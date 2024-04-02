Небензя выразил надежду, что ООН даст справедливую оценку удару в Дамаске
Небензя: РФ надеется, что члены СБ ООН дадут справедливую оценку удару в Дамаске
© РИА Новости / Нэнси Сисель | Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя . Архивное фото
ООН, 2 апр - РИА Новости. Россия рассчитывает, что члены СБ ООН дадут сегодня справедливую оценку действиям Израиля в отношении консульства Ирана в Дамаске, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
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"Коллеги, я надеюсь на солидарность членов Совета безопасности в том, что атаки на дипломатические учреждения недопустимы, ведь эта солидарная позиция, если не будет подтверждена, в следующий раз авианалету может подвергнуться диппредставительство любого государства. Рассчитываем на то, что каждый из вас сегодня даст справедливую оценку действиям Израиля в отношении иранского диппредставительства", - сказал постпред.
В понедельник вечером минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейна Акбари – последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.
Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников – Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Иранский МИД в ответ на атаку Израиля заявил, что "оставляет за собой право" лично ответить на авиаудар Тель-Авива по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".
Министр здравоохранения Сирии Хасан аль-Габбаш сообщил, что жертвами израильского удара по консульству Ирана в Дамаске стали четверо сирийских граждан, еще 13 пострадали.