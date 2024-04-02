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Российские войска выходят к водохранилищу у Кременной - РИА Новости, 02.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:31 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/spetsoperatsiya-1937455970.html
Российские войска выходят к водохранилищу у Кременной
Российские войска выходят к водохранилищу у Кременной - РИА Новости, 02.04.2024
Российские войска выходят к водохранилищу у Кременной
Российские войска выходят к водохранилищу близ населенного пункта Кременная в Луганской Народной республике, сообщил РИА Новости координатор по межпарламентским РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T22:31
2024-04-02T22:31
в мире
кременная
луганская народная республика
виктор водолацкий
андрей марочко
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Российские войска выходят к водохранилищу близ населенного пункта Кременная в Луганской Народной республике, сообщил РИА Новости координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий. "На линии Сватово-Кременная наши войска продвигаются, берем по несколько укрепрайонов и, в принципе, те задачи, которые поставлены на направлении руководством Генерального штаба, они выполняются. В районе Кременной мы выходим уже к водохранилищу", - рассказал он. Депутат отметил, что после Белогоровки в ЛНР войска будут двигаться на Северск для того, чтобы полностью перерезать все дорожно-транспортные артерии, по которым поставляются вооружения. В конце марта подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал РИА Новости, что подразделениям российских войск удалось выбить украинских военных с ряда позиций к западу от населенного пункта Кременная. Кроме того, в Минобороны тогда же заявляли, что на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение живой силе и технике ВСУ, в том числе в районе Белогоровки в ЛНР.
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в мире, кременная, луганская народная республика, виктор водолацкий, андрей марочко, вооруженные силы украины
В мире, Кременная, Луганская Народная Республика, Виктор Водолацкий, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Российские войска выходят к водохранилищу у Кременной

Депутат Водолацкий: российские войска выходят к водохранилищу у Кременной в ЛНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Российские войска выходят к водохранилищу близ населенного пункта Кременная в Луганской Народной республике, сообщил РИА Новости координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
«
"На линии Сватово-Кременная наши войска продвигаются, берем по несколько укрепрайонов и, в принципе, те задачи, которые поставлены на направлении руководством Генерального штаба, они выполняются. В районе Кременной мы выходим уже к водохранилищу", - рассказал он.
Депутат отметил, что после Белогоровки в ЛНР войска будут двигаться на Северск для того, чтобы полностью перерезать все дорожно-транспортные артерии, по которым поставляются вооружения.
В конце марта подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал РИА Новости, что подразделениям российских войск удалось выбить украинских военных с ряда позиций к западу от населенного пункта Кременная. Кроме того, в Минобороны тогда же заявляли, что на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение живой силе и технике ВСУ, в том числе в районе Белогоровки в ЛНР.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКременнаяЛуганская Народная РеспубликаВиктор ВодолацкийАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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