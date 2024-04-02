https://ria.ru/20240402/shoygu-1937321993.html

Шойгу рассказал о развитии сети полигонов в ЛНР и ДНР

Шойгу рассказал о развитии сети полигонов в ЛНР и ДНР - РИА Новости, 02.04.2024

Шойгу рассказал о развитии сети полигонов в ЛНР и ДНР

В Луганской и Донецкой народных республиках к настоящему времени построено два военных полигона, к концу года их число планируется увеличить до семи, сообщил... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T13:10

2024-04-02T13:10

2024-04-02T13:10

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

россия

сергей шойгу

бмп-2м

т-90м

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. В Луганской и Донецкой народных республиках к настоящему времени построено два военных полигона, к концу года их число планируется увеличить до семи, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании с руксоставом Вооруженных сил. По словам министра, развитие сети полигонов ВС РФ и обеспечение войск учебно-тренировочными средствами - одно из приоритетных направлений работы Минобороны. "Если в 2012 году мы имели не более 100 полигонов, то сегодня их 240. Они позволяют решать весь комплекс задач боевой подготовки, в том числе группировок войск в районах проведения специальной военной операции. В частности, в Луганской и Донецкой народных республиках завершено строительство двух полигонов. До конца года планируется обустроить еще пять", - сказал министр. Глава военного ведомства добавил, что на новых объектах значительно улучшены оснащенность и условия для размещения и работы личного состава. По словам Шойгу, также в войсках продолжается совершенствование технической основы боевой учебы. "В 2023 году в войска поставлено около шестисот современных учебно-тренировочных средств. В текущем году их номенклатура будет расширена. В учебную сеть поступит порядка двухсот тренажеров для подготовки экипажей БМП-2М с боевым модулем "Бережок", боевой машины поддержки танков "Терминатор" и танков Т-90М "Прорыв", - сказал министр. Он предложил в ходе совещания определить дополнительные меры по повышению качества подготовки войск.

https://ria.ru/20240402/spetsoperatsiya-1937228932.html

https://ria.ru/20231219/territoriya-1916699454.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, донецкая народная республика, россия, сергей шойгу, бмп-2м, т-90м