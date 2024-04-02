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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 02.04.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили до 40 военнослужащих, а также... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T16:22
2024-04-02T16:22
2024-04-02T16:27
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили до 40 военнослужащих, а также 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Акация", сообщило во вторник Минобороны РФ."На херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение формированиям 141-й пехотной и 118-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка и Работино Запорожской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, два пикапа, а также 152 мм самоходная артиллерийская установка "Акация", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия, вооруженные силы украины, в мире, работино, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Работино, Запорожская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли до 40 человек на Херсонском направлении