https://ria.ru/20240402/ukraina-1937395518.html

МИД Франции назвал атаки Украины по НПЗ в России "легитимной обороной"

МИД Франции назвал атаки Украины по НПЗ в России "легитимной обороной" - РИА Новости, 02.04.2024

МИД Франции назвал атаки Украины по НПЗ в России "легитимной обороной"

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне, выступая на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном, заявил, что Украина действует в рамках... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T17:24

2024-04-02T17:24

2024-04-02T18:08

специальная военная операция на украине

в мире

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стефан сежурне

вооруженные силы украины

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ПАРИЖ, 2 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне, выступая на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном, заявил, что Украина действует в рамках легитимной обороны, обстреливая российские нефтяные объекты."Я буду достаточно прямым и ясным по теме украинских атак по российским НПЗ, тема остается практически без комментариев с нашей стороны: Украина действует в рамках легитимной обороны", — сказал он.Украинские беспилотники в марте атаковали несколько российских нефтеперерабатывающих заводов. Среди них — предприятия в Нижегородской, Самарской и Рязанской областях, а также в Краснодарском крае. В Москве не раз подчеркивали, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, 6 февраля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что это "террористическое государство ничем не гнушается", а беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса.В свою очередь, британская газета Financial Times сообщила со ссылкой на осведомленные источники, что США призвали Киев прекратить атаки на российские энергообъекты, предупредив, что это может привести к росту мировых цен на нефть. Помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайатт заявил, что Штаты не поощряют украинские удары по России. Владимир Зеленский, в свою очередь, признал, что Вашингтон недоволен подобными действиями Киева.

https://ria.ru/20240401/oshibka-1936993352.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, франция, украина, россия, стефан сежурне, вооруженные силы украины