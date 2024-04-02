https://ria.ru/20240402/sf-1937293811.html

В Совфеде поддержали проект о запрете увольнять вдов участников СВО

В Совфеде поддержали проект о запрете увольнять вдов участников СВО - РИА Новости, 02.04.2024

В Совфеде поддержали проект о запрете увольнять вдов участников СВО

Комитет Совета Федерации по социальной политике предварительно поддержал законопроект о запрете для работодателей увольнять жён погибших участников СВО в... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T11:26

2024-04-02T11:26

2024-04-02T11:26

общество

совет федерации рф

госдума рф

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по социальной политике предварительно поддержал законопроект о запрете для работодателей увольнять жён погибших участников СВО в течение года. Госдума во вторник рассмотрит соответствующий законопроект в третьем, окончательном чтении. Соответствующей законодательной инициативой предлагается запретить работодателю расторгать в течение года трудовой договор с женами погибших ветеранов боевых действий, которые не вступили в повторный брак. Авторы законопроекта полагают, что таким образом трудовые права жен ветеранов боевых действий будут защищены аналогично правам женщин, имеющих ребенка в возрасте до трех лет, одиноких матерей, воспитывающих ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет и ряда других категорий, отмечается в сопроводительных документах. "Уверена, что мы с вами с такими случаями работаем в наших регионах, есть такие обращения. Конечно, сегодня это очень актуальный вопрос", - сказала член комитета Совфеда по соцполитике Наталия Косихина в ходе заседания комитета.

https://ria.ru/20240130/turchak-1924319454.html

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общество, совет федерации рф, госдума рф