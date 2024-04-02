Блинкен призвал проработать дорожную карту для вступления Украины в НАТО
Блинкен: Украина станет членом НАТО, но нужно проработать дорожную карту
© AP Photo / Andrew HarnikГоссекретарь США Энтони Блинкен
© AP Photo / Andrew Harnik
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Украина в конечном итоге станет членом НАТО, но сейчас необходимо проработать ясную дорожную карту к этому, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник.
Блинкен во вторник находится с визитом в Париже, где, как ожидается, встретится в том числе с президентом страны Эммануэлем Макроном.
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"Как союзники заявили на саммита в Вильнюсе, Украина станет членом НАТО, сейчас для нас вопрос заключается в том, чтобы проработать ясную и понятную дорожную карту для этого и я полагаю, что приуроченный к 75-й годовщине саммит НАТО будет в значительной мере сконцентрирован на том, как мы можем сформулировать эту дорожную карту или, если хотите, мост, который бы позволил Украине стать членом НАТО", - сказал госсекретарь США на пресс-конференции по итогам переговоров с с министром иностранных дел Франции Стефаном Сежурне, при этом Блинкен не назвал сроков, в которые считает возможным создание такой "дорожной карты" или сроки принятия Киева в альянс.
Последний саммит НАТО состоялся в Вильнюсе в июле 2023 года, следующий, юбилейный, должен пройти в июле в Вашингтоне.
Ранее в марте глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно". В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Украину не позвали в НАТО, поскольку среди членов организации, преимущественно у Польши, есть явный интерес к западным территориям Украины, а приглашение Киева в альянс потребовало бы признания существующих украинских границ, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.