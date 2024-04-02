МИД Белоруссии назвал израильский удар по консульству Ирана недопустимым
МИД Белоруссии: удар Израиля по консульству Ирана в Сирии является недопустимым
© AP PhotoПоследствия авиаудара Израиля по Дамаску в Сирии, в результате которого было разрушено здание консульства Ирана
© AP Photo
Последствия авиаудара Израиля по Дамаску в Сирии, в результате которого было разрушено здание консульства Ирана. Архивное фото
МИНСК, 2 апр - РИА Новости. МИД Белоруссии заявил, что израильский удар по консульству Ирана в Дамаске является недопустимым, прецедент подрывает основу и дух современных международных отношений.
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"Беларусь считает совершенно недопустимыми любые посягательства на дипломатические объекты, неприкосновенность которых гарантируется Венскими конвенциями", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале белорусского МИД.
В публикации подчеркивается, что "этот прецедент не только является явным нарушением международного права, но и подрывает основу и дух современных международных отношений, региональной и международной безопасности".
Накануне вечером минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию консульства Ирана в столице Сирии. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в арабской республике Хосейна Акбари – последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.
Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников – Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Иранский МИД в ответ на атаку Израиля заявил, что "оставляет за собой право" лично ответить на авиаудар Тель-Авива по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".