
В Донецке прошел вечер памяти журналиста Владлена Татарского

В ДНР прошел вечер памяти военкора Владлена Татарского в годовщину его гибели

© РИА НовостиВечер памяти Владлена Татарского на набережной Донецка. 2 апреля 2024
Вечер памяти Владлена Татарского на набережной Донецка. 2 апреля 2024
© РИА Новости
Вечер памяти Владлена Татарского на набережной Донецка. 2 апреля 2024
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Вечер памяти военного корреспондента Владлена Татарского состоялся в годовщину его гибели на набережной реки Кальмиус в Донецке, передает корреспондент РИА Новости
«
"2 апреля 2024 года годовщина со дня смерти близкого друга, брата, товарища, соратника Владлена Татарского, и в этот день мы вышли на набережную Донецка, чтобы почтить память и дать сигнал нашему противнику о том, что никто не забыт, ничто не забыто, – всё помним и за каждым из них придем," - сказал РИА Новости Апачев.
На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
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1 апреля, 16:50
На набережной собрались друзья и соратники Татарского, молодежь Донецка и обычные граждане. Также на мероприятии присутствовал музыкант, друг Владлена Татарского Аким Апачев, он исполнил свою песню "Они ушли".
«
"У терроризма нет национальности, у терроризма нет религии," - добавил Аким Апачев.
Военкор Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в подаренную ему статуэтку. Он умер мгновенно от множественных ранений, еще более 50 человек пострадали. В январе 2024 года Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге приговорил к 27 годам колонии за теракт в петербургском кафе Дарью Трепову, подарившую Татарскому статуэтку.
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19 января, 14:31
 
ОбществоДонецкСанкт-ПетербургВладлен ТатарскийАким АпачевДарья Трепова
 
 
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