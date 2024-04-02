https://ria.ru/20240402/ukraina-1937413300.html

В Киеве признались, что разжигают межнациональную рознь в России

В Киеве признались, что разжигают межнациональную рознь в России - РИА Новости, 02.04.2024

В Киеве признались, что разжигают межнациональную рознь в России

Руководитель Центра по противодействию дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко признался в интервью британской газете The Times, что Киев после теракта... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T18:26

2024-04-02T18:26

2024-04-02T18:58

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

в мире

крокус сити холл

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Руководитель Центра по противодействию дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко признался в интервью британской газете The Times, что Киев после теракта в "Крокус Сити Холле" проводит операции по разжиганию межнациональной розни в России."(Террористическая атака. — Прим. ред.) спровоцировала разрозненность между национальностями в России, и, конечно, для нас очень полезно поддерживать любые национальные расколы и разжигать их с помощью информации", — сказал он.Как уточняется, Киев проводит психологические операции, чтобы в том числе активизировать настроения против мигрантов. Коваленко назвал обстановку в России, где проживает множество народов, "благодатной почвой" для таких действий. Украинские агенты внедряются, в частности, в Telegram-чаты, чтобы настраивать людей друг против друга, добавляет издание.Например, Центр по противодействию дезинформации СНБО попытался после теракта распространить посыл с сочувствием террористам. Кроме того, Киев хотел настроить таджиков против сотрудников правоохранительных органов, а также пользователей соцсетей против чеченцев, пишет The Times со ссылкой на Коваленко.Теракт в "Крокус Сити Холле"Стрельба и пожар в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным главы Минздрава Михаила Мурашко, погибли 144 человека.Как заявлял Владимир Путин, теракт совершили радикальные исламисты, силовики устанавливают базу пособников. Директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах считают, что за нападением стоят США, Великобритания и Украина.Басманный суд пока арестовал по делу одиннадцать человек, четверо из которых — предполагаемые непосредственные исполнители теракта.

https://ria.ru/20240402/terakty-1937180661.html

https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, в мире, крокус сити холл