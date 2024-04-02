МИД Франции назвал атаки Украины по НПЗ в России "легитимной обороной"
МИД Франции: Украина, атакуя российские НПЗ, действует в рамках законной обороны
© AFP 2024 / EMMANUEL DUNANDМинистр иностранных дел Франции Стефан Сежурне во время пресс-конференции в Париже, 2 апреля 2024 года
Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне во время пресс-конференции в Париже, 2 апреля 2024 года
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"Я буду достаточно прямым и ясным по теме украинских атак по российским НПЗ, тема остается практически без комментариев с нашей стороны: Украина действует в рамках легитимной обороны", — сказал он.
Украинские беспилотники в марте атаковали несколько российских нефтеперерабатывающих заводов. Среди них — предприятия в Нижегородской, Самарской и Рязанской областях, а также в Краснодарском крае.
В Москве не раз подчеркивали, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, 6 февраля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что это "террористическое государство ничем не гнушается", а беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса.
В свою очередь, британская газета Financial Times сообщила со ссылкой на осведомленные источники, что США призвали Киев прекратить атаки на российские энергообъекты, предупредив, что это может привести к росту мировых цен на нефть. Помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайатт заявил, что Штаты не поощряют украинские удары по России. Владимир Зеленский, в свою очередь, признал, что Вашингтон недоволен подобными действиями Киева.
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