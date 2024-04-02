https://ria.ru/20240402/vecher-1937437953.html

В Донецке прошел вечер памяти журналиста Владлена Татарского

В Донецке прошел вечер памяти журналиста Владлена Татарского - РИА Новости, 02.04.2024

В Донецке прошел вечер памяти журналиста Владлена Татарского

Вечер памяти военного корреспондента Владлена Татарского состоялся в годовщину его гибели на набережной реки Кальмиус в Донецке, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T20:21

2024-04-02T20:21

2024-04-02T21:02

общество

донецк

санкт-петербург

владлен татарский

аким апачев

дарья трепова

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ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Вечер памяти военного корреспондента Владлена Татарского состоялся в годовщину его гибели на набережной реки Кальмиус в Донецке, передает корреспондент РИА Новости "2 апреля 2024 года годовщина со дня смерти близкого друга, брата, товарища, соратника Владлена Татарского, и в этот день мы вышли на набережную Донецка, чтобы почтить память и дать сигнал нашему противнику о том, что никто не забыт, ничто не забыто, – всё помним и за каждым из них придем," - сказал РИА Новости Апачев. На набережной собрались друзья и соратники Татарского, молодежь Донецка и обычные граждане. Также на мероприятии присутствовал музыкант, друг Владлена Татарского Аким Апачев, он исполнил свою песню "Они ушли". "У терроризма нет национальности, у терроризма нет религии," - добавил Аким Апачев. Военкор Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в подаренную ему статуэтку. Он умер мгновенно от множественных ранений, еще более 50 человек пострадали. В январе 2024 года Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге приговорил к 27 годам колонии за теракт в петербургском кафе Дарью Трепову, подарившую Татарскому статуэтку.

https://ria.ru/20240401/ukraina-1937159484.html

https://ria.ru/20240119/trepova-1922346458.html

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общество, донецк, санкт-петербург, владлен татарский, аким апачев, дарья трепова