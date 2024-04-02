https://ria.ru/20240402/tayvan-1937419215.html

Си Цзиньпин назвал вопрос Тайваня красной линией в отношениях c США

Си Цзиньпин назвал вопрос Тайваня красной линией в отношениях c США - РИА Новости, 03.04.2024

Си Цзиньпин назвал вопрос Тайваня красной линией в отношениях c США

Тайваньский вопрос остается красной линией в отношениях между Пекином и Вашингтоном, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора с... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-02T18:46

2024-04-02T18:46

2024-04-03T00:16

в мире

тайвань

китай

си цзиньпин

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джо байден

нэнси пелоси

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ПЕКИН, 2 апр — РИА Новости. Тайваньский вопрос остается красной линией в отношениях между Пекином и Вашингтоном, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом, его слова приводит агентство Синьхуа."Тайваньский вопрос в китайско-американских отношениях является главной красной линией, которую нельзя переходить. Мы не будем закрывать глаза на сепаратистскую деятельность сил, выступающих за "независимость Тайваня", и попустительство и поддержку (этих сил. — Прим. ред.) со стороны внешних сил", — подчеркнул китайский лидер.Си Цзиньпин также выразил надежду на то, что США претворят в жизнь заявление Байдена о неподдержке "независимости Тайваня".Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий регион одной из своих провинций, осудил визит политика, расценив это как поддержку тайваньского сепаратизма со стороны Штатов, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материком возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20240305/tayvan-1931127961.html

https://ria.ru/20240313/tayvan-1932617342.html

тайвань

китай

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, тайвань, китай, си цзиньпин, сша, джо байден, нэнси пелоси