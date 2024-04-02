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"Система так не сможет". В Турции решили судьбу Эрдогана - РИА Новости, 02.04.2024
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08:00 02.04.2024 (обновлено: 11:02 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/turtsiya-1937130871.html
"Система так не сможет". В Турции решили судьбу Эрдогана
"Система так не сможет". В Турции решили судьбу Эрдогана - РИА Новости, 02.04.2024
"Система так не сможет". В Турции решили судьбу Эрдогана
Правящая партия проиграла впервые за 20 лет — итоги муниципальных выборов в Турции многих удивили. Глава государства признал поражение. Но, очевидно, этим дело... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T08:00
2024-04-02T11:02
в мире
стамбул
турция
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Правящая партия проиграла впервые за 20 лет — итоги муниципальных выборов в Турции многих удивили. Глава государства признал поражение. Но, очевидно, этим дело не ограничится.Оппозиция укрепляетсяГолосовали во всех провинциях страны — их 81. Тридцать — так называемые столичные муниципалитеты, где население больше 750 тысяч. К таким приковано самое пристальное внимание.В 2019-м победила правящая Партия справедливости и развития (ПСР), возглавляемая президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Но тревожный звоночек уже прозвучал. Важнейшие города — Анкара и Стамбул — не поддержали действующую власть. В Стамбуле даже аннулировали результаты и организовали повторное голосование. Итог тот же.Теперь дела у ПСР еще хуже. Имамоглу удержался на посту мэра Стамбула, как и его соратник по оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Мансур Яваш в Анкаре. Причем оба обошли конкурентов с большим отрывом — от 11 до 28 процентов. НРП также выиграла в Анталье, Бурсе, Измире и многих других провинциях. В общей сложности у оппозиции 15 мэрских должностей в столичных муниципалитетах. У ПСР — всего 11.НРП набрала примерно на миллион голосов больше, чем ПСР. И это при высокой явке — более 78 процентов. Неудивительно, что на сей раз сторонники Эрдогана уже не настаивали на аннулировании.Не конец, а началоПрезидент, безоговорочно признав результаты, подчеркнул: "Выборы завершились со зрелостью, подобающей нашей демократии". "Это не конец, а начало поворотного для нас этапа", — отметил он. Правящая партия самокритично оценит итоги и займется исправлением упущений.Зарубежная пресса отмечает, что повторное поражение в Стамбуле — серьезный удар для Эрдогана. После победы на президентских выборах в мае 2023 года он обещал "вернуть" город.Это был в известной степени и личный вызов. Эрдоган вырос здесь, был мэром с 1994-го по 1998-й, и жители оценивали этот период в основном позитивно. Став премьером, он продолжал держать город под контролем — до перелома в 2019 году.На митинге в марте 2024-го президент обвинил Имамоглу в использовании Стамбула как политического трамплина. И для этого есть основания."Эти выборы определят характер политической гонки в Турции на ближайшие годы", — считает Синан Ульген, директор стамбульского аналитического центра Edam. Победа может консолидировать оппозицию и подтолкнуть Имамоглу к участию в следующей президентской кампании. Ведь стамбульский мэр — единственный, кто фактически трижды (с учетом повторной процедуры 2019-го) обыграл ставленников Эрдогана."Экрем Имамоглу и Мансур Яваш — теперь важные действующие лица в политике", — признает обозреватель Hurriyet Ахмет Хакан.Президент был готовНекоторые аналитики предполагали, что победа на муниципальном уровне развязала бы руки Эрдогану. Он мог бы внести поправки в конституцию и получить возможность переизбраться. По действующему законодательству у него последний срок.Оппозиция наверняка воспользуется своим успехом, чтобы настаивать на досрочных выборах, предположил в беседе с РИА Новости политолог Хакан Аксай. Если власти согласятся на это, то во внеочередной президентской гонке Эрдоган сможет принять участие. С учетом его впечатляющего результата в 2023-м для Имамоглу этот сценарий выглядит весьма рискованным. Тем более что и президент попытался сгладить противоречия. "Он выразил уважение к национальной воле. Он поздравил всех победителей. Он продемонстрировал всеобъемлющий подход", — отмечает Ахмет Хакан.В то же время в офисе Эрдогана ясно дали понять: досрочных выборов не будет. "Президентская система не может генерировать электоральные требования к правительству и парламенту на основе результатов местного голосования, — написал советник турецкого лидера Мехмет Учум в соцсети Х (бывший Twitter). — Даже в парламентской системе этот вопрос возникает крайне редко, а думать о таком в нашей ситуации — просто пустые мечтания"."У НРП и раньше были неплохие позиции. На самом деле Эрдогану пока не о чем беспокоиться, — считает тюрколог, доцент СПбГУ и ВШЭ Алексей Образцов. — Он довольно квалифицированно решал проблемы после землетрясения 2023-го, однако тогда партия упрекала его в игнорировании проблем мигрантов. Соответственно, президент взялся и за это, но не успел — отсюда и результат".Эксперт уточняет: НРП победила в основном в мегаполисах, где много мигрантов. Сказались и экономические трудности: инфляция, падение лиры, что тоже в первую очередь ощущают жители крупных городов."Президент это понимал, потому, например, так быстро признал результаты. Повлияет ли это на дальнейшие расклады? Честно говоря, не думаю. Эрдоган — искушенный политик, он понимает сложность ситуации и сейчас все силы направит именно на экономические проблемы", — добавляет Образцов.С оппозиционными мэрами глава государства тоже научился работать. И если ему удастся решить насущные проблемы, власти он не лишится.
стамбул
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, стамбул, турция, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган
В мире, Стамбул, Турция, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган
"Система так не сможет". В Турции решили судьбу Эрдогана

Тюрколог Образцов: Эрдоган готовился к нынешнему поражению на выборах

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкБаннер с портретом действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана
Баннер с портретом действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Баннер с портретом действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Правящая партия проиграла впервые за 20 лет — итоги муниципальных выборов в Турции многих удивили. Глава государства признал поражение. Но, очевидно, этим дело не ограничится.

Оппозиция укрепляется

Голосовали во всех провинциях страны — их 81. Тридцать — так называемые столичные муниципалитеты, где население больше 750 тысяч. К таким приковано самое пристальное внимание.
© AP Photo / Ali UnalСторонники Народно-республиканской партии собираются у мэрии Анкары после выборов в местные органы самоуправления
Сторонники Народно-республиканской партии собираются у мэрии Анкары после выборов в местные органы самоуправления - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© AP Photo / Ali Unal
Сторонники Народно-республиканской партии собираются у мэрии Анкары после выборов в местные органы самоуправления
В 2019-м победила правящая Партия справедливости и развития (ПСР), возглавляемая президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Но тревожный звоночек уже прозвучал. Важнейшие города — Анкара и Стамбул — не поддержали действующую власть. В Стамбуле даже аннулировали результаты и организовали повторное голосование. Итог тот же.
Теперь дела у ПСР еще хуже. Имамоглу удержался на посту мэра Стамбула, как и его соратник по оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Мансур Яваш в Анкаре. Причем оба обошли конкурентов с большим отрывом — от 11 до 28 процентов. НРП также выиграла в Анталье, Бурсе, Измире и многих других провинциях. В общей сложности у оппозиции 15 мэрских должностей в столичных муниципалитетах. У ПСР — всего 11.
НРП набрала примерно на миллион голосов больше, чем ПСР. И это при высокой явке — более 78 процентов. Неудивительно, что на сей раз сторонники Эрдогана уже не настаивали на аннулировании.
© AP Photo / Burhan OzbiliciЭкрем Имамоглу
Экрем Имамоглу - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Экрем Имамоглу

Не конец, а начало

Президент, безоговорочно признав результаты, подчеркнул: "Выборы завершились со зрелостью, подобающей нашей демократии". "Это не конец, а начало поворотного для нас этапа", — отметил он. Правящая партия самокритично оценит итоги и займется исправлением упущений.
Зарубежная пресса отмечает, что повторное поражение в Стамбуле — серьезный удар для Эрдогана. После победы на президентских выборах в мае 2023 года он обещал "вернуть" город.
Это был в известной степени и личный вызов. Эрдоган вырос здесь, был мэром с 1994-го по 1998-й, и жители оценивали этот период в основном позитивно. Став премьером, он продолжал держать город под контролем — до перелома в 2019 году.
На митинге в марте 2024-го президент обвинил Имамоглу в использовании Стамбула как политического трамплина. И для этого есть основания.
© Фото : Presidency of the Republic of TürkiyeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с супругой Эмине во время выступления в Анкаре
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с супругой Эмине во время выступления в Анкаре - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© Фото : Presidency of the Republic of Türkiye
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с супругой Эмине во время выступления в Анкаре
"Эти выборы определят характер политической гонки в Турции на ближайшие годы", — считает Синан Ульген, директор стамбульского аналитического центра Edam. Победа может консолидировать оппозицию и подтолкнуть Имамоглу к участию в следующей президентской кампании. Ведь стамбульский мэр — единственный, кто фактически трижды (с учетом повторной процедуры 2019-го) обыграл ставленников Эрдогана.
"Экрем Имамоглу и Мансур Яваш — теперь важные действующие лица в политике", — признает обозреватель Hurriyet Ахмет Хакан.

Президент был готов

Некоторые аналитики предполагали, что победа на муниципальном уровне развязала бы руки Эрдогану. Он мог бы внести поправки в конституцию и получить возможность переизбраться. По действующему законодательству у него последний срок.
Оппозиция наверняка воспользуется своим успехом, чтобы настаивать на досрочных выборах, предположил в беседе с РИА Новости политолог Хакан Аксай. Если власти согласятся на это, то во внеочередной президентской гонке Эрдоган сможет принять участие. С учетом его впечатляющего результата в 2023-м для Имамоглу этот сценарий выглядит весьма рискованным. Тем более что и президент попытался сгладить противоречия. "Он выразил уважение к национальной воле. Он поздравил всех победителей. Он продемонстрировал всеобъемлющий подход", — отмечает Ахмет Хакан.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМитинг сторонников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана около его дома в Стамбуле
Митинг сторонников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана около его дома в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Митинг сторонников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана около его дома в Стамбуле
В то же время в офисе Эрдогана ясно дали понять: досрочных выборов не будет. "Президентская система не может генерировать электоральные требования к правительству и парламенту на основе результатов местного голосования, — написал советник турецкого лидера Мехмет Учум в соцсети Х (бывший Twitter). — Даже в парламентской системе этот вопрос возникает крайне редко, а думать о таком в нашей ситуации — просто пустые мечтания".
"У НРП и раньше были неплохие позиции. На самом деле Эрдогану пока не о чем беспокоиться, — считает тюрколог, доцент СПбГУ и ВШЭ Алексей Образцов. — Он довольно квалифицированно решал проблемы после землетрясения 2023-го, однако тогда партия упрекала его в игнорировании проблем мигрантов. Соответственно, президент взялся и за это, но не успел — отсюда и результат".
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛюди на предвыборном митинге в поддержку действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в столичном районе Анкары — Пурсаклар
Люди на предвыборном митинге в поддержку действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в столичном районе Анкары - Пурсаклар - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Люди на предвыборном митинге в поддержку действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в столичном районе Анкары — Пурсаклар
Эксперт уточняет: НРП победила в основном в мегаполисах, где много мигрантов. Сказались и экономические трудности: инфляция, падение лиры, что тоже в первую очередь ощущают жители крупных городов.
"Президент это понимал, потому, например, так быстро признал результаты. Повлияет ли это на дальнейшие расклады? Честно говоря, не думаю. Эрдоган — искушенный политик, он понимает сложность ситуации и сейчас все силы направит именно на экономические проблемы", — добавляет Образцов.
С оппозиционными мэрами глава государства тоже научился работать. И если ему удастся решить насущные проблемы, власти он не лишится.
 
В миреСтамбулТурцияАнкара (провинция)Реджеп Тайип Эрдоган
 
 
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