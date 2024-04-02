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МИД Белоруссии назвал израильский удар по консульству Ирана недопустимым - РИА Новости, 02.04.2024
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17:43 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/udar-1937400008.html
МИД Белоруссии назвал израильский удар по консульству Ирана недопустимым
МИД Белоруссии назвал израильский удар по консульству Ирана недопустимым - РИА Новости, 02.04.2024
МИД Белоруссии назвал израильский удар по консульству Ирана недопустимым
МИД Белоруссии заявил, что израильский удар по консульству Ирана в Дамаске является недопустимым, прецедент подрывает основу и дух современных международных... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T17:43
2024-04-02T17:43
в мире
иран
сирия
дамаск (город)
корпус стражей исламской революции
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
авиаудар израиля по генконсульству ирана в дамаске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937280126_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f670d742798cac1b4df9adaf973be7e9.jpg
МИНСК, 2 апр - РИА Новости. МИД Белоруссии заявил, что израильский удар по консульству Ирана в Дамаске является недопустимым, прецедент подрывает основу и дух современных международных отношений. "Беларусь считает совершенно недопустимыми любые посягательства на дипломатические объекты, неприкосновенность которых гарантируется Венскими конвенциями", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале белорусского МИД. В публикации подчеркивается, что "этот прецедент не только является явным нарушением международного права, но и подрывает основу и дух современных международных отношений, региональной и международной безопасности". Накануне вечером минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию консульства Ирана в столице Сирии. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в арабской республике Хосейна Акбари – последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено. Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников – Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Иранский МИД в ответ на атаку Израиля заявил, что "оставляет за собой право" лично ответить на авиаудар Тель-Авива по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".
https://ria.ru/20240402/peskov-1937331198.html
https://ria.ru/20240402/iran-1937223234.html
иран
сирия
дамаск (город)
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в мире, иран, сирия, дамаск (город), корпус стражей исламской революции, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, авиаудар израиля по генконсульству ирана в дамаске
В мире, Иран, Сирия, Дамаск (город), Корпус стражей исламской революции, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Авиаудар Израиля по генконсульству Ирана в Дамаске
МИД Белоруссии назвал израильский удар по консульству Ирана недопустимым

МИД Белоруссии: удар Израиля по консульству Ирана в Сирии является недопустимым

© AP PhotoПоследствия авиаудара Израиля по Дамаску в Сирии, в результате которого было разрушено здание консульства Ирана
Последствия авиаудара Израиля по Дамаску в Сирии, в результате которого было разрушено здание консульства Ирана - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© AP Photo
Последствия авиаудара Израиля по Дамаску в Сирии, в результате которого было разрушено здание консульства Ирана. Архивное фото
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МИНСК, 2 апр - РИА Новости. МИД Белоруссии заявил, что израильский удар по консульству Ирана в Дамаске является недопустимым, прецедент подрывает основу и дух современных международных отношений.
«
"Беларусь считает совершенно недопустимыми любые посягательства на дипломатические объекты, неприкосновенность которых гарантируется Венскими конвенциями", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале белорусского МИД.
Разбор завалов на месте израильского удара по зданию в Дамаске - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
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В публикации подчеркивается, что "этот прецедент не только является явным нарушением международного права, но и подрывает основу и дух современных международных отношений, региональной и международной безопасности".
Накануне вечером минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию консульства Ирана в столице Сирии. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в арабской республике Хосейна Акбари – последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.
Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников – Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Иранский МИД в ответ на атаку Израиля заявил, что "оставляет за собой право" лично ответить на авиаудар Тель-Авива по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".
Последствия авиаудара Израиля по Дамаску в Сирии, в результате которого было разрушено здание консульства Ирана - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
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В миреИранСирияДамаск (город)Корпус стражей исламской революцииОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуАвиаудар Израиля по генконсульству Ирана в Дамаске
 
 
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