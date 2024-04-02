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В Совфеде предложили ужесточить наказание за отказ в допуске газовиков - РИА Новости, 02.04.2024
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12:43 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/sf-1937315362.html
В Совфеде предложили ужесточить наказание за отказ в допуске газовиков
В Совфеде предложили ужесточить наказание за отказ в допуске газовиков - РИА Новости, 02.04.2024
В Совфеде предложили ужесточить наказание за отказ в допуске газовиков
Комитет Совфеда по конституционному законодательству предварительно поддержал законопроект об ужесточении ответственности за отказ в допуске газовщиков для... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T12:43
2024-04-02T12:43
общество
жкх
ирина рукавишникова
совет федерации рф
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Комитет Совфеда по конституционному законодательству предварительно поддержал законопроект об ужесточении ответственности за отказ в допуске газовщиков для проверки оборудования и уклонение от заключения договора об обслуживании этого оборудования. "Поправками устанавливаются штрафы за отказ в допуске газовщиков для проверки оборудования, уклонение от заключения договора о техническом обслуживании оборудования, замену оборудования без привлечения специализированной организации. Такие нормы позволят повысить эффективность мер, направленных на противодействие совершению перечисленных правонарушений", - пояснила РИА Новости первый зампред комитета Ирина Рукавишникова. Так, за недопуск газовщиков в дом, уклонение от заключения договора о техобслуживании и ремонте газоборудования или за самовольную установку газоборудования будет установлен штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей для физлиц (сейчас 1-2 тысячи рублей). Для должностных лиц штраф составит от 40 до 100 тысяч рублей (сейчас от 5 до 20 тысяч рублей), а для юрлиц — от 200 до 500 тысяч рублей (сейчас от 40 до 100 тысяч рублей). За выполнение работ по техобслуживанию и ремонту внутридомового газоборудования организацией, не отвечающей требованиям законодательства, либо лицом, не являющимся сотрудником законной организации или являющимся неаттестованным, предусмотрен штраф для должностных лиц в размере от 50 до 100 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 до 500 тысяч рублей. "В настоящее время основной причиной возникновения аварийных ситуаций, связанных с использованием газа в бытовых условиях, следует считать неудовлетворительное техническое состояние газового оборудования. В связи с этим возникла необходимость совершенствования правового регулирования в сфере контроля за обеспечением безопасности содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования", - отметила Рукавишникова. -0-
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общество, жкх, ирина рукавишникова , совет федерации рф
Общество, ЖКХ, Ирина Рукавишникова , Совет Федерации РФ
В Совфеде предложили ужесточить наказание за отказ в допуске газовиков

Комитет СФ поддержал ужесточение наказания за отказ в допуске газовщиков в дом

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Комитет Совфеда по конституционному законодательству предварительно поддержал законопроект об ужесточении ответственности за отказ в допуске газовщиков для проверки оборудования и уклонение от заключения договора об обслуживании этого оборудования.
«
"Поправками устанавливаются штрафы за отказ в допуске газовщиков для проверки оборудования, уклонение от заключения договора о техническом обслуживании оборудования, замену оборудования без привлечения специализированной организации. Такие нормы позволят повысить эффективность мер, направленных на противодействие совершению перечисленных правонарушений", - пояснила РИА Новости первый зампред комитета Ирина Рукавишникова.
Так, за недопуск газовщиков в дом, уклонение от заключения договора о техобслуживании и ремонте газоборудования или за самовольную установку газоборудования будет установлен штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей для физлиц (сейчас 1-2 тысячи рублей). Для должностных лиц штраф составит от 40 до 100 тысяч рублей (сейчас от 5 до 20 тысяч рублей), а для юрлиц — от 200 до 500 тысяч рублей (сейчас от 40 до 100 тысяч рублей).
За выполнение работ по техобслуживанию и ремонту внутридомового газоборудования организацией, не отвечающей требованиям законодательства, либо лицом, не являющимся сотрудником законной организации или являющимся неаттестованным, предусмотрен штраф для должностных лиц в размере от 50 до 100 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 до 500 тысяч рублей.
"В настоящее время основной причиной возникновения аварийных ситуаций, связанных с использованием газа в бытовых условиях, следует считать неудовлетворительное техническое состояние газового оборудования. В связи с этим возникла необходимость совершенствования правового регулирования в сфере контроля за обеспечением безопасности содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования", - отметила Рукавишникова. -0-
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