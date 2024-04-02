https://ria.ru/20240402/svo-1937316788.html

"В три раза". На Западе раскрыли, что произошло в зоне СВО

"В три раза". На Западе раскрыли, что произошло в зоне СВО - РИА Новости, 02.04.2024

"В три раза". На Западе раскрыли, что произошло в зоне СВО

Потери Вооруженных сил Украины с начала года увеличились в три раза, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T12:49

2024-04-02T12:49

2024-04-02T12:49

артемовск

сергей шойгу

владимир зеленский

вооруженные силы украины

россия

в мире

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Потери Вооруженных сил Украины с начала года увеличились в три раза, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале."С начала этого года потери ВСУ постоянно растут. <…> В этом году ситуация в три раза хуже, а в марте она стала еще ужаснее", — указал он.По его словам, сейчас украинских военных на поле боя погибает больше, чем во время битвы за Артемовск в 2023 году. Меркурис также подчеркнул, что называемые Владимиром Зеленским данные о погибших солдатах ВСУ за все время конфликта не соответствуют действительности.В марте министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии ведомства. По его словам, с начала года ВСУ потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза превысили показатели аналогичного периода прошлого года, отметил Шойгу. Министр добавил, что российская армия продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.

https://ria.ru/20240402/vrag-1937293645.html

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артемовск, сергей шойгу, владимир зеленский, вооруженные силы украины, россия, в мире, политика