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Си Цзиньпин назвал вопрос Тайваня красной линией в отношениях c США - РИА Новости, 03.04.2024
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18:46 02.04.2024 (обновлено: 00:16 03.04.2024)
https://ria.ru/20240402/tayvan-1937419215.html
Си Цзиньпин назвал вопрос Тайваня красной линией в отношениях c США
Си Цзиньпин назвал вопрос Тайваня красной линией в отношениях c США - РИА Новости, 03.04.2024
Си Цзиньпин назвал вопрос Тайваня красной линией в отношениях c США
Тайваньский вопрос остается красной линией в отношениях между Пекином и Вашингтоном, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора с... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-02T18:46
2024-04-03T00:16
в мире
тайвань
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си цзиньпин
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джо байден
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ПЕКИН, 2 апр — РИА Новости. Тайваньский вопрос остается красной линией в отношениях между Пекином и Вашингтоном, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом, его слова приводит агентство Синьхуа.&quot;Тайваньский вопрос в китайско-американских отношениях является главной красной линией, которую нельзя переходить. Мы не будем закрывать глаза на сепаратистскую деятельность сил, выступающих за &quot;независимость Тайваня&quot;, и попустительство и поддержку (этих сил. — Прим. ред.) со стороны внешних сил&quot;, — подчеркнул китайский лидер.Си Цзиньпин также выразил надежду на то, что США претворят в жизнь заявление Байдена о неподдержке "независимости Тайваня".Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий регион одной из своих провинций, осудил визит политика, расценив это как поддержку тайваньского сепаратизма со стороны Штатов, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материком возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20240305/tayvan-1931127961.html
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в мире, тайвань, китай, си цзиньпин, сша, джо байден, нэнси пелоси
В мире, Тайвань, Китай, Си Цзиньпин, США, Джо Байден, Нэнси Пелоси
Си Цзиньпин назвал вопрос Тайваня красной линией в отношениях c США

Си Цзиньпин в беседе с Байденом назвал вопрос Тайваня красной линией

© AP Photo / The New York Times / Doug MillsПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© AP Photo / The New York Times / Doug Mills
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 2 апр — РИА Новости. Тайваньский вопрос остается красной линией в отношениях между Пекином и Вашингтоном, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом, его слова приводит агентство Синьхуа.
«

"Тайваньский вопрос в китайско-американских отношениях является главной красной линией, которую нельзя переходить. Мы не будем закрывать глаза на сепаратистскую деятельность сил, выступающих за "независимость Тайваня", и попустительство и поддержку (этих сил. — Прим. ред.) со стороны внешних сил", — подчеркнул китайский лидер.

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КНР планирует противостоять вмешательству внешних сил в дела Тайваня
5 марта, 05:17
Си Цзиньпин также выразил надежду на то, что США претворят в жизнь заявление Байдена о неподдержке "независимости Тайваня".
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий регион одной из своих провинций, осудил визит политика, расценив это как поддержку тайваньского сепаратизма со стороны Штатов, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материком возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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В миреТайваньКитайСи ЦзиньпинСШАДжо БайденНэнси Пелоси
 
 
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