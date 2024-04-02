https://ria.ru/20240402/spetsoperatsiya-1937455970.html

Российские войска выходят к водохранилищу у Кременной

Российские войска выходят к водохранилищу у Кременной - РИА Новости, 02.04.2024

Российские войска выходят к водохранилищу у Кременной

Российские войска выходят к водохранилищу близ населенного пункта Кременная в Луганской Народной республике, сообщил РИА Новости координатор по межпарламентским РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T22:31

2024-04-02T22:31

2024-04-02T22:31

в мире

кременная

луганская народная республика

виктор водолацкий

андрей марочко

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934406494_0:0:3009:1693_1920x0_80_0_0_1d676ea57c0ee8961ee34dabb36e013e.jpg

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Российские войска выходят к водохранилищу близ населенного пункта Кременная в Луганской Народной республике, сообщил РИА Новости координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий. "На линии Сватово-Кременная наши войска продвигаются, берем по несколько укрепрайонов и, в принципе, те задачи, которые поставлены на направлении руководством Генерального штаба, они выполняются. В районе Кременной мы выходим уже к водохранилищу", - рассказал он. Депутат отметил, что после Белогоровки в ЛНР войска будут двигаться на Северск для того, чтобы полностью перерезать все дорожно-транспортные артерии, по которым поставляются вооружения. В конце марта подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал РИА Новости, что подразделениям российских войск удалось выбить украинских военных с ряда позиций к западу от населенного пункта Кременная. Кроме того, в Минобороны тогда же заявляли, что на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение живой силе и технике ВСУ, в том числе в районе Белогоровки в ЛНР.

https://ria.ru/20240312/spetsoperatsiya-1932499267.html

кременная

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, кременная, луганская народная республика, виктор водолацкий, андрей марочко, вооруженные силы украины