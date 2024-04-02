ЕС встревожен ударом Израиля по консульству Ирана в Дамаске
ЕС призвал к сдержанности после удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске
© РИА НовостиМесто ракетного удара Израиля рядом с посольством Ирана в Дамаске
© РИА Новости
Место ракетного удара Израиля рядом с посольством Ирана в Дамаске
БРЮССЕЛЬ, 2 апр - РИА Новости. Евросоюз встревожен ударами израильских ВВС по консульству Ирана в Дамаске, призывает все стороны к сдержанности, заявил официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано.
"Мы встревожены предполагаемым ударом израильских ВВС по зданию иранской дипломатической миссии в Дамаске… Наша позиция заключается в том, что в такой напряжённой ситуации в регионе очень важно проявлять сдержанность, дальнейшая эскалация в регионе не отвечает чьим-либо интересам", - сказал Стано на брифинге в Брюсселе.
В понедельник вечером минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейна Акбари – последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.
Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников – Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Иранский МИД в ответ на атаку Израиля заявил, что "оставляет за собой право" лично ответить на авиаудар Тель-Авива по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".