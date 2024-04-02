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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 02.04.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили до 40 военнослужащих, а также... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T16:22

2024-04-02T16:22

2024-04-02T16:27

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили до 40 военнослужащих, а также 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Акация", сообщило во вторник Минобороны РФ."На херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение формированиям 141-й пехотной и 118-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка и Работино Запорожской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, два пикапа, а также 152 мм самоходная артиллерийская установка "Акация", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

россия

работино

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россия, вооруженные силы украины, в мире, работино, запорожская область