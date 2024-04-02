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В Волгограде группа подростков избила мужчину за замечание в автобусе
В Волгограде группа подростков избила мужчину за замечание в автобусе - РИА Новости, 02.04.2024
В Волгограде группа подростков избила мужчину за замечание в автобусе
Следователи возбудили уголовное дело после избиения в Волгограде мужчины в автобусе подростками, которым он сделал замечание, сообщает пресс-служба СУСК РФ по... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T09:43
2024-04-02T09:43
2024-04-02T09:43
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ВОЛГОГРАД, 2 апр – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после избиения в Волгограде мужчины в автобусе подростками, которым он сделал замечание, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области. "В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена видеозапись, на которой группа молодых людей, находясь в автобусе, напала на 37-летнего мужчину, причинив ему телесные повреждения. Поводом для противоправных действий послужило замечание местного жителя, высказанное в адрес подростков относительно их поведения в общественном транспорте", - говорится в сообщении. По данным ведомства, пострадавший получил травмы, ему потребовалась медицинская помощь. Следователи по факту избиения мужчины возбудили уголовное дело по статье "хулиганство".
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происшествия, волгоград, россия, волгоградская область
Происшествия, Волгоград, Россия, Волгоградская область
В Волгограде группа подростков избила мужчину за замечание в автобусе
СК возбудил дело после избиения мужчины в Волгограде подростками