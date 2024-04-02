https://ria.ru/20240402/telegram-1937451191.html
Telegram восстановил работу после сбоя
Telegram восстановил работу после сбоя - РИА Новости, 02.04.2024
Telegram восстановил работу после сбоя
Мессенджер Telegram восстановил работу после сбоя, следует из данных сервиса по отслеживанию сбоев Downradar. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T21:55
2024-04-02T21:55
2024-04-02T21:55
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Мессенджер Telegram восстановил работу после сбоя, следует из данных сервиса по отслеживанию сбоев Downradar. Ранее во вторник пользователи Telegram жаловались на работу мессенджера. В частности, наблюдались проблемы в загрузке фото и видео, голосовых и видеосообщений. Как сообщали РИА Новости в пресс-службе "Мегафона", фиксировалось снижение объемов трафика со стороны Telegram, но проблема была не связана с сетью оператора. По данным на 21.30 мск на платформе зафиксировано 15 жалоб на работу мессенджера. На пике, около 19.20 мск, было более 1400 жалоб. Большинство из них поступало из Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме россиян на работу Telegram жаловались жители Украины и Белоруссии.
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общество, технологии, москва, санкт-петербург, украина, telegram, мегафон
Общество, Технологии, Москва, Санкт-Петербург, Украина, Telegram, Мегафон
Telegram восстановил работу после сбоя
Мессенджер Telegram восстановил работу после сбоя