https://ria.ru/20240402/srochniki-1937319303.html

Срочники весеннего призыва не будут участвовать в СВО

Срочники весеннего призыва не будут участвовать в СВО - РИА Новости, 02.04.2024

Срочники весеннего призыва не будут участвовать в СВО

Срочники весеннего призыва, стартовавшего 1 апреля, к участию в спецоперации на Украине привлекаться не будут, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T12:58

2024-04-02T12:58

2024-04-02T12:58

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

сергей шойгу

вооруженные силы рф

россия

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Срочники весеннего призыва, стартовавшего 1 апреля, к участию в спецоперации на Украине привлекаться не будут, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу. "Теперь несколько слов о весенней призывной кампании, которая стартовала 1 апреля. Отмечу, что она проходит в сроки, предусмотренные российским законодательством. Во всех регионах страны сформировано 2646 призывных комиссий. В соответствии с указом президента призыву на военную службу подлежат 150 тысяч человек", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ. По его словам, большинство из них получит военно-учетную специальность в учебных соединениях и воинских частях и только после этого отправится к местам службы. "Подчеркну, что к участию в специальной военной операции призывники привлекаться не будут. В свою очередь военнослужащие, у которых срок военной службы по призыву истек, должны быть своевременно уволены и организованно отправлены к месту жительства. Обращаю на это особое внимание должностных лиц", - сообщил министр. Весенний призыв пройдет с 1 апреля по 15 июля.

https://ria.ru/20240401/prizyv-1936738014.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, украина, сергей шойгу, вооруженные силы рф, россия