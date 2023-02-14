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Землетрясение в Турции открыло страшное. Анкара готовится к "войне" - РИА Новости, 14.02.2023
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Землетрясение в Турции открыло страшное. Анкара готовится к "войне"
Землетрясение в Турции открыло страшное. Анкара готовится к "войне" - РИА Новости, 14.02.2023
Землетрясение в Турции открыло страшное. Анкара готовится к "войне"
Природная катастрофа поставила Эрдогана в тяжелое положение накануне и без того непростых президентских выборов. Оппозиция обвиняет власти в коррупции и... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T08:00
2023-02-14T10:03
в мире
турция
сирия
анкара (провинция)
кемаль кылычдароглу
реджеп тайип эрдоган
башар асад
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости, Михаил Катков, Ренат Абдуллин. Природная катастрофа поставила Эрдогана в тяжелое положение накануне и без того непростых президентских выборов. Оппозиция обвиняет власти в коррупции и неспособности защитить население. О политических последствиях землетрясения — в материале РИА Новости.Циклопическая катастрофаВ Турции и Сирии погибли больше 40 тысяч человек — и это еще не окончательные данные. Эксперты не исключают, что жертв может быть 100 тысяч. В прямом эфире турецких телеканалов многоэтажные здания складывались как карточные домики. "Роскосмос" опубликовал снимок колоссального тектонического разлома, образовавшегося после подземных толчков.По оценке Всемирной организации здравоохранения, в зоне бедствия оказались около 23 миллионов человек, в том числе 1,4 миллиона детей. Больше всего пострадала Турция — там 80 процентов жертв. К примеру, в городе Кахраманмараш разрушен до основания целый квартал. Вместе с тем одна из самых проблемных зон — северные районы Сирии, которые контролируют протурецкая оппозиция и боевики из "Хайят Тахрир аш-Шам"*. Эти территории остались без зарубежной поддержки.Международная федерация Красного Креста и Красного Полумесяца призвала мировое сообщество выделить пострадавшим 200 миллионов швейцарских франков (около 216 миллионов долларов). Турции помогают не менее 70 стран и 14 организаций. Сирии — только Россия, Китай, Иран, Афганистан, Армения, Казахстан и арабские государства. Как заявил представитель Европейской комиссии Балаш Уйвари, к Евросоюзу Дамаск не обращался. Правда, Германия выделила миллион евро "Мальтийскому интернационалу" — чтобы не контактировать с Башаром Асадом напрямую.Сирийцам не привыкать к подобному отношению. Еще до землетрясения, по информации ООН, около четырех миллионов человек в этих районах нуждались в постоянной гуманитарной помощи. В последние месяцы люди также страдали от вспышки холеры и зимних холодов. Генсек ООН Антониу Гутерреш сообщал ранее, что в 2023-м доноры собираются выделить Сирии 371 миллион долларов, хотя требуется 800.Страна находится под международными санкциями, и грузы поступают лишь через несколько КПП на турецкой границе. В Дамаске готовы открыть другие маршруты, но для этого нужно снять западную блокаду.Международная повесткаКатастрофа заставила Турцию и ее западных союзников забыть недавние конфликты. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выразил желание всячески помогать туркам, хотя до этого Афины и Анкара грозили друг другу чуть ли не войной из-за нескольких спорных островов. Глава армянского правительства Никол Пашинян направил в зону бедствия спасателей, а ведь у Еревана вообще нет с Анкарой дипломатических отношений из-за отказа турецких властей признавать геноцид армян и позиции по Карабаху. Швеция и Финляндия, которые не могут вступить в НАТО из-за Эрдогана, выделят около миллиона евро.Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подчеркнул полную солидарность с Анкарой. В Евросоюзе говорят о том же.Тем не менее тюрколог, доцент Санкт-Петербургского государственного университета Алексей Образцов указывает, что все это не слишком изменит общую ситуацию. "Поправить имидж и наладить межгосударственные отношения можно только при работе вдолгую. Люди у развалин благодарят заграничных спасателей, однако это их частное мнение. Для тех, кого трагедия непосредственно не коснулась — высокопоставленных чиновников, живущих в домах иного качества, в более защищенных районах, происходящее — просто форс-мажор", — объясняет он.По подсчетам историка и политолога Икбаля Дюрре, ущерб от землетрясения — как минимум 50-60 миллиардов долларов. Bloomberg называет 84 миллиарда — около десяти процентов ВВП. Причем в 2022-м турецкий экспорт оказался на 110 миллиардов меньше импорта."Где взять деньги на восстановление? Россия хочет помочь Эрдогану, но у западных стран возможностей больше. В связи с этим можно ожидать, что в обозримой перспективе внешняя политика Анкары станет более прозападной", — рассуждает Дюрре.Российские специалисты уже ликвидировали сильный пожар в турецком порту Искендерун, где горели десятки контейнеров. Вытащили живыми из-под завалов не меньше пяти человек в Турции и троих в Сирии.Турецкий гамбитЭрдоган ввел чрезвычайное положение в десяти юго-восточных провинциях. Запланированные на май досрочные президентские и парламентские выборы — под угрозой срыва."Там порядка 15 миллионов человек. По закону нельзя отменить выборы из-за подобных катастроф, это допустимо лишь при военном положении. Специальными указами Эрдоган может позволить себе некоторые маневры. Однако это не понравится обществу", — говорит Дюрре.Сейчас Эрдогану принципиально важно продемонстрировать свою эффективность и незаменимость. Так, в 1999-м коалиционное правительство Турции во главе с Мустафой Бюлентом Эджевитом не сумело оперативно справиться с последствиями измитского землетрясения, в котором погибли 17 тысяч человек, и в 2002-м недавно созданная Партия справедливости и развития (ПСР), возглавляемая Эрдоганом, победила на парламентских выборах.А оппозиция не дремлет. Руководитель Хорошей партии Мераль Акшенер заявила, что из-за стихийного бедствия выборы нужно проводить не 14 мая, а 26 июня, как и собирались изначально. Лидер Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу подчеркнул, что ни при каких обстоятельствах не позволит Эрдогану отменить голосование и сохранить власть.Оппозиционеры ездят по пострадавшим регионам наперегонки с президентом — призывают к политическим переменам. Так, Кылычдароглу задался вопросом, что случилось с миллиардами лир "налогов на землетрясение", которые власти собирали после катастрофы 1999 года.Еще один аргумент оппозиции — строительные амнистии, которые правительство периодически раздает с 1960-х. Последний раз это делали в 2018-м. По оценкам Министерства окружающей среды и урбанизации, около половины зданий в стране построены с нарушениями. Причем технологии не соблюдаются даже при возведении элитного жилья. Так, подземные толчки опрокинули 12-этажный жилой комплекс "Ренессанс" в провинции Хатай. Квартиры в нем стоили от 80 до 160 тысяч долларов. Дом считался одним из самых роскошных в регионе. Его архитектора Мехмета Яшара Джошкуна 10 февраля задержали в аэропорту Стамбула с крупной суммой денег и билетом до Черногории.Ожидается, что на предстоящих выборах столкнутся две коалиции — Эрдогана и оппозиции. Конкуренция ожесточенная, напоминающая войну. В частности, в конце минувшего года одного из главных противников президента — мэра Стамбула Экрема Имамоглу — приговорили к двум с половиной годам тюрьмы за оскорбление членов ЦИК, отменивших его победу на выборах 2019-го, а затем признавших ее после повторного голосования. И политическая борьба постоянно обостряется.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20230123/turtsiya-1846339853.html
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в мире, турция, сирия, анкара (провинция), кемаль кылычдароглу, реджеп тайип эрдоган, башар асад, оон, нато, роскосмос, землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Сирия, Анкара (провинция), Кемаль Кылычдароглу, Реджеп Тайип Эрдоган, Башар Асад, ООН, НАТО, Роскосмос, Землетрясение в Турции и Сирии
08:00 14.02.2023 (обновлено: 10:03 14.02.2023)
 

Землетрясение в Турции открыло страшное. Анкара готовится к "войне"

© AFP 2023 / ADEM ALTANПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в турецкой провинции Кахраманмараш
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в турецкой провинции Кахраманмараш - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© AFP 2023 / ADEM ALTAN
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в турецкой провинции Кахраманмараш
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости, Михаил Катков, Ренат Абдуллин. Природная катастрофа поставила Эрдогана в тяжелое положение накануне и без того непростых президентских выборов. Оппозиция обвиняет власти в коррупции и неспособности защитить население. О политических последствиях землетрясения — в материале РИА Новости.

Циклопическая катастрофа

В Турции и Сирии погибли больше 40 тысяч человек — и это еще не окончательные данные. Эксперты не исключают, что жертв может быть 100 тысяч. В прямом эфире турецких телеканалов многоэтажные здания складывались как карточные домики. "Роскосмос" опубликовал снимок колоссального тектонического разлома, образовавшегося после подземных толчков.
© Sputnik / Сертач Каяр / Перейти в медиабанкСпасатели достают мужчину из-под завалов на месте разрушенного в результате землетрясения здания в городе Адыяман
Спасатели достают мужчину из под завалов на месте разрушенного в результате землетрясения здания в городе Адыямане - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© Sputnik / Сертач Каяр
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Спасатели достают мужчину из-под завалов на месте разрушенного в результате землетрясения здания в городе Адыяман
По оценке Всемирной организации здравоохранения, в зоне бедствия оказались около 23 миллионов человек, в том числе 1,4 миллиона детей. Больше всего пострадала Турция — там 80 процентов жертв. К примеру, в городе Кахраманмараш разрушен до основания целый квартал. Вместе с тем одна из самых проблемных зон — северные районы Сирии, которые контролируют протурецкая оппозиция и боевики из "Хайят Тахрир аш-Шам"*. Эти территории остались без зарубежной поддержки.
Международная федерация Красного Креста и Красного Полумесяца призвала мировое сообщество выделить пострадавшим 200 миллионов швейцарских франков (около 216 миллионов долларов). Турции помогают не менее 70 стран и 14 организаций. Сирии — только Россия, Китай, Иран, Афганистан, Армения, Казахстан и арабские государства. Как заявил представитель Европейской комиссии Балаш Уйвари, к Евросоюзу Дамаск не обращался. Правда, Германия выделила миллион евро "Мальтийскому интернационалу" — чтобы не контактировать с Башаром Асадом напрямую.
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие помогают в ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Сирии
Российские военнослужащие помогают в ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Сирии - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Российские военнослужащие помогают в ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Сирии
Сирийцам не привыкать к подобному отношению. Еще до землетрясения, по информации ООН, около четырех миллионов человек в этих районах нуждались в постоянной гуманитарной помощи. В последние месяцы люди также страдали от вспышки холеры и зимних холодов. Генсек ООН Антониу Гутерреш сообщал ранее, что в 2023-м доноры собираются выделить Сирии 371 миллион долларов, хотя требуется 800.
Страна находится под международными санкциями, и грузы поступают лишь через несколько КПП на турецкой границе. В Дамаске готовы открыть другие маршруты, но для этого нужно снять западную блокаду.
© AP Photo / Ghaith AlsayedПоследствия землетрясения в Сирии
Последствия землетрясения в Сирии - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Последствия землетрясения в Сирии

Международная повестка

Катастрофа заставила Турцию и ее западных союзников забыть недавние конфликты. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выразил желание всячески помогать туркам, хотя до этого Афины и Анкара грозили друг другу чуть ли не войной из-за нескольких спорных островов. Глава армянского правительства Никол Пашинян направил в зону бедствия спасателей, а ведь у Еревана вообще нет с Анкарой дипломатических отношений из-за отказа турецких властей признавать геноцид армян и позиции по Карабаху. Швеция и Финляндия, которые не могут вступить в НАТО из-за Эрдогана, выделят около миллиона евро.
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подчеркнул полную солидарность с Анкарой. В Евросоюзе говорят о том же.
Тем не менее тюрколог, доцент Санкт-Петербургского государственного университета Алексей Образцов указывает, что все это не слишком изменит общую ситуацию. "Поправить имидж и наладить межгосударственные отношения можно только при работе вдолгую. Люди у развалин благодарят заграничных спасателей, однако это их частное мнение. Для тех, кого трагедия непосредственно не коснулась — высокопоставленных чиновников, живущих в домах иного качества, в более защищенных районах, происходящее — просто форс-мажор", — объясняет он.
© Sputnik / Сертач Каяр / Перейти в медиабанкСпасательные работы на месте разрушенного в результате землетрясения здания в турецком городе Диярбакыр
Спасательные работы на месте разрушенного в результате землетрясения здания в турецком городе Диярбакыр - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© Sputnik / Сертач Каяр
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Спасательные работы на месте разрушенного в результате землетрясения здания в турецком городе Диярбакыр
По подсчетам историка и политолога Икбаля Дюрре, ущерб от землетрясения — как минимум 50-60 миллиардов долларов. Bloomberg называет 84 миллиарда — около десяти процентов ВВП. Причем в 2022-м турецкий экспорт оказался на 110 миллиардов меньше импорта.
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на пресс-конференции во время саммита G20 на Бали
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на пресс-конференции во время саммита G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на пресс-конференции во время саммита G20 на Бали
"Где взять деньги на восстановление? Россия хочет помочь Эрдогану, но у западных стран возможностей больше. В связи с этим можно ожидать, что в обозримой перспективе внешняя политика Анкары станет более прозападной", — рассуждает Дюрре.
Российские специалисты уже ликвидировали сильный пожар в турецком порту Искендерун, где горели десятки контейнеров. Вытащили живыми из-под завалов не меньше пяти человек в Турции и троих в Сирии.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на пресс-конференции во время саммита G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
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Турцию "выгоняют" из НАТО. Чем Эрдоган не угодил альянсу

Турецкий гамбит

Эрдоган ввел чрезвычайное положение в десяти юго-восточных провинциях. Запланированные на май досрочные президентские и парламентские выборы — под угрозой срыва.
"Там порядка 15 миллионов человек. По закону нельзя отменить выборы из-за подобных катастроф, это допустимо лишь при военном положении. Специальными указами Эрдоган может позволить себе некоторые маневры. Однако это не понравится обществу", — говорит Дюрре.
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в медиабанкДемонстранты на площади Таксим в Стамбуле
Демонстранты на площади Таксим в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Демонстранты на площади Таксим в Стамбуле
Сейчас Эрдогану принципиально важно продемонстрировать свою эффективность и незаменимость. Так, в 1999-м коалиционное правительство Турции во главе с Мустафой Бюлентом Эджевитом не сумело оперативно справиться с последствиями измитского землетрясения, в котором погибли 17 тысяч человек, и в 2002-м недавно созданная Партия справедливости и развития (ПСР), возглавляемая Эрдоганом, победила на парламентских выборах.
А оппозиция не дремлет. Руководитель Хорошей партии Мераль Акшенер заявила, что из-за стихийного бедствия выборы нужно проводить не 14 мая, а 26 июня, как и собирались изначально. Лидер Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу подчеркнул, что ни при каких обстоятельствах не позволит Эрдогану отменить голосование и сохранить власть.
© Фото : Cumhurbaşkanı adayı Meral AkşenerКандидат в президенты Мераль Акшенер голосует на досрочных президентских и парламентских выборах в Турции, 24 июня 2018 года
Кандидат в президенты Мераль Акшенер голосует на досрочных президентских и парламентских выборах в Турции. 24 июня 2018 - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© Фото : Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener
Кандидат в президенты Мераль Акшенер голосует на досрочных президентских и парламентских выборах в Турции, 24 июня 2018 года
Оппозиционеры ездят по пострадавшим регионам наперегонки с президентом — призывают к политическим переменам. Так, Кылычдароглу задался вопросом, что случилось с миллиардами лир "налогов на землетрясение", которые власти собирали после катастрофы 1999 года.
Еще один аргумент оппозиции — строительные амнистии, которые правительство периодически раздает с 1960-х. Последний раз это делали в 2018-м. По оценкам Министерства окружающей среды и урбанизации, около половины зданий в стране построены с нарушениями. Причем технологии не соблюдаются даже при возведении элитного жилья. Так, подземные толчки опрокинули 12-этажный жилой комплекс "Ренессанс" в провинции Хатай. Квартиры в нем стоили от 80 до 160 тысяч долларов. Дом считался одним из самых роскошных в регионе. Его архитектора Мехмета Яшара Джошкуна 10 февраля задержали в аэропорту Стамбула с крупной суммой денег и билетом до Черногории.
Ожидается, что на предстоящих выборах столкнутся две коалиции — Эрдогана и оппозиции. Конкуренция ожесточенная, напоминающая войну. В частности, в конце минувшего года одного из главных противников президента — мэра Стамбула Экрема Имамоглу — приговорили к двум с половиной годам тюрьмы за оскорбление членов ЦИК, отменивших его победу на выборах 2019-го, а затем признавших ее после повторного голосования. И политическая борьба постоянно обостряется.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на заседании НАТО в Анкаре - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
26 января, 08:00
"Никакой НАТО": что вынудит Турцию пустить Швецию в альянс
 
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