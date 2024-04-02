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МИД Турции осудил нападение Израиля на посольство Ирана в Дамаске - РИА Новости, 02.04.2024
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18:00 02.04.2024 (обновлено: 18:09 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/udar-1937405338.html
МИД Турции осудил нападение Израиля на посольство Ирана в Дамаске
МИД Турции осудил нападение Израиля на посольство Ирана в Дамаске - РИА Новости, 02.04.2024
МИД Турции осудил нападение Израиля на посольство Ирана в Дамаске
МИД Турции осуждает нападение Израиля на посольство Ирана в Дамаске, действия могут перерасти в конфликт, говорится в заявлении турецкого внешнеполитического... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T18:00
2024-04-02T18:09
в мире
турция
израиль
иран
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
дамаск (город)
корпус стражей исламской революции
авиаудар израиля по генконсульству ирана в дамаске
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АНКАРА, 2 апр - РИА Новости. МИД Турции осуждает нападение Израиля на посольство Ирана в Дамаске, действия могут перерасти в конфликт, говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства."Мы осуждаем нападение Израиля на посольство Ирана в Дамаске. Израиль добавил новое нарушение международного права к своим недавним нарушениям. Мы обеспокоены тем, что эти действия перерастут в конфликт, который затронет весь регион",- говорится в заявлении."Мы призываем все соответствующие стороны действовать, руководствуясь здравым смыслом и сдержанностью, и соблюдать международное право",- говорится в заявлении.В понедельник вечером минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейна Акбари – последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников – Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.Иранский МИД в ответ на атаку Израиля заявил, что "оставляет за собой право" лично ответить на авиаудар Тель-Авива по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".
https://ria.ru/20240402/peskov-1937331198.html
https://ria.ru/20240401/udar-1937195845.html
турция
израиль
иран
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в мире, турция, израиль, иран, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, дамаск (город), корпус стражей исламской революции, авиаудар израиля по генконсульству ирана в дамаске
В мире, Турция, Израиль, Иран, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Дамаск (город), Корпус стражей исламской революции, Авиаудар Израиля по генконсульству Ирана в Дамаске
МИД Турции осудил нападение Израиля на посольство Ирана в Дамаске

МИД Турции об ударе Израиля по посольству Ирана: это может перерасти в конфликт

© AP PhotoПоследствия авиаудара Израиля по Дамаску в Сирии, в результате которого было разрушено здание консульства Ирана
Последствия авиаудара Израиля по Дамаску в Сирии, в результате которого было разрушено здание консульства Ирана - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© AP Photo
Последствия авиаудара Израиля по Дамаску в Сирии, в результате которого было разрушено здание консульства Ирана. Архивное фото
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АНКАРА, 2 апр - РИА Новости. МИД Турции осуждает нападение Израиля на посольство Ирана в Дамаске, действия могут перерасти в конфликт, говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.
«
"Мы осуждаем нападение Израиля на посольство Ирана в Дамаске. Израиль добавил новое нарушение международного права к своим недавним нарушениям. Мы обеспокоены тем, что эти действия перерастут в конфликт, который затронет весь регион",- говорится в заявлении.
Разбор завалов на месте израильского удара по зданию в Дамаске - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Песков прокомментировал удар Израиля по посольству Ирана в Дамаске
Вчера, 13:34
«
"Мы призываем все соответствующие стороны действовать, руководствуясь здравым смыслом и сдержанностью, и соблюдать международное право",- говорится в заявлении.
В понедельник вечером минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейна Акбари – последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.
Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников – Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Иранский МИД в ответ на атаку Израиля заявил, что "оставляет за собой право" лично ответить на авиаудар Тель-Авива по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".
Последствия авиаудара Израиля по Дамаску в Сирии, в результате которого было разрушено здание консульства Ирана - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
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1 апреля, 19:45
 
В миреТурцияИзраильИранОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуДамаск (город)Корпус стражей исламской революцииАвиаудар Израиля по генконсульству Ирана в Дамаске
 
 
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