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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 02.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:22 02.04.2024 (обновлено: 16:27 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/svo-1937377828.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 02.04.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили до 40 военнослужащих, а также... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T16:22
2024-04-02T16:27
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
в мире
работино
запорожская область
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили до 40 военнослужащих, а также 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Акация", сообщило во вторник Минобороны РФ."На херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение формированиям 141-й пехотной и 118-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка и Работино Запорожской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, два пикапа, а также 152 мм самоходная артиллерийская установка "Акация", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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работино
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россия, вооруженные силы украины, в мире, работино, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Работино, Запорожская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны: ВСУ потеряли до 40 человек на Херсонском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град"
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа РСЗО "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили до 40 военнослужащих, а также 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Акация", сообщило во вторник Минобороны РФ.
«
"На херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение формированиям 141-й пехотной и 118-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка и Работино Запорожской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, два пикапа, а также 152 мм самоходная артиллерийская установка "Акация", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВ миреРаботиноЗапорожская область
 
 
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