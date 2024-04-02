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Срочники весеннего призыва не будут участвовать в СВО - РИА Новости, 02.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:58 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/srochniki-1937319303.html
Срочники весеннего призыва не будут участвовать в СВО
Срочники весеннего призыва не будут участвовать в СВО - РИА Новости, 02.04.2024
Срочники весеннего призыва не будут участвовать в СВО
Срочники весеннего призыва, стартовавшего 1 апреля, к участию в спецоперации на Украине привлекаться не будут, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T12:58
2024-04-02T12:58
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
сергей шойгу
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Срочники весеннего призыва, стартовавшего 1 апреля, к участию в спецоперации на Украине привлекаться не будут, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу. "Теперь несколько слов о весенней призывной кампании, которая стартовала 1 апреля. Отмечу, что она проходит в сроки, предусмотренные российским законодательством. Во всех регионах страны сформировано 2646 призывных комиссий. В соответствии с указом президента призыву на военную службу подлежат 150 тысяч человек", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ. По его словам, большинство из них получит военно-учетную специальность в учебных соединениях и воинских частях и только после этого отправится к местам службы. "Подчеркну, что к участию в специальной военной операции призывники привлекаться не будут. В свою очередь военнослужащие, у которых срок военной службы по призыву истек, должны быть своевременно уволены и организованно отправлены к месту жительства. Обращаю на это особое внимание должностных лиц", - сообщил министр. Весенний призыв пройдет с 1 апреля по 15 июля.
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безопасность, украина, сергей шойгу, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ, Россия
Срочники весеннего призыва не будут участвовать в СВО

Шойгу: срочников весеннего призыва не будут привлекать к участию в спецоперации

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПризывники в сборном пункте
Призывники в сборном пункте - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Призывники в сборном пункте . Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Срочники весеннего призыва, стартовавшего 1 апреля, к участию в спецоперации на Украине привлекаться не будут, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.
"Теперь несколько слов о весенней призывной кампании, которая стартовала 1 апреля. Отмечу, что она проходит в сроки, предусмотренные российским законодательством. Во всех регионах страны сформировано 2646 призывных комиссий. В соответствии с указом президента призыву на военную службу подлежат 150 тысяч человек", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
По его словам, большинство из них получит военно-учетную специальность в учебных соединениях и воинских частях и только после этого отправится к местам службы. "Подчеркну, что к участию в специальной военной операции призывники привлекаться не будут. В свою очередь военнослужащие, у которых срок военной службы по призыву истек, должны быть своевременно уволены и организованно отправлены к месту жительства. Обращаю на это особое внимание должностных лиц", - сообщил министр.
Весенний призыв пройдет с 1 апреля по 15 июля.
Призывник перед отправкой на службу в вооруженные силы РФ - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Призыв на военную службу в РФ
1 апреля, 02:33
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаСергей ШойгуВооруженные силы РФРоссия
 
 
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