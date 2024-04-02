https://ria.ru/20240402/shoygu-1937321993.html
Шойгу рассказал о развитии сети полигонов в ЛНР и ДНР
Шойгу рассказал о развитии сети полигонов в ЛНР и ДНР - РИА Новости, 02.04.2024
Шойгу рассказал о развитии сети полигонов в ЛНР и ДНР
В Луганской и Донецкой народных республиках к настоящему времени построено два военных полигона, к концу года их число планируется увеличить до семи, сообщил... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T13:10
2024-04-02T13:10
2024-04-02T13:10
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
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сергей шойгу
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. В Луганской и Донецкой народных республиках к настоящему времени построено два военных полигона, к концу года их число планируется увеличить до семи, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании с руксоставом Вооруженных сил. По словам министра, развитие сети полигонов ВС РФ и обеспечение войск учебно-тренировочными средствами - одно из приоритетных направлений работы Минобороны. "Если в 2012 году мы имели не более 100 полигонов, то сегодня их 240. Они позволяют решать весь комплекс задач боевой подготовки, в том числе группировок войск в районах проведения специальной военной операции. В частности, в Луганской и Донецкой народных республиках завершено строительство двух полигонов. До конца года планируется обустроить еще пять", - сказал министр. Глава военного ведомства добавил, что на новых объектах значительно улучшены оснащенность и условия для размещения и работы личного состава. По словам Шойгу, также в войсках продолжается совершенствование технической основы боевой учебы. "В 2023 году в войска поставлено около шестисот современных учебно-тренировочных средств. В текущем году их номенклатура будет расширена. В учебную сеть поступит порядка двухсот тренажеров для подготовки экипажей БМП-2М с боевым модулем "Бережок", боевой машины поддержки танков "Терминатор" и танков Т-90М "Прорыв", - сказал министр. Он предложил в ходе совещания определить дополнительные меры по повышению качества подготовки войск.
https://ria.ru/20240402/spetsoperatsiya-1937228932.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, донецкая народная республика, россия, сергей шойгу, бмп-2м, т-90м
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, Сергей Шойгу, БМП-2М, Т-90М
Шойгу рассказал о развитии сети полигонов в ЛНР и ДНР
Шойгу: в ЛНР и ДНР число полигонов к концу года вырастет до семи
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. В Луганской и Донецкой народных республиках к настоящему времени построено два военных полигона, к концу года их число планируется увеличить до семи, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании с руксоставом Вооруженных сил.
По словам министра, развитие сети полигонов ВС РФ и обеспечение войск учебно-тренировочными средствами - одно из приоритетных направлений работы Минобороны.
"Если в 2012 году мы имели не более 100 полигонов, то сегодня их 240. Они позволяют решать весь комплекс задач боевой подготовки, в том числе группировок войск в районах проведения специальной военной операции. В частности, в Луганской и Донецкой народных республиках завершено строительство двух полигонов. До конца года планируется обустроить еще пять", - сказал министр.
Глава военного ведомства добавил, что на новых объектах значительно улучшены оснащенность и условия для размещения и работы личного состава.
По словам Шойгу, также в войсках продолжается совершенствование технической основы боевой учебы. "В 2023 году в войска поставлено около шестисот современных учебно-тренировочных средств. В текущем году их номенклатура будет расширена. В учебную сеть поступит порядка двухсот тренажеров для подготовки экипажей БМП-2М с боевым модулем "Бережок", боевой машины поддержки танков "Терминатор" и танков Т-90М "Прорыв", - сказал министр.
Он предложил в ходе совещания определить дополнительные меры по повышению качества подготовки войск.