https://ria.ru/20240402/svo-1937420794.html
Байден выразил обеспокоенность из-за позиции Китая по СВО
Байден выразил обеспокоенность из-за позиции Китая по СВО - РИА Новости, 02.04.2024
Байден выразил обеспокоенность из-за позиции Китая по СВО
Президент США Джо Байден в ходе разговора с председателем КНР Си Цзиньпином выразил обеспокоенность касательно поддержки Китая специальной военной операции... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T18:51
2024-04-02T18:51
2024-04-02T18:51
специальная военная операция на украине
в мире
китай
сша
россия
джо байден
си цзиньпин
украина
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ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе разговора с председателем КНР Си Цзиньпином выразил обеспокоенность касательно поддержки Китая специальной военной операции России на Украине, сообщил высокопоставленный представитель американской администрации на специальном брифинга в преддверии беседы двух лидеров. Лидеры КНР и США созвонились во вторник. Американский чиновник в ходе брифинга для журналистов сказал, что в ходе звонка "Байден, вероятно, также выразит обеспокоенность касательно поддержки КНР" специальной военной операции России на Украине и усилий Китая "помочь России восстановить военно-промышленную базу".
https://ria.ru/20240327/ukraina-1936214134.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, россия, джо байден, си цзиньпин, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, США, Россия, Джо Байден, Си Цзиньпин, Украина
Байден выразил обеспокоенность из-за позиции Китая по СВО
Белый дом: Байден в разговоре с Си Цзиньпином обеспокоился позицией Китая по СВО
ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе разговора с председателем КНР Си Цзиньпином выразил обеспокоенность касательно поддержки Китая специальной военной операции России на Украине, сообщил высокопоставленный представитель американской администрации на специальном брифинга в преддверии беседы двух лидеров.
Лидеры КНР и США созвонились во вторник.
Американский чиновник в ходе брифинга для журналистов сказал, что в ходе звонка "Байден, вероятно, также выразит обеспокоенность касательно поддержки КНР" специальной военной операции России на Украине и усилий Китая "помочь России восстановить военно-промышленную базу".