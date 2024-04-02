https://ria.ru/20240402/ukraina-1937412118.html

Блинкен призвал проработать дорожную карту для вступления Украины в НАТО

Блинкен призвал проработать дорожную карту для вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 02.04.2024

Блинкен призвал проработать дорожную карту для вступления Украины в НАТО

Украина в конечном итоге станет членом НАТО, но сейчас необходимо проработать ясную дорожную карту к этому, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T18:21

2024-04-02T18:21

2024-04-02T18:21

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ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Украина в конечном итоге станет членом НАТО, но сейчас необходимо проработать ясную дорожную карту к этому, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник. Блинкен во вторник находится с визитом в Париже, где, как ожидается, встретится в том числе с президентом страны Эммануэлем Макроном. "Как союзники заявили на саммита в Вильнюсе, Украина станет членом НАТО, сейчас для нас вопрос заключается в том, чтобы проработать ясную и понятную дорожную карту для этого и я полагаю, что приуроченный к 75-й годовщине саммит НАТО будет в значительной мере сконцентрирован на том, как мы можем сформулировать эту дорожную карту или, если хотите, мост, который бы позволил Украине стать членом НАТО", - сказал госсекретарь США на пресс-конференции по итогам переговоров с с министром иностранных дел Франции Стефаном Сежурне, при этом Блинкен не назвал сроков, в которые считает возможным создание такой "дорожной карты" или сроки принятия Киева в альянс. Последний саммит НАТО состоялся в Вильнюсе в июле 2023 года, следующий, юбилейный, должен пройти в июле в Вашингтоне. Ранее в марте глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно". В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Украину не позвали в НАТО, поскольку среди членов организации, преимущественно у Польши, есть явный интерес к западным территориям Украины, а приглашение Киева в альянс потребовало бы признания существующих украинских границ, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.

https://ria.ru/20240401/zelenskiy-1936968622.html

https://ria.ru/20240402/nato-1937238880.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, энтони блинкен, нато, сша