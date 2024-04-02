Рейтинг@Mail.ru
МИД Франции назвал атаки Украины по НПЗ в России "легитимной обороной" - РИА Новости, 02.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:24 02.04.2024 (обновлено: 18:08 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/ukraina-1937395518.html
МИД Франции назвал атаки Украины по НПЗ в России "легитимной обороной"
МИД Франции назвал атаки Украины по НПЗ в России "легитимной обороной" - РИА Новости, 02.04.2024
МИД Франции назвал атаки Украины по НПЗ в России "легитимной обороной"
Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне, выступая на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном, заявил, что Украина действует в рамках... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T17:24
2024-04-02T18:08
специальная военная операция на украине
в мире
франция
украина
россия
стефан сежурне
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937399066_0:138:3072:1866_1920x0_80_0_0_3d511fcdd6fd74da659a6cfce3ae4a0e.jpg
ПАРИЖ, 2 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне, выступая на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном, заявил, что Украина действует в рамках легитимной обороны, обстреливая российские нефтяные объекты.&quot;Я буду достаточно прямым и ясным по теме украинских атак по российским НПЗ, тема остается практически без комментариев с нашей стороны: Украина действует в рамках легитимной обороны&quot;, — сказал он.Украинские беспилотники в марте атаковали несколько российских нефтеперерабатывающих заводов. Среди них — предприятия в Нижегородской, Самарской и Рязанской областях, а также в Краснодарском крае. В Москве не раз подчеркивали, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, 6 февраля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что это "террористическое государство ничем не гнушается", а беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса.В свою очередь, британская газета Financial Times сообщила со ссылкой на осведомленные источники, что США призвали Киев прекратить атаки на российские энергообъекты, предупредив, что это может привести к росту мировых цен на нефть. Помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайатт заявил, что Штаты не поощряют украинские удары по России. Владимир Зеленский, в свою очередь, признал, что Вашингтон недоволен подобными действиями Киева.
https://ria.ru/20240401/oshibka-1936993352.html
франция
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937399066_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_58859d108858bd53c90b48a1bf5d3ecf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, украина, россия, стефан сежурне, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Украина, Россия, Стефан Сежурне, Вооруженные силы Украины
МИД Франции назвал атаки Украины по НПЗ в России "легитимной обороной"

МИД Франции: Украина, атакуя российские НПЗ, действует в рамках законной обороны

© AFP 2024 / EMMANUEL DUNANDМинистр иностранных дел Франции Стефан Сежурне во время пресс-конференции в Париже, 2 апреля 2024 года
Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне во время пресс-конференции в Париже, 2 апреля 2024 года - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© AFP 2024 / EMMANUEL DUNAND
Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне во время пресс-конференции в Париже, 2 апреля 2024 года
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 2 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне, выступая на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном, заявил, что Украина действует в рамках легитимной обороны, обстреливая российские нефтяные объекты.
«

"Я буду достаточно прямым и ясным по теме украинских атак по российским НПЗ, тема остается практически без комментариев с нашей стороны: Украина действует в рамках легитимной обороны", — сказал он.

Украинские беспилотники в марте атаковали несколько российских нефтеперерабатывающих заводов. Среди них — предприятия в Нижегородской, Самарской и Рязанской областях, а также в Краснодарском крае.
В Москве не раз подчеркивали, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, 6 февраля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что это "террористическое государство ничем не гнушается", а беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса.
В свою очередь, британская газета Financial Times сообщила со ссылкой на осведомленные источники, что США призвали Киев прекратить атаки на российские энергообъекты, предупредив, что это может привести к росту мировых цен на нефть. Помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайатт заявил, что Штаты не поощряют украинские удары по России. Владимир Зеленский, в свою очередь, признал, что Вашингтон недоволен подобными действиями Киева.
Мужчина у здания штаб-квартиры СБУ в Луганске. Апрель 2014 - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Роковой ошибке Запада исполняется десять лет
1 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранцияУкраинаРоссияСтефан СежурнеВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала