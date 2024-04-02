https://ria.ru/20240402/udar-1937459199.html

Небензя выразил надежду, что ООН даст справедливую оценку удару в Дамаске

Небензя выразил надежду, что ООН даст справедливую оценку удару в Дамаске - РИА Новости, 02.04.2024

Небензя выразил надежду, что ООН даст справедливую оценку удару в Дамаске

Россия рассчитывает, что члены СБ ООН дадут сегодня справедливую оценку действиям Израиля в отношении консульства Ирана в Дамаске, заявил на заседании СБ ООН... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T23:02

2024-04-02T23:02

2024-04-02T23:02

в мире

иран

дамаск (город)

сирия

василий небензя

оон

корпус стражей исламской революции

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151804/66/1518046614_0:259:2894:1887_1920x0_80_0_0_e50f2b9542df1fcbfe7e16c3d3963bd8.jpg

ООН, 2 апр - РИА Новости. Россия рассчитывает, что члены СБ ООН дадут сегодня справедливую оценку действиям Израиля в отношении консульства Ирана в Дамаске, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "Коллеги, я надеюсь на солидарность членов Совета безопасности в том, что атаки на дипломатические учреждения недопустимы, ведь эта солидарная позиция, если не будет подтверждена, в следующий раз авианалету может подвергнуться диппредставительство любого государства. Рассчитываем на то, что каждый из вас сегодня даст справедливую оценку действиям Израиля в отношении иранского диппредставительства", - сказал постпред. В понедельник вечером минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейна Акбари – последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено. Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников – Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Иранский МИД в ответ на атаку Израиля заявил, что "оставляет за собой право" лично ответить на авиаудар Тель-Авива по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора". Министр здравоохранения Сирии Хасан аль-Габбаш сообщил, что жертвами израильского удара по консульству Ирана в Дамаске стали четверо сирийских граждан, еще 13 пострадали.

https://ria.ru/20240402/aviaudar-1937446297.html

https://ria.ru/20240402/agressiya-1937455261.html

иран

дамаск (город)

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, дамаск (город), сирия, василий небензя, оон, корпус стражей исламской революции, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, авиаудар израиля по генконсульству ирана в дамаске