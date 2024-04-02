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"В три раза". На Западе раскрыли, что произошло в зоне СВО - РИА Новости, 02.04.2024
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12:49 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/svo-1937316788.html
"В три раза". На Западе раскрыли, что произошло в зоне СВО
"В три раза". На Западе раскрыли, что произошло в зоне СВО - РИА Новости, 02.04.2024
"В три раза". На Западе раскрыли, что произошло в зоне СВО
Потери Вооруженных сил Украины с начала года увеличились в три раза, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T12:49
2024-04-02T12:49
артемовск
сергей шойгу
владимир зеленский
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Потери Вооруженных сил Украины с начала года увеличились в три раза, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале."С начала этого года потери ВСУ постоянно растут. &lt;…&gt; В этом году ситуация в три раза хуже, а в марте она стала еще ужаснее", — указал он.По его словам, сейчас украинских военных на поле боя погибает больше, чем во время битвы за Артемовск в 2023 году. Меркурис также подчеркнул, что называемые Владимиром Зеленским данные о погибших солдатах ВСУ за все время конфликта не соответствуют действительности.В марте министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии ведомства. По его словам, с начала года ВСУ потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза превысили показатели аналогичного периода прошлого года, отметил Шойгу. Министр добавил, что российская армия продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.
https://ria.ru/20240402/vrag-1937293645.html
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артемовск, сергей шойгу, владимир зеленский, вооруженные силы украины, россия, в мире, политика
Артемовск, Сергей Шойгу, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Россия, В мире, Политика
"В три раза". На Западе раскрыли, что произошло в зоне СВО

Эксперт Меркурис: потери ВСУ с начала года увеличились в три раза

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЭвакуация раненого украинского военного
Эвакуация раненого украинского военного - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Эвакуация раненого украинского военного. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Потери Вооруженных сил Украины с начала года увеличились в три раза, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
«
"С начала этого года потери ВСУ постоянно растут. <…> В этом году ситуация в три раза хуже, а в марте она стала еще ужаснее", — указал он.
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По его словам, сейчас украинских военных на поле боя погибает больше, чем во время битвы за Артемовск в 2023 году.
Меркурис также подчеркнул, что называемые Владимиром Зеленским данные о погибших солдатах ВСУ за все время конфликта не соответствуют действительности.
В марте министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии ведомства. По его словам, с начала года ВСУ потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза превысили показатели аналогичного периода прошлого года, отметил Шойгу. Министр добавил, что российская армия продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.
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