https://ria.ru/20240402/udar-1937335506.html

ЕС встревожен ударом Израиля по консульству Ирана в Дамаске

ЕС встревожен ударом Израиля по консульству Ирана в Дамаске - РИА Новости, 02.04.2024

ЕС встревожен ударом Израиля по консульству Ирана в Дамаске

Евросоюз встревожен ударами израильских ВВС по консульству Ирана в Дамаске, призывает все стороны к сдержанности, заявил официальный представитель европейской... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T13:54

2024-04-02T13:54

2024-04-02T20:03

в мире

иран

дамаск (город)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

авиаудар израиля по генконсульству ирана в дамаске

евросоюз

корпус стражей исламской революции

сирия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937170997_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_44a6a89a66a250c8e0e3eacbf529db2b.jpg

БРЮССЕЛЬ, 2 апр - РИА Новости. Евросоюз встревожен ударами израильских ВВС по консульству Ирана в Дамаске, призывает все стороны к сдержанности, заявил официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано."Мы встревожены предполагаемым ударом израильских ВВС по зданию иранской дипломатической миссии в Дамаске… Наша позиция заключается в том, что в такой напряжённой ситуации в регионе очень важно проявлять сдержанность, дальнейшая эскалация в регионе не отвечает чьим-либо интересам", - сказал Стано на брифинге в Брюсселе.В понедельник вечером минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейна Акбари – последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников – Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.Иранский МИД в ответ на атаку Израиля заявил, что "оставляет за собой право" лично ответить на авиаудар Тель-Авива по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".

https://ria.ru/20240402/udary-1937238403.html

https://ria.ru/20240402/siriya-1937329864.html

иран

дамаск (город)

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иран, дамаск (город), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, авиаудар израиля по генконсульству ирана в дамаске, евросоюз, корпус стражей исламской революции, сирия