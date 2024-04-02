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Лишат резервов. Тактика ВС России вызвала шок на Украине - РИА Новости, 02.04.2024
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13:48 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/taktika-1937334004.html
Лишат резервов. Тактика ВС России вызвала шок на Украине
Лишат резервов. Тактика ВС России вызвала шок на Украине - РИА Новости, 02.04.2024
Лишат резервов. Тактика ВС России вызвала шок на Украине
Удары российских военных по инфраструктуре Украины лишат ВСУ стратегических резервов, заявил экс-полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью журналисту... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T13:48
2024-04-02T13:48
украина
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олег стариков
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Удары российских военных по инфраструктуре Украины лишат ВСУ стратегических резервов, заявил экс-полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*."Для чего это делается? Чтобы мы не смогли подводить наши стратегические резервы", — указал он.По его словам, уничтожение объектов электроснабжения на Украине лишат возможности использовать поезда для отправки стратегических резервов на передовую, оставляя таким образом ВСУ без подкрепления.Стариков также отметил, что после воздушной кампании российских военных может последовать крупная наступательная операция на самом поле боя.Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил заявил, что с января Вооруженные силы Украины потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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украина, россия, олег стариков, сергей шойгу, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, в мире, политика
Украина, Россия, Олег Стариков, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, В мире, Политика
Лишат резервов. Тактика ВС России вызвала шок на Украине

Экс-полковник СБУ: удары ВС России по инфраструктуре лишат ВСУ военных резервов

© AP Photo / LIBKOSУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Удары российских военных по инфраструктуре Украины лишат ВСУ стратегических резервов, заявил экс-полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*.
«
"Для чего это делается? Чтобы мы не смогли подводить наши стратегические резервы", — указал он.
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По его словам, уничтожение объектов электроснабжения на Украине лишат возможности использовать поезда для отправки стратегических резервов на передовую, оставляя таким образом ВСУ без подкрепления.
Стариков также отметил, что после воздушной кампании российских военных может последовать крупная наступательная операция на самом поле боя.
Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил заявил, что с января Вооруженные силы Украины потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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