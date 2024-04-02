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ЕС встревожен ударом Израиля по консульству Ирана в Дамаске - РИА Новости, 02.04.2024
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13:54 02.04.2024 (обновлено: 20:03 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/udar-1937335506.html
ЕС встревожен ударом Израиля по консульству Ирана в Дамаске
ЕС встревожен ударом Израиля по консульству Ирана в Дамаске - РИА Новости, 02.04.2024
ЕС встревожен ударом Израиля по консульству Ирана в Дамаске
Евросоюз встревожен ударами израильских ВВС по консульству Ирана в Дамаске, призывает все стороны к сдержанности, заявил официальный представитель европейской... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T13:54
2024-04-02T20:03
в мире
иран
дамаск (город)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
авиаудар израиля по генконсульству ирана в дамаске
евросоюз
корпус стражей исламской революции
сирия
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БРЮССЕЛЬ, 2 апр - РИА Новости. Евросоюз встревожен ударами израильских ВВС по консульству Ирана в Дамаске, призывает все стороны к сдержанности, заявил официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано."Мы встревожены предполагаемым ударом израильских ВВС по зданию иранской дипломатической миссии в Дамаске… Наша позиция заключается в том, что в такой напряжённой ситуации в регионе очень важно проявлять сдержанность, дальнейшая эскалация в регионе не отвечает чьим-либо интересам", - сказал Стано на брифинге в Брюсселе.В понедельник вечером минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейна Акбари – последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников – Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.Иранский МИД в ответ на атаку Израиля заявил, что "оставляет за собой право" лично ответить на авиаудар Тель-Авива по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".
https://ria.ru/20240402/udary-1937238403.html
https://ria.ru/20240402/siriya-1937329864.html
иран
дамаск (город)
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в мире, иран, дамаск (город), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, авиаудар израиля по генконсульству ирана в дамаске, евросоюз, корпус стражей исламской революции, сирия
В мире, Иран, Дамаск (город), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Авиаудар Израиля по генконсульству Ирана в Дамаске, Евросоюз, Корпус стражей исламской революции, Сирия
ЕС встревожен ударом Израиля по консульству Ирана в Дамаске

ЕС призвал к сдержанности после удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске

© РИА НовостиМесто ракетного удара Израиля рядом с посольством Ирана в Дамаске
Место ракетного удара Израиля рядом с посольством Ирана в Дамаске
© РИА Новости
Место ракетного удара Израиля рядом с посольством Ирана в Дамаске
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 2 апр - РИА Новости. Евросоюз встревожен ударами израильских ВВС по консульству Ирана в Дамаске, призывает все стороны к сдержанности, заявил официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано.
"Мы встревожены предполагаемым ударом израильских ВВС по зданию иранской дипломатической миссии в Дамаске… Наша позиция заключается в том, что в такой напряжённой ситуации в регионе очень важно проявлять сдержанность, дальнейшая эскалация в регионе не отвечает чьим-либо интересам", - сказал Стано на брифинге в Брюсселе.
Разбор завалов на месте израильского удара по зданию в Дамаске. 1 апреля 2024 года - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Удары по Ирану ведут Израиль к стратегическому поражению
Вчера, 08:00
В понедельник вечером минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейна Акбари – последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.
Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников – Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Иранский МИД в ответ на атаку Израиля заявил, что "оставляет за собой право" лично ответить на авиаудар Тель-Авива по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".
Последствия авиаудара Израиля по Дамаску в Сирии, в результате которого было разрушено здание консульства Ирана - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Нарышкин назвал удар Израиля по консульству Ирана в Сирии терактом
дополняется ...
 
В миреИранДамаск (город)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуАвиаудар Израиля по генконсульству Ирана в ДамаскеЕвросоюзКорпус стражей исламской революцииСирия
 
 
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