Рейтинг@Mail.ru
Шойгу назвал число освобожденных за месяц населенных пунктов - РИА Новости, 02.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:14 02.04.2024 (обновлено: 14:49 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/spetsoperatsiya-1937324358.html
Шойгу назвал число освобожденных за месяц населенных пунктов
Шойгу назвал число освобожденных за месяц населенных пунктов - РИА Новости, 02.04.2024
Шойгу назвал число освобожденных за месяц населенных пунктов
Российские военные с начала 2024 года взяли под контроль более 400 квадратных километров территории в новых регионах, заявил министр обороны Сергей Шойгу на... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T13:14
2024-04-02T14:49
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
запорожская область
сергей шойгу
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935646384_0:0:3252:1829_1920x0_80_0_0_ca44e25b685fa2e944f4a30270c51d2c.jpg
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Российские военные с начала 2024 года взяли под контроль более 400 квадратных километров территории в новых регионах, заявил министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил."Всего с начала года под наш контроль перешло 403 квадратных километра территории новых регионов Российской Федерации", — подчеркнул он.В частности, удалось освободить четыре населенных пункта в ДНР — Невельское, Орловку, Тоненькое и Красное. В Запорожской области под контроль российской армии перешел поселок Мирное.По словам Шойгу, ВСУ не оставляют попыток закрепиться на отдельных рубежах после провала контрнаступления, однако ни на одном из направлений они не достигают успеха. Он добавил, что российская армия продолжают теснить украинскую на запад.Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе президент заявил, что ВСУ провалили контрнаступление, а инициатива находится в руках российских вооруженных сил. По его словам, если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности.
https://ria.ru/20240220/spetsoperatsiya-1928577734.html
россия
донецкая народная республика
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935646384_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_f39b94217e457d1d81dfc8745ee7b6db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, запорожская область, сергей шойгу, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Сергей Шойгу, Безопасность
Шойгу назвал число освобожденных за месяц населенных пунктов

Шойгу: с начала года под контроль РФ перешло 403 квадратных км в новых регионах

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий на Авдеевском направлении
Российский военнослужащий на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий на Авдеевском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Российские военные с начала 2024 года взяли под контроль более 400 квадратных километров территории в новых регионах, заявил министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил.
«
"Всего с начала года под наш контроль перешло 403 квадратных километра территории новых регионов Российской Федерации", — подчеркнул он.
В частности, удалось освободить четыре населенных пункта в ДНР — Невельское, Орловку, Тоненькое и Красное. В Запорожской области под контроль российской армии перешел поселок Мирное.
По словам Шойгу, ВСУ не оставляют попыток закрепиться на отдельных рубежах после провала контрнаступления, однако ни на одном из направлений они не достигают успеха. Он добавил, что российская армия продолжают теснить украинскую на запад.
Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе президент заявил, что ВСУ провалили контрнаступление, а инициатива находится в руках российских вооруженных сил. По его словам, если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности.
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Российские войска освободили от ВСУ более 317 квадратных километров
20 февраля, 20:16
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьСергей ШойгуБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала