https://ria.ru/20240402/udar-1937456431.html

Израиль не уведомлял США заранее об ударе в Дамаске, заявили в Пентагоне

Израиль не уведомлял США заранее об ударе в Дамаске, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 02.04.2024

Израиль не уведомлял США заранее об ударе в Дамаске, заявили в Пентагоне

Израиль не уведомлял США заранее об ударе по консульству Ирана в Дамаске, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T22:33

2024-04-02T22:33

2024-04-02T22:50

в мире

израиль

иран

дамаск (город)

министерство обороны сша

корпус стражей исламской революции

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

авиаудар израиля по генконсульству ирана в дамаске

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ВАШИНГТОН, 2 апр – РИА Новости. Израиль не уведомлял США заранее об ударе по консульству Ирана в Дамаске, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. "США не были уведомлены Израилем об ударе по Дамаску", - заявила Синг на пресс-конференции. Белый дом ранее заявил, что США "никоим образом не причастны" к удару по иранскому консульству. В понедельник вечером минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейна Акбари – последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено. Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников – Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Иранский МИД в ответ на атаку Израиля заявил, что "оставляет за собой право" лично ответить на авиаудар Тель-Авива по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".

https://ria.ru/20240402/pentagon-1937455533.html

https://ria.ru/20240401/pogibshie-1937197642.html

израиль

иран

дамаск (город)

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в мире, израиль, иран, дамаск (город), министерство обороны сша, корпус стражей исламской революции, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, авиаудар израиля по генконсульству ирана в дамаске