МИД Турции осудил нападение Израиля на посольство Ирана в Дамаске
МИД Турции об ударе Израиля по посольству Ирана: это может перерасти в конфликт
© AP PhotoПоследствия авиаудара Израиля по Дамаску в Сирии, в результате которого было разрушено здание консульства Ирана
© AP Photo
Последствия авиаудара Израиля по Дамаску в Сирии, в результате которого было разрушено здание консульства Ирана. Архивное фото
АНКАРА, 2 апр - РИА Новости. МИД Турции осуждает нападение Израиля на посольство Ирана в Дамаске, действия могут перерасти в конфликт, говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.
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"Мы осуждаем нападение Израиля на посольство Ирана в Дамаске. Израиль добавил новое нарушение международного права к своим недавним нарушениям. Мы обеспокоены тем, что эти действия перерастут в конфликт, который затронет весь регион",- говорится в заявлении.
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"Мы призываем все соответствующие стороны действовать, руководствуясь здравым смыслом и сдержанностью, и соблюдать международное право",- говорится в заявлении.
В понедельник вечером минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейна Акбари – последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.
Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников – Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Иранский МИД в ответ на атаку Израиля заявил, что "оставляет за собой право" лично ответить на авиаудар Тель-Авива по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".