https://ria.ru/20240402/ukraina-1937335181.html
Французский политик призвал прекратить помогать Украине
Французский политик призвал прекратить помогать Украине - РИА Новости, 02.04.2024
Французский политик призвал прекратить помогать Украине
Финансовая помощь Украине со стороны Евросоюза разоряет Францию, ее нужно прекратить, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T13:54
2024-04-02T13:54
2024-04-02T13:54
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Финансовая помощь Украине со стороны Евросоюза разоряет Францию, ее нужно прекратить, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X. Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия перевела первый в 2024 году транш макрофинансовой помощи Украине в размере 4,5 миллиарда евро, по 1,5 миллиарда за январь, февраль и март 2024 года. "ЕС только что перевел новый месячный транш Украине в 1,5 миллиарда (евро – ред.). За март 2024 года! Из них Франция заплатила 300 миллионов. Наш долг: отправить (президента Франции Эммануэля – ред.) Макрона в отставку, выйти из ЕС (вывести Францию из ЕС) и прекратить помощь Украине, которая только подогревает войну и разоряет нас", - написал Филиппо на своей странице в социальной сети Х. Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете Украины закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html
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в мире, цены на нефть, украина, франция, сша, флориан филиппо, урсула фон дер ляйен, александр устинов, евросоюз, еврокомиссия, патриот
В мире, Цены на нефть, Украина, Франция, США, Флориан Филиппо, Урсула фон дер Ляйен, Александр Устинов, Евросоюз, Еврокомиссия, Патриот
Французский политик призвал прекратить помогать Украине
Филиппо: финансовая помощь Украине разоряет Францию, ее нужно прекратить