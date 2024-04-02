https://ria.ru/20240402/spetsoperatsiya-1937324358.html
Шойгу назвал число освобожденных за месяц населенных пунктов
Шойгу назвал число освобожденных за месяц населенных пунктов - РИА Новости, 02.04.2024
Шойгу назвал число освобожденных за месяц населенных пунктов
Российские военные с начала 2024 года взяли под контроль более 400 квадратных километров территории в новых регионах, заявил министр обороны Сергей Шойгу на... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T13:14
2024-04-02T13:14
2024-04-02T14:49
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
запорожская область
сергей шойгу
безопасность
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Российские военные с начала 2024 года взяли под контроль более 400 квадратных километров территории в новых регионах, заявил министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил."Всего с начала года под наш контроль перешло 403 квадратных километра территории новых регионов Российской Федерации", — подчеркнул он.В частности, удалось освободить четыре населенных пункта в ДНР — Невельское, Орловку, Тоненькое и Красное. В Запорожской области под контроль российской армии перешел поселок Мирное.По словам Шойгу, ВСУ не оставляют попыток закрепиться на отдельных рубежах после провала контрнаступления, однако ни на одном из направлений они не достигают успеха. Он добавил, что российская армия продолжают теснить украинскую на запад.Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе президент заявил, что ВСУ провалили контрнаступление, а инициатива находится в руках российских вооруженных сил. По его словам, если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности.
https://ria.ru/20240220/spetsoperatsiya-1928577734.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, донецкая народная республика, запорожская область, сергей шойгу, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Сергей Шойгу, Безопасность
Шойгу назвал число освобожденных за месяц населенных пунктов
Шойгу: с начала года под контроль РФ перешло 403 квадратных км в новых регионах
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Российские военные с начала 2024 года взяли под контроль более 400 квадратных километров территории в новых регионах, заявил министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил.
«
"Всего с начала года под наш контроль перешло 403 квадратных километра территории новых регионов Российской Федерации", — подчеркнул он.
В частности, удалось освободить четыре населенных пункта в ДНР — Невельское, Орловку, Тоненькое и Красное. В Запорожской области под контроль российской армии перешел поселок Мирное.
По словам Шойгу, ВСУ не оставляют попыток закрепиться на отдельных рубежах после провала контрнаступления, однако ни на одном из направлений они не достигают успеха. Он добавил, что российская армия продолжают теснить украинскую на запад.
Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе президент заявил, что ВСУ провалили контрнаступление, а инициатива находится в руках российских вооруженных сил. По его словам, если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности.