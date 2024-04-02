https://ria.ru/20240402/svo-1937420794.html

Байден выразил обеспокоенность из-за позиции Китая по СВО

Байден выразил обеспокоенность из-за позиции Китая по СВО - РИА Новости, 02.04.2024

Байден выразил обеспокоенность из-за позиции Китая по СВО

Президент США Джо Байден в ходе разговора с председателем КНР Си Цзиньпином выразил обеспокоенность касательно поддержки Китая специальной военной операции... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T18:51

2024-04-02T18:51

2024-04-02T18:51

специальная военная операция на украине

в мире

китай

сша

россия

джо байден

си цзиньпин

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936094568_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4a42e6c52ee14a03284f22bd538264f1.jpg

ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе разговора с председателем КНР Си Цзиньпином выразил обеспокоенность касательно поддержки Китая специальной военной операции России на Украине, сообщил высокопоставленный представитель американской администрации на специальном брифинга в преддверии беседы двух лидеров. Лидеры КНР и США созвонились во вторник. Американский чиновник в ходе брифинга для журналистов сказал, что в ходе звонка "Байден, вероятно, также выразит обеспокоенность касательно поддержки КНР" специальной военной операции России на Украине и усилий Китая "помочь России восстановить военно-промышленную базу".

https://ria.ru/20240327/ukraina-1936214134.html

китай

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, сша, россия, джо байден, си цзиньпин, украина