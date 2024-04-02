https://ria.ru/20240402/sf-1937293811.html
В Совфеде поддержали проект о запрете увольнять вдов участников СВО
В Совфеде поддержали проект о запрете увольнять вдов участников СВО - РИА Новости, 02.04.2024
В Совфеде поддержали проект о запрете увольнять вдов участников СВО
Комитет Совета Федерации по социальной политике предварительно поддержал законопроект о запрете для работодателей увольнять жён погибших участников СВО в... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T11:26
2024-04-02T11:26
2024-04-02T11:26
общество
совет федерации рф
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034646_100:458:2926:2048_1920x0_80_0_0_0195244a52533d6c1a2172dfd56b6be2.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по социальной политике предварительно поддержал законопроект о запрете для работодателей увольнять жён погибших участников СВО в течение года. Госдума во вторник рассмотрит соответствующий законопроект в третьем, окончательном чтении. Соответствующей законодательной инициативой предлагается запретить работодателю расторгать в течение года трудовой договор с женами погибших ветеранов боевых действий, которые не вступили в повторный брак. Авторы законопроекта полагают, что таким образом трудовые права жен ветеранов боевых действий будут защищены аналогично правам женщин, имеющих ребенка в возрасте до трех лет, одиноких матерей, воспитывающих ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет и ряда других категорий, отмечается в сопроводительных документах. "Уверена, что мы с вами с такими случаями работаем в наших регионах, есть такие обращения. Конечно, сегодня это очень актуальный вопрос", - сказала член комитета Совфеда по соцполитике Наталия Косихина в ходе заседания комитета.
https://ria.ru/20240130/turchak-1924319454.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034646_311:281:2667:2048_1920x0_80_0_0_1fa494a1a1ae7401e213c07402fbcbe7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, совет федерации рф, госдума рф
Общество, Совет Федерации РФ, Госдума РФ
В Совфеде поддержали проект о запрете увольнять вдов участников СВО
В СФ поддержал проект о запрете увольнять вдов участников СВО в течение года
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по социальной политике предварительно поддержал законопроект о запрете для работодателей увольнять жён погибших участников СВО в течение года.
Госдума во вторник рассмотрит соответствующий законопроект в третьем, окончательном чтении.
Соответствующей законодательной инициативой предлагается запретить работодателю расторгать в течение года трудовой договор с женами погибших ветеранов боевых действий, которые не вступили в повторный брак. Авторы законопроекта полагают, что таким образом трудовые права жен ветеранов боевых действий будут защищены аналогично правам женщин, имеющих ребенка в возрасте до трех лет, одиноких матерей, воспитывающих ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет и ряда других категорий, отмечается в сопроводительных документах.
"Уверена, что мы с вами с такими случаями работаем в наших регионах, есть такие обращения. Конечно, сегодня это очень актуальный вопрос", - сказала член комитета Совфеда по соцполитике Наталия Косихина в ходе заседания комитета.