https://ria.ru/20240402/udar-1937405338.html

МИД Турции осудил нападение Израиля на посольство Ирана в Дамаске

МИД Турции осудил нападение Израиля на посольство Ирана в Дамаске - РИА Новости, 02.04.2024

МИД Турции осудил нападение Израиля на посольство Ирана в Дамаске

МИД Турции осуждает нападение Израиля на посольство Ирана в Дамаске, действия могут перерасти в конфликт, говорится в заявлении турецкого внешнеполитического... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T18:00

2024-04-02T18:00

2024-04-02T18:09

в мире

турция

израиль

иран

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

дамаск (город)

корпус стражей исламской революции

авиаудар израиля по генконсульству ирана в дамаске

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АНКАРА, 2 апр - РИА Новости. МИД Турции осуждает нападение Израиля на посольство Ирана в Дамаске, действия могут перерасти в конфликт, говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства."Мы осуждаем нападение Израиля на посольство Ирана в Дамаске. Израиль добавил новое нарушение международного права к своим недавним нарушениям. Мы обеспокоены тем, что эти действия перерастут в конфликт, который затронет весь регион",- говорится в заявлении."Мы призываем все соответствующие стороны действовать, руководствуясь здравым смыслом и сдержанностью, и соблюдать международное право",- говорится в заявлении.В понедельник вечером минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейна Акбари – последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников – Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.Иранский МИД в ответ на атаку Израиля заявил, что "оставляет за собой право" лично ответить на авиаудар Тель-Авива по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".

https://ria.ru/20240402/peskov-1937331198.html

https://ria.ru/20240401/udar-1937195845.html

турция

израиль

иран

дамаск (город)

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в мире, турция, израиль, иран, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, дамаск (город), корпус стражей исламской революции, авиаудар израиля по генконсульству ирана в дамаске