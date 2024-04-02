https://ria.ru/20240402/spetsoperatsiya-1937455970.html
Российские войска выходят к водохранилищу у Кременной
Российские войска выходят к водохранилищу у Кременной - РИА Новости, 02.04.2024
Российские войска выходят к водохранилищу у Кременной
Российские войска выходят к водохранилищу близ населенного пункта Кременная в Луганской Народной республике, сообщил РИА Новости координатор по межпарламентским РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T22:31
2024-04-02T22:31
2024-04-02T22:31
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Российские войска выходят к водохранилищу близ населенного пункта Кременная в Луганской Народной республике, сообщил РИА Новости координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий. "На линии Сватово-Кременная наши войска продвигаются, берем по несколько укрепрайонов и, в принципе, те задачи, которые поставлены на направлении руководством Генерального штаба, они выполняются. В районе Кременной мы выходим уже к водохранилищу", - рассказал он. Депутат отметил, что после Белогоровки в ЛНР войска будут двигаться на Северск для того, чтобы полностью перерезать все дорожно-транспортные артерии, по которым поставляются вооружения. В конце марта подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал РИА Новости, что подразделениям российских войск удалось выбить украинских военных с ряда позиций к западу от населенного пункта Кременная. Кроме того, в Минобороны тогда же заявляли, что на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение живой силе и технике ВСУ, в том числе в районе Белогоровки в ЛНР.
https://ria.ru/20240312/spetsoperatsiya-1932499267.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Российские войска выходят к водохранилищу у Кременной
Депутат Водолацкий: российские войска выходят к водохранилищу у Кременной в ЛНР