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"В три раза". На Западе раскрыли, что произошло в зоне СВО
"В три раза". На Западе раскрыли, что произошло в зоне СВО - РИА Новости, 02.04.2024
"В три раза". На Западе раскрыли, что произошло в зоне СВО
Потери Вооруженных сил Украины с начала года увеличились в три раза, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T12:49
2024-04-02T12:49
2024-04-02T12:49
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Потери Вооруженных сил Украины с начала года увеличились в три раза, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале."С начала этого года потери ВСУ постоянно растут. <…> В этом году ситуация в три раза хуже, а в марте она стала еще ужаснее", — указал он.По его словам, сейчас украинских военных на поле боя погибает больше, чем во время битвы за Артемовск в 2023 году. Меркурис также подчеркнул, что называемые Владимиром Зеленским данные о погибших солдатах ВСУ за все время конфликта не соответствуют действительности.В марте министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии ведомства. По его словам, с начала года ВСУ потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза превысили показатели аналогичного периода прошлого года, отметил Шойгу. Министр добавил, что российская армия продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.
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артемовск, сергей шойгу, владимир зеленский, вооруженные силы украины, россия, в мире, политика
Артемовск, Сергей Шойгу, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Россия, В мире, Политика
"В три раза". На Западе раскрыли, что произошло в зоне СВО
Эксперт Меркурис: потери ВСУ с начала года увеличились в три раза