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Небензя выразил надежду, что ООН даст справедливую оценку удару в Дамаске - РИА Новости, 02.04.2024
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23:02 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/udar-1937459199.html
Небензя выразил надежду, что ООН даст справедливую оценку удару в Дамаске
Небензя выразил надежду, что ООН даст справедливую оценку удару в Дамаске - РИА Новости, 02.04.2024
Небензя выразил надежду, что ООН даст справедливую оценку удару в Дамаске
Россия рассчитывает, что члены СБ ООН дадут сегодня справедливую оценку действиям Израиля в отношении консульства Ирана в Дамаске, заявил на заседании СБ ООН... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T23:02
2024-04-02T23:02
в мире
иран
дамаск (город)
сирия
василий небензя
оон
корпус стражей исламской революции
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 2 апр - РИА Новости. Россия рассчитывает, что члены СБ ООН дадут сегодня справедливую оценку действиям Израиля в отношении консульства Ирана в Дамаске, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "Коллеги, я надеюсь на солидарность членов Совета безопасности в том, что атаки на дипломатические учреждения недопустимы, ведь эта солидарная позиция, если не будет подтверждена, в следующий раз авианалету может подвергнуться диппредставительство любого государства. Рассчитываем на то, что каждый из вас сегодня даст справедливую оценку действиям Израиля в отношении иранского диппредставительства", - сказал постпред. В понедельник вечером минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейна Акбари – последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено. Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников – Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Иранский МИД в ответ на атаку Израиля заявил, что "оставляет за собой право" лично ответить на авиаудар Тель-Авива по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора". Министр здравоохранения Сирии Хасан аль-Габбаш сообщил, что жертвами израильского удара по консульству Ирана в Дамаске стали четверо сирийских граждан, еще 13 пострадали.
https://ria.ru/20240402/aviaudar-1937446297.html
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в мире, иран, дамаск (город), сирия, василий небензя, оон, корпус стражей исламской революции, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, авиаудар израиля по генконсульству ирана в дамаске
В мире, Иран, Дамаск (город), Сирия, Василий Небензя, ООН, Корпус стражей исламской революции, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Авиаудар Израиля по генконсульству Ирана в Дамаске
Небензя выразил надежду, что ООН даст справедливую оценку удару в Дамаске

Небензя: РФ надеется, что члены СБ ООН дадут справедливую оценку удару в Дамаске

© РИА Новости / Нэнси Сисель | Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Нэнси Сисель
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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя . Архивное фото
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ООН, 2 апр - РИА Новости. Россия рассчитывает, что члены СБ ООН дадут сегодня справедливую оценку действиям Израиля в отношении консульства Ирана в Дамаске, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
«
"Коллеги, я надеюсь на солидарность членов Совета безопасности в том, что атаки на дипломатические учреждения недопустимы, ведь эта солидарная позиция, если не будет подтверждена, в следующий раз авианалету может подвергнуться диппредставительство любого государства. Рассчитываем на то, что каждый из вас сегодня даст справедливую оценку действиям Израиля в отношении иранского диппредставительства", - сказал постпред.
Последствия авиаудара Израиля по Дамаску в Сирии, в результате которого было разрушено здание консульства Ирана - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Белый дом заявил о непричастности США к удару по консульству Ирана
Вчера, 21:11
В понедельник вечером минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейна Акбари – последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.
Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников – Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Иранский МИД в ответ на атаку Израиля заявил, что "оставляет за собой право" лично ответить на авиаудар Тель-Авива по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".
Министр здравоохранения Сирии Хасан аль-Габбаш сообщил, что жертвами израильского удара по консульству Ирана в Дамаске стали четверо сирийских граждан, еще 13 пострадали.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Агрессия Израиля продолжается, несмотря на резолюцию СБ ООН, заявил Небензя
Вчера, 22:24
 
В миреИранДамаск (город)СирияВасилий НебензяООНКорпус стражей исламской революцииОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуАвиаудар Израиля по генконсульству Ирана в Дамаске
 
 
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