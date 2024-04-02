https://ria.ru/20240402/svift-1937394977.html

Тейлор Свифт вошла в список миллиардеров Forbes

Тейлор Свифт вошла в список миллиардеров Forbes - РИА Новости, 02.04.2024

Тейлор Свифт вошла в список миллиардеров Forbes

Состояние популярной американской певицы Тейлор Свифт превысило миллиард долларов, она вошла в ежегодный рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes,... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T17:22

2024-04-02T17:22

2024-04-02T17:22

культура

тейлор свифт (певица)

в мире

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Состояние популярной американской певицы Тейлор Свифт превысило миллиард долларов, она вошла в ежегодный рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes, сообщает издание. "Самый известный новичок (в рейтинге - ред.) - это, конечно, Тейлор Свифт, чей рекордный тур Eras по пяти континентам стал первым, чей доход превысил миллиард долларов", - пишет Forbes. Прибыль Свифт от тура Eras после налогообложения составила 190 миллионов долларов. Таким образом, состояние певицы насчитывает 1,1 миллиарда долларов. Как отмечает Forbes, оно складывается из доходов от тура, музыкального каталога и портфеля недвижимости. Издание добавляет, что Свифт стала первым музыкантом, который достиг статуса миллиардера исключительно за счет песен и выступлений. Первое место по состоянию среди знаменитостей в ежегодном списке Forbes занял создатель саги "Звездные войны" Джордж Лукас. Его богатство насчитывает 5,5 миллиарда долларов. Второе место досталось кинопродюсеру, режиссеру и сценаристу Стивену Спилбергу, его состояние насчитывает 4,8 миллиарда долларов. Третье место занял баскетболист Майкл Джордан, чье состояние находится на уровне 3,2 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20240205/albom-1925400412.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

тейлор свифт (певица), в мире, сша, forbes