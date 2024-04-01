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Администрация Эрдогана отвергла призывы провести досрочные выборы - РИА Новости, 01.04.2024
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09:03 01.04.2024 (обновлено: 09:17 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/erdogan-1937022583.html
Администрация Эрдогана отвергла призывы провести досрочные выборы
Администрация Эрдогана отвергла призывы провести досрочные выборы - РИА Новости, 01.04.2024
Администрация Эрдогана отвергла призывы провести досрочные выборы
Администрация президента Турции отвергла призывы о досрочных выборах, срок президентских полномочий Реджепа Тайипа Эрдогана продлится до 2028 года. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T09:03
2024-04-01T09:17
турция
в мире
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 1 апр - РИА Новости. Администрация президента Турции отвергла призывы о досрочных выборах, срок президентских полномочий Реджепа Тайипа Эрдогана продлится до 2028 года.В Турции в воскресенье состоялись выборы в местные органы самоуправления. По предварительным данным, оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (НРП) впервые за 20 лет обходит правящую Партию справедливости и развития (ПСР). Оппозиционные мэры крупных городов – Анкары, Стамбула и Измира – сохранили посты. Эксперты назвали причиной неудачи правящей команды тяжелую экономическую ситуацию в стране, по их прогнозам, оппозиция на фоне успеха может потребовать досрочных президентских выборов."Главное, что необходимо подчеркнуть, - это то, что президентская система не может генерировать электоральные требования к правительству и парламенту на основе результатов местных выборов. Даже в парламентской системе вопрос о влиянии местных выборов на общие выборы решается в крайне редких случаях, а думать о том, что такой эффект будет в президентской системе, - это просто пустые мечтания. Может быть, и есть те, кто мечтает о таких фантазиях, но система отбрасывает подобные утешения", - написал советник турецкого лидера Мехмет Учум в соцсети Х.По его словам, те, кто делает расчеты на (досрочные) всеобщие (президентские и парламентские) выборы, основываясь на показателях голосования партий в местных собраниях, "не должны стараться понапрасну"."В течение четырехлетнего периода без выборов, который продлится до 2028 года, Турция будет проводить политику реформ во всех областях. Президент Эрдоган поведет Турцию к новым этапам в зависимости от перспективы независимой и сильной Турции, возглавив страну. Пусть ни у кого не останется сомнений", - отметил советник.
https://ria.ru/20240401/turtsiya-1937015888.html
https://ria.ru/20240330/putin-1936797004.html
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турция, в мире, реджеп тайип эрдоган
Турция, В мире, Реджеп Тайип Эрдоган
Администрация Эрдогана отвергла призывы провести досрочные выборы

Советник Эрдогана: администрация президента отвергла призывы к досрочным выборам

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРеджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 1 апр - РИА Новости. Администрация президента Турции отвергла призывы о досрочных выборах, срок президентских полномочий Реджепа Тайипа Эрдогана продлится до 2028 года.
В Турции в воскресенье состоялись выборы в местные органы самоуправления. По предварительным данным, оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (НРП) впервые за 20 лет обходит правящую Партию справедливости и развития (ПСР). Оппозиционные мэры крупных городов – Анкары, Стамбула и Измира – сохранили посты. Эксперты назвали причиной неудачи правящей команды тяжелую экономическую ситуацию в стране, по их прогнозам, оппозиция на фоне успеха может потребовать досрочных президентских выборов.
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"Главное, что необходимо подчеркнуть, - это то, что президентская система не может генерировать электоральные требования к правительству и парламенту на основе результатов местных выборов. Даже в парламентской системе вопрос о влиянии местных выборов на общие выборы решается в крайне редких случаях, а думать о том, что такой эффект будет в президентской системе, - это просто пустые мечтания. Может быть, и есть те, кто мечтает о таких фантазиях, но система отбрасывает подобные утешения", - написал советник турецкого лидера Мехмет Учум в соцсети Х.
По его словам, те, кто делает расчеты на (досрочные) всеобщие (президентские и парламентские) выборы, основываясь на показателях голосования партий в местных собраниях, "не должны стараться понапрасну".
"В течение четырехлетнего периода без выборов, который продлится до 2028 года, Турция будет проводить политику реформ во всех областях. Президент Эрдоган поведет Турцию к новым этапам в зависимости от перспективы независимой и сильной Турции, возглавив страну. Пусть ни у кого не останется сомнений", - отметил советник.
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