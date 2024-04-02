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Байден выразил обеспокоенность из-за позиции Китая по СВО - РИА Новости, 02.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:51 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/svo-1937420794.html
Байден выразил обеспокоенность из-за позиции Китая по СВО
Байден выразил обеспокоенность из-за позиции Китая по СВО - РИА Новости, 02.04.2024
Байден выразил обеспокоенность из-за позиции Китая по СВО
Президент США Джо Байден в ходе разговора с председателем КНР Си Цзиньпином выразил обеспокоенность касательно поддержки Китая специальной военной операции... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T18:51
2024-04-02T18:51
специальная военная операция на украине
в мире
китай
сша
россия
джо байден
си цзиньпин
украина
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ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе разговора с председателем КНР Си Цзиньпином выразил обеспокоенность касательно поддержки Китая специальной военной операции России на Украине, сообщил высокопоставленный представитель американской администрации на специальном брифинга в преддверии беседы двух лидеров. Лидеры КНР и США созвонились во вторник. Американский чиновник в ходе брифинга для журналистов сказал, что в ходе звонка "Байден, вероятно, также выразит обеспокоенность касательно поддержки КНР" специальной военной операции России на Украине и усилий Китая "помочь России восстановить военно-промышленную базу".
https://ria.ru/20240327/ukraina-1936214134.html
китай
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в мире, китай, сша, россия, джо байден, си цзиньпин, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, США, Россия, Джо Байден, Си Цзиньпин, Украина
Байден выразил обеспокоенность из-за позиции Китая по СВО

Белый дом: Байден в разговоре с Си Цзиньпином обеспокоился позицией Китая по СВО

© AP Photo / Stephanie ScarbroughПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе разговора с председателем КНР Си Цзиньпином выразил обеспокоенность касательно поддержки Китая специальной военной операции России на Украине, сообщил высокопоставленный представитель американской администрации на специальном брифинга в преддверии беседы двух лидеров.
Лидеры КНР и США созвонились во вторник.
Американский чиновник в ходе брифинга для журналистов сказал, что в ходе звонка "Байден, вероятно, также выразит обеспокоенность касательно поддержки КНР" специальной военной операции России на Украине и усилий Китая "помочь России восстановить военно-промышленную базу".
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Рютте призвал Китай надавить на Россию по ситуации на Украине
27 марта, 17:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайСШАРоссияДжо БайденСи ЦзиньпинУкраина
 
 
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