Рейтинг@Mail.ru
Шойгу рассказал о развитии сети полигонов в ЛНР и ДНР - РИА Новости, 02.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:10 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/shoygu-1937321993.html
Шойгу рассказал о развитии сети полигонов в ЛНР и ДНР
Шойгу рассказал о развитии сети полигонов в ЛНР и ДНР - РИА Новости, 02.04.2024
Шойгу рассказал о развитии сети полигонов в ЛНР и ДНР
В Луганской и Донецкой народных республиках к настоящему времени построено два военных полигона, к концу года их число планируется увеличить до семи, сообщил... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T13:10
2024-04-02T13:10
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
россия
сергей шойгу
бмп-2м
т-90м
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821491071_0:171:2956:1834_1920x0_80_0_0_dd82c44e8a18d2b556d9f4e2d6875d3a.jpg
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. В Луганской и Донецкой народных республиках к настоящему времени построено два военных полигона, к концу года их число планируется увеличить до семи, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании с руксоставом Вооруженных сил. По словам министра, развитие сети полигонов ВС РФ и обеспечение войск учебно-тренировочными средствами - одно из приоритетных направлений работы Минобороны. "Если в 2012 году мы имели не более 100 полигонов, то сегодня их 240. Они позволяют решать весь комплекс задач боевой подготовки, в том числе группировок войск в районах проведения специальной военной операции. В частности, в Луганской и Донецкой народных республиках завершено строительство двух полигонов. До конца года планируется обустроить еще пять", - сказал министр. Глава военного ведомства добавил, что на новых объектах значительно улучшены оснащенность и условия для размещения и работы личного состава. По словам Шойгу, также в войсках продолжается совершенствование технической основы боевой учебы. "В 2023 году в войска поставлено около шестисот современных учебно-тренировочных средств. В текущем году их номенклатура будет расширена. В учебную сеть поступит порядка двухсот тренажеров для подготовки экипажей БМП-2М с боевым модулем "Бережок", боевой машины поддержки танков "Терминатор" и танков Т-90М "Прорыв", - сказал министр. Он предложил в ходе совещания определить дополнительные меры по повышению качества подготовки войск.
https://ria.ru/20240402/spetsoperatsiya-1937228932.html
https://ria.ru/20231219/territoriya-1916699454.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821491071_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0ce8d99341ae1e6e5ec849ff65e5216a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, донецкая народная республика, россия, сергей шойгу, бмп-2м, т-90м
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, Сергей Шойгу, БМП-2М, Т-90М
Шойгу рассказал о развитии сети полигонов в ЛНР и ДНР

Шойгу: в ЛНР и ДНР число полигонов к концу года вырастет до семи

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, проходят подготовку на полигоне в Донецкой народной республике
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, проходят подготовку на полигоне в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, проходят подготовку на полигоне в Донецкой народной республике. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. В Луганской и Донецкой народных республиках к настоящему времени построено два военных полигона, к концу года их число планируется увеличить до семи, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании с руксоставом Вооруженных сил.
По словам министра, развитие сети полигонов ВС РФ и обеспечение войск учебно-тренировочными средствами - одно из приоритетных направлений работы Минобороны.
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Гаврилов рассказал, какой миф Россия развеяла на Украине
Вчера, 03:02
"Если в 2012 году мы имели не более 100 полигонов, то сегодня их 240. Они позволяют решать весь комплекс задач боевой подготовки, в том числе группировок войск в районах проведения специальной военной операции. В частности, в Луганской и Донецкой народных республиках завершено строительство двух полигонов. До конца года планируется обустроить еще пять", - сказал министр.
Глава военного ведомства добавил, что на новых объектах значительно улучшены оснащенность и условия для размещения и работы личного состава.
По словам Шойгу, также в войсках продолжается совершенствование технической основы боевой учебы. "В 2023 году в войска поставлено около шестисот современных учебно-тренировочных средств. В текущем году их номенклатура будет расширена. В учебную сеть поступит порядка двухсот тренажеров для подготовки экипажей БМП-2М с боевым модулем "Бережок", боевой машины поддержки танков "Терминатор" и танков Т-90М "Прорыв", - сказал министр.
Он предложил в ходе совещания определить дополнительные меры по повышению качества подготовки войск.
Российские военнослужащие на танке Т-90М Прорыв в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
ВС России освободили территорию в пять раз больше, чем занимали ЛНР и ДНР
19 декабря 2023, 13:51
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаРоссияСергей ШойгуБМП-2МТ-90М
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала