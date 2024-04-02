https://ria.ru/20240402/turtsiya-1937130871.html

"Система так не сможет". В Турции решили судьбу Эрдогана

"Система так не сможет". В Турции решили судьбу Эрдогана - РИА Новости, 02.04.2024

"Система так не сможет". В Турции решили судьбу Эрдогана

Правящая партия проиграла впервые за 20 лет — итоги муниципальных выборов в Турции многих удивили. Глава государства признал поражение. Но, очевидно, этим дело... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T08:00

2024-04-02T08:00

2024-04-02T11:02

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анкара (провинция)

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Правящая партия проиграла впервые за 20 лет — итоги муниципальных выборов в Турции многих удивили. Глава государства признал поражение. Но, очевидно, этим дело не ограничится.Оппозиция укрепляетсяГолосовали во всех провинциях страны — их 81. Тридцать — так называемые столичные муниципалитеты, где население больше 750 тысяч. К таким приковано самое пристальное внимание.В 2019-м победила правящая Партия справедливости и развития (ПСР), возглавляемая президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Но тревожный звоночек уже прозвучал. Важнейшие города — Анкара и Стамбул — не поддержали действующую власть. В Стамбуле даже аннулировали результаты и организовали повторное голосование. Итог тот же.Теперь дела у ПСР еще хуже. Имамоглу удержался на посту мэра Стамбула, как и его соратник по оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Мансур Яваш в Анкаре. Причем оба обошли конкурентов с большим отрывом — от 11 до 28 процентов. НРП также выиграла в Анталье, Бурсе, Измире и многих других провинциях. В общей сложности у оппозиции 15 мэрских должностей в столичных муниципалитетах. У ПСР — всего 11.НРП набрала примерно на миллион голосов больше, чем ПСР. И это при высокой явке — более 78 процентов. Неудивительно, что на сей раз сторонники Эрдогана уже не настаивали на аннулировании.Не конец, а началоПрезидент, безоговорочно признав результаты, подчеркнул: "Выборы завершились со зрелостью, подобающей нашей демократии". "Это не конец, а начало поворотного для нас этапа", — отметил он. Правящая партия самокритично оценит итоги и займется исправлением упущений.Зарубежная пресса отмечает, что повторное поражение в Стамбуле — серьезный удар для Эрдогана. После победы на президентских выборах в мае 2023 года он обещал "вернуть" город.Это был в известной степени и личный вызов. Эрдоган вырос здесь, был мэром с 1994-го по 1998-й, и жители оценивали этот период в основном позитивно. Став премьером, он продолжал держать город под контролем — до перелома в 2019 году.На митинге в марте 2024-го президент обвинил Имамоглу в использовании Стамбула как политического трамплина. И для этого есть основания."Эти выборы определят характер политической гонки в Турции на ближайшие годы", — считает Синан Ульген, директор стамбульского аналитического центра Edam. Победа может консолидировать оппозицию и подтолкнуть Имамоглу к участию в следующей президентской кампании. Ведь стамбульский мэр — единственный, кто фактически трижды (с учетом повторной процедуры 2019-го) обыграл ставленников Эрдогана."Экрем Имамоглу и Мансур Яваш — теперь важные действующие лица в политике", — признает обозреватель Hurriyet Ахмет Хакан.Президент был готовНекоторые аналитики предполагали, что победа на муниципальном уровне развязала бы руки Эрдогану. Он мог бы внести поправки в конституцию и получить возможность переизбраться. По действующему законодательству у него последний срок.Оппозиция наверняка воспользуется своим успехом, чтобы настаивать на досрочных выборах, предположил в беседе с РИА Новости политолог Хакан Аксай. Если власти согласятся на это, то во внеочередной президентской гонке Эрдоган сможет принять участие. С учетом его впечатляющего результата в 2023-м для Имамоглу этот сценарий выглядит весьма рискованным. Тем более что и президент попытался сгладить противоречия. "Он выразил уважение к национальной воле. Он поздравил всех победителей. Он продемонстрировал всеобъемлющий подход", — отмечает Ахмет Хакан.В то же время в офисе Эрдогана ясно дали понять: досрочных выборов не будет. "Президентская система не может генерировать электоральные требования к правительству и парламенту на основе результатов местного голосования, — написал советник турецкого лидера Мехмет Учум в соцсети Х (бывший Twitter). — Даже в парламентской системе этот вопрос возникает крайне редко, а думать о таком в нашей ситуации — просто пустые мечтания"."У НРП и раньше были неплохие позиции. На самом деле Эрдогану пока не о чем беспокоиться, — считает тюрколог, доцент СПбГУ и ВШЭ Алексей Образцов. — Он довольно квалифицированно решал проблемы после землетрясения 2023-го, однако тогда партия упрекала его в игнорировании проблем мигрантов. Соответственно, президент взялся и за это, но не успел — отсюда и результат".Эксперт уточняет: НРП победила в основном в мегаполисах, где много мигрантов. Сказались и экономические трудности: инфляция, падение лиры, что тоже в первую очередь ощущают жители крупных городов."Президент это понимал, потому, например, так быстро признал результаты. Повлияет ли это на дальнейшие расклады? Честно говоря, не думаю. Эрдоган — искушенный политик, он понимает сложность ситуации и сейчас все силы направит именно на экономические проблемы", — добавляет Образцов.С оппозиционными мэрами глава государства тоже научился работать. И если ему удастся решить насущные проблемы, власти он не лишится.

стамбул

турция

анкара (провинция)

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в мире, стамбул, турция, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган