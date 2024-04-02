https://ria.ru/20240402/terakt-1937339584.html

Россия доберется до заказчиков теракта в "Крокусе", пообещал Путин

Россия доберется до заказчиков теракта в "Крокусе", пообещал Путин - РИА Новости, 02.04.2024

Россия доберется до заказчиков теракта в "Крокусе", пообещал Путин

Российские силовики найдут всех заказчиков теракта в "Крокусе", заявил Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МВД. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T14:11

2024-04-02T14:11

2024-04-02T15:09

теракт в "крокус сити холле"

россия

крокус

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Российские силовики найдут всех заказчиков теракта в "Крокусе", заявил Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МВД."В этой (террористической. — Прим. ред.) среде нет надежной агентуры. Там делают за деньги все что угодно: не руководствуясь никакими ни религиозными, ни политическими соображениями, а только финансовыми. Также все легко и продается: любая информация и покупается, и продается, так что до конечных заказчиков мы безусловно доберемся", — подчеркнул президент.Сейчас проводится комплексная оценка действий всех надзорных служб и коммерческих организаций, которые отвечали за крупный объект, продолжил президент.Глава государства отметил, что террористы и их заказчики хотели посеять в обществе панику и ненависть, расколоть многонациональную Россию изнутри. Нельзя позволить им это сделать, добавил он."Недопустимо, хочу это подчеркнуть, использовать недавние трагические события для провоцирования национальной розни, ксенофобии, исламофобии и так далее", — подчеркнул Путин.Президент констатировал, что Россия заплатила очень высокую цену, необходимо максимально объективно проанализировать ситуацию. Важно вывести на новый уровень обеспечение безопасности в местах массового пребывания людей — в спортивных сооружениях, на транспорте, в торгово-развлекательных центрах, школах, больницах, вузах, театрах. Ключевую роль в решении этой задачи призвано играть Министерство внутренних дел, указал президент.По последним данным МЧС, от действий террористов в "Крокус Сити Холле" погибли 144 человека.По делу арестованы десять фигурантов, в том числе четыре гражданина Таджикистана, которые, по данным следствия, были непосредственными исполнителями теракта.Директор ФСБ Александр Бортников на минувшей неделе сообщил, что первичные показания задержанных подтверждают украинский след. По данным СК, террористы после нападения направились в Киев, чтобы там получить вознаграждение. В российских спецслужбах считают, что за нападением также стоят США и Великобритания.

https://ria.ru/20240402/krokus-1937327587.html

https://ria.ru/20240401/krokus-1937046224.html

https://ria.ru/20240401/figurant-1937189685.html

россия

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"Мы заплатили очень высокую цену". Путин о ситуации в "Крокусе" "Мы заплатили очень высокую цену". Отрывок выступления Путина на коллегии МВД по поводу ситуации в "Крокусе". Президент отметил, что нужно вывести на новый уровень обеспечение безопасности в местах массового пребывания людей. 2024-04-02T14:11 true PT1M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, крокус